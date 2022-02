Ion Ceban acuză guvernarea că a trimis elevii să înveţe online pentru a face economii la încălzirea şcolilor

Ion Ceban nu exclude faptul că decizia privind ţinerea copiilor acasă timp de 2 săptămâni a fost luată pentru a face economii la încălzirea sediilor instituţiilor de învăţământ.



Ion Ceban a anunţat că de luni, 7 februarie, elevii din municipiul Chişinău revin la şcoală cu prezenţa fizică la ore. La scurt timp după anunţul primarului şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării a emis o notă prin care anunţă că elevii din instituţiile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal revin la studii cu prezenţă fizică din data de 7 februarie.



„Am discutat cu toţi directorii, managerii de instituţii medicale din Chişinău, este vorba despre spitalele cu profil COVID şi atestăm o stabilizare, o diminuare a cazurilor. Nu avem cazuri grave sau extrem de grave în rândul copiilor. Am făcut o analiză pe segmentele şi pe grupele de vârstă, cei mai afectaţi sunt copiii de la un an până la 4 ani. În acest context, am decis împreună ca elevii să se întoarcă la şcoală cu prezenţa fizică. Cred că nu era necesar ca elevii să stea acasă aceste două săptămâni. Au existat informaţii în spaţiul public şi nu le exclud, că s-au economisit resurse energetice pentru şcoli”, a spus Ion Ceban în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la N4.



Primarul Chişinăului spune că regretă lipsa de comunicare dintre administraţia publică locală şi cea centrală şi menţionează că şi-ar dori coordonarea acţiunilor şi a mesajelor. Edilul crede că autorităţile centrale s-ar fi inspirat de la decizia municipalităţii de a permite revenirea la ore, întrucât opţiunea iniţială a ministerului era ca elevii să mai înveţe online încă 2 săptămâni.



„Noi am luat decizia în ziua de joi pentru că nu mai puteam aştepta, toate instituţiile trebuie să fie pregătite. Nu ştiu dacă este suficientă circulara emisă de Ministerul Educaţiei, pentru că deciziile similare sunt luate de CNESP. Mă bucur că au reacţionat după municipalitate şi au permis la nivel naţional ca şcolile să se întoarcă la regimul obişnuit de studii. Trebuie să ne coordonăm activităţile cu ministerul, noi le-am spus că suntem deschişi să prezentăm diferite scenarii de intervenţii pentru diferite situaţii. Din informaţia de care dispun, din interiorul ministerului, ştiu că s-a discutat ca şcolile să rămână online încă 2 săptămâni”, a mai spus Ion Ceban.



Ministerul Educaţiei a mai anunţat că activităţile educaţionale extraşcolare, planificate în perioada 5-6 februarie, pot fi organizate în format fizic.