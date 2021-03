Igor Grosu: Suntem gata să ne asumăm actul guvernării

Candidatul la funcţia de prim-ministru spune că echipa cu care vine în faţa deputaţilor este aproape similară celei conduse anterior de Natalia Gavriliţa, întrucât sunt oameni profesionişti care au acceptat să-şi asume responsabilitatea pentru actul guvernării.



„Suntem pregătiţi pentru ambele scenarii, în cazul în care Guvernul va fi votat, repede vom intra în acţiune, în cazul în care nu va fi votat, vom intra pe altă pistă. Am avut discuţii de tatonare cu Platforma DA, am avut discuţii foarte bune cu PDM, ne-am întâlnit şi cu reprezentanţii PSRM. Cu celelate fracţiuni eu nu cred că pot avea discuţii, inclusiv din cauza evenimentului care s-au consumat în Parlament cu ridicarea imunităţii. Nu putem miza pe votul unor formaţiuni în care sunt astfel de persoane”, a spus Igor Grosu în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la ProTv.



Igor Grosu spune că PAS nu renunţă la ideea alegerilor parlamentare anticipate, dar situaţia pandemică precară în care ne aflăm impune necesitatea învestirii unui Guvern plenipotenţiar care să poată debloca asistenţa financiară externă. Primele acţiuni în calitate de Guvern plenipotenţiar vor viza remanierile guvernamentale.



„Situaţia pandemică ne impune să venim cu această abordare. Deja i-am rugat pe colegi să-şi pregătească temele, vom face modificări la capitolul secretari de stat, reprezentanţi ai Guvernului în teritoriu şi alte funcţii de demnitate publică. Fiecare ministru are sarcina să aibă lista de remanieri guvernamentale, astfel ca la prima şedinţă să facem remanierile necesare şi să ne apucăm de treabă ”, a spus Igor Grosu.



Premierul desemnat spune că nu are o certitudine, dacă va fi votat în Parlament sau nu, dar formaţiunea sa este pregătită pentru ambele scenarii.



„Unii sunt gata să voteze orice numai să nu vină anticipatele, i-am auzit şi pe socialişti care au menţionat că nu sunt dispuşi să-mi acorde votul. Dacă cineva crede că lucrurile în ţară vor degenera şi asta va fi pus doar pe seama PAS, este o pistă greşită”, a spus Igor Grosu.



Potrivit lui Igor Grosu priorităţile de bază ale Executivului său, în eventualitatea în care va fi învestit, vor fi gestionarea crizei pandemice, curăţarea instituţiilor statului de elemente corupte şi organizarea alegerilor parlamentare anticipate.