Ion Ceban, dezlănţuit la adresa Alei Nemerenco: Cel mai prost manager

Potrivit lui Ceban, acest lucru are loc din incompetenţa Ministerului Sănătăţii de a gestiona eficient pandemia şi are menirea de a distrage atenţia publică de la numărul record de morţi.



Primarul Ion Ceban spune că gestionarea pandemiei de către actualul Minister al Sănătăţii este sub orice critică, iar incompetenţa conducerii instituţiei a dus la o pandemie a deceselor, faţă de pandemia infectărilor care era la începutul izbucnirii crizei COVID.



„Să dai decesele din octombrie 2020 înregistrate în noiembrie 2021, mi se pare strigător la cer. S-a încercat devierea atenţiei publice de la faptul că oameni foarte mulţi au murit în acea perioadă şi continue că decedeze. Cu vaccin disponibil, cu un sistem de sănătate care a trecut prin două valuri, trebuie să remarcăm că din cauza acestei proaste gestionări, incompetente, neprofesioniste, numărul deceselor s-a ridicat la cel mai înalt nivel de la începutul pandemiei. Orice încercare de a denatura aceste cifre nu ţine. Să presupunem că nu erau 60, dar erau 52, oricum asta este foarte grav. Este cel mai prost manager al acestui minister de la Independenţă încoace”, a spus Ion Ceban în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4.



Edilul Chişinăului spune că se atestă o comunicare defectuoasă între autorităţile publice centrale şi cele locale, în special pe aspecte ce vizează gestionarea pandemiei. Ceban spune că a cerut ministerului Sănătăţii permisiunea ca în Chişinău să înceapă vaccinarea cu a treia doză pentru toţi doritorii, însă autorităţile centrale nu au oferit, deocamdată, niciun răspuns.



„Vaccinarea este cea mai bună soluţie pentru diminuarea riscurilor. M-am adresat Ministerului ca să fie permisă a treia doză pentru cei care-şi doresc acest lucru. Am solicitat să fie acceptat acest lucru în regim de urgenţă. Noi nu putem face acest lucru pe cont propriu pentru că este prerogativa exclusivă a autorităţilor centrale. Fac apel către doamna ministru să urgenteze această procedură. Este necesar ca să evităm eventuale aruncări la gunoi a unor tipuri de vaccinuri, care au termen de valabilitate”, a mai spus Ion Ceban.



Potrivit datelor oficiale, municipiul Chişinău are cea mai ridicată rată de vaccinare anti-COVID-19 cu schema completă din Republica Moldova – 39%. La polul opus se află UTA Găgăuzia cu 16%. În ultimele 24 de ore au fost raportate oficial 46 de decese cauzate de virusul SARS-COV2.