Fugarul Cristian Rizea: Partidul „Noi” îşi doreşte o majoritate parlamentară cu PAS

„Am cunoscut abuzurile acestui sistem represiv din Republica Moldova, şase luni am fost ţinut prizonier în Penitenciarul 13, fără niciun motiv legal, o dovedesc încheierile judecătorului care a judecat dosarul de extrădare. Cu toate astea, din 18 ianuarie trebuia să fiu pus în libertate. Din 30 în 30 de zile slugile lui Plahotniuc şi ale lui Dodon, Ghenadie Pavliuc, preşedintele Judecătoriei Ciocana, Ghenadie Morozan de la Curtea de Apel, soţul verişoarei lui Plahotniuc, mă judecau „aleatoriu”, din 30 în 30 de zile dosarul pica doar la ei. Repartizare „aleatorie”, bineînţeles, cred ca aţi şi sesizat şi ghilimelele de rigoare”, a detaliat Mihai Cristian Rizea.



Purtătorul de cuvânt al Partidului Politic „Noi” a menţionat că trei ani şi jumătate a fost perfect în regulă cetăţean al Republicii Moldova. „Dosarul meu din România a fost trimis aici. Autorităţile au spus României – e cetăţean moldovean. Din octombrie 2020, de când deţin drepturile televiziunii „Realitatea” aici, în Republica Moldova, şi am preluat şi creanţele, adică datoriile pe care Plahotniuc le are la acest post, prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, din acel moment au început toate persecuţiile la adresa mea. Nu am mai fost cetăţean. Dodon a fost pus de stăpânul lui, Plahotniuc, să-mi facă un decret abuziv, şi iată că am trecut prin toate aceste furci caudine ale sistemului de care vorbim”, a detaliat Mihai Cristian Rizea.



În favoarea voinţei sale de a candida la funcţia de deputat, el a demonstrat decizia Curţii Constituţionale de acum 10 zile privind cetăţenia moldovenească. „Cu toate acestea, Comisia Electorală Centrală şi slugile de acolo, Dorin Cimil şi Maxim Lebedinschi, nu vor să respecte o decizie a Curţii Constituţionale, care spune negru pe alb că mi s-a încălcat dreptul de a candida şi de a fi ales. Mai mult decât atât, CEC nici măcar nu a răspuns la hotărârea definitivă a Curţii de Apel Chişinău, care îi obligă să spună motivele pentru care nu am fost înregistrat”, a atenţionat Mihai Cristian Rizea. El a îndemnat alegătorii să voteze la 11 iulie Partidul Politic „Noi”, pentru că „este singurul partid care luptă cu sistemul mafiot din justiţie”. Purtătorul de cuvânt al formaţiunii politice a precizat că Vladimir Dachi, liderul Partidului „Noi”, nu a fost implicat nici într-o schemă ilegală, e fost militar şi om de afaceri de succes.



Recent, Cristian Rizea a menţionat că a iniţiat procedura de renunţare la cetăţenia română şi că vrea să deţină doar cetăţenia moldovenească, retrasă anterior printr-un decret al preşedintelui Igor Dodon şi despre care procurorii spun că a obţinut-o fraudulos, fiind deschis un dosar penal pe acest caz. Pe de altă parte, Rizea susţine că are toate actele la el şi că cetăţenia moldovenească nu i-a fost retrasă. Cu toate acestea, CEC a refuzat să-i permită lui Rizea să candideze pe lista electorală a Partidului „NOI”, pe motiv că nu are cetăţenia R. Moldova, deşi Rizea susţine că este un fals şi că dânsul ar avea cetăţenia.