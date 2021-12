Igor Dodon anunţă că nu pleacă din politică

Igor Dodon a comunicat că după Congresul partidului, care se va desfăşura pe 18 decembrie curent, formaţiunea nu va ma fi condusă de către un singur lider, dar de un organ colegial, numărul membrilor urmează încă a fi decis.

„Partidul Socialiştilor nu va avea preşedinte de partid, va fi un organ colegial de conducere, compus din Executivul politic. Câţi vor fi 5 sau 7 membri sau 9 membri va decide Consiliul Republican. Şi colegii mi-au propus ca să fiu alături de ei mai departe, ca să nu plec din echipă, şi evident că nu plec, pentru că eu am ridicat acest partid în ultimii 10 ani. De aceea va fi ales un organ colegial de conducere, voi fi puţin mai în spate sau nu, cel mai probabil, voi fi mai puţin vizibil, vor ieşi în faţă colegii din Executivul politic. Componenţa acestui executiv şi componenţa nominală o va decide Consiliul Republican. Eu am deja o listă pe care o consider că ar fi binevenită. Apare şi un preşedinte de onoare al partidului. Va funcţiona totul diferit. Aşa ceva în Republica Moldova nu a fost”, a declarat Igor Dodon”, a declarat Igor Dodon la emisiunea PrimeTIME de la PrimeTV, citat de Unimedia