Experţi: Guvernul nu trebuie să paseze responsabilitatea negocierii contractului cu Gazprom spre MoldovaGaz

De cealaltă parte, reprezentanţii puterii recunosc că preţul de achiziţie a gazului în acest an va fi mai mare, iar responsabilitatea Guvernului este să ofere cetăţenilor cu venituri reduse compensaţii, astfel încât noile tarife la căldură să nu le dezechilibreze complet bugetul.



Reprezentanţii puterii admit că în acest an tarifele la căldură ar putea fi mai mari, iar acest lucru ar fi inevitabil în condiţiile unor majorări constante pe piaţa internaţională.



„Dacă ne uităm la problema energetică din toată lumea, ştiri bune nu vedem. Asta este realitatea şi la asta trebuie să ne aşteptăm, întrebarea este ce face Guvernul pentru cei mai vulnerabili, cum va fi compensată gaura din bugetul fiecărei familii vulnerabile, ca să nu resimtă aceste majorări atât de dureros. Dar noi nu putem influenţa piaţa mondială, putem creşte salarii şi pensii”, a spus deputatul PAS Dumitru Alaiba, în cadrul emisiunii „Întreabă Gheţu” de la TV8.



În acelaşi timp, comentatorii politici spun că pentru a obţine un preţ mai avantajos pentru Republica Moldova din partea Gazprom, problema ar trebui discutată, inclusiv, la nivel politic.



„Este incorect să laşi baltă acest subiect. Pentru actuala guvernare negocierea preţului la gaz este o primă serioasă piatră de încercare, o încercare care ar arăta profesionalismul actualei guvernări şi o provocare ce ar demonstra poporului cum această guvernare poate soluţiona problemele cu adevărat dificile. Dacă problemele au substrat politic, ele trebuie negociate la nivel politic, iar nivelul politic nicidecum nu-l reprezintă MoldovaGaz, aspectele economice aparţin Guvernului şi abia aspectele contractuale sunt sarcina MoldovaGaz”, a spus fostul judecător la CEDO, Stanislav Pavlovschi.



„Preşedinţia nu are în atribuţiile sale negocierea contractului cu Gazprom şi Maia Sandu nu poate fi învinuită că a spus o minciună în acest caz, dar aceasta este sarcina Guvernului. Premierul Gavriliţa şi ministerul de resort trebuie să se implice. Guvernul nu se poate eschiva, pentru că 35% din pachetul de acţiuni MoldovaGaz aparţine Guvernului”, a spus comentatorul politic Roman Mihăeş.



Fostul deputat al Platformei DA Liviu Vovc spune că refuzul şefului statului şi a premierului de a se implica în negocierile cu Gazprom ar avea la bază relaţiile tensionate cu Kremlinul.



„E prima dată când un Guvern al Republicii Moldova declară că nu se implică în negocierea noului preţ. Ar fi bine să se implice şi să obţină reduceri pentru Republica Moldova. Însă la întâlnirea cu Kozak care a avut loc la Chişinău cred că s-a spus ferm că astfel de reduceri nu vor fi şi din acest motiv guvernarea încearcă să nu se asocieze cu noua majorare a preţului şi pasează responsabilitatea spre MoldovaGaz”, a spus Liviu Vovc.



Atât preşedintele Maia Sandu, cât şi reprezentanţii Guvernului au declarat că nu se vor implica în procesul de negociere a noului contract de achiziţie a gazului cu gigantul rus Gazprom. Potrivit guvernanţilor, prerogativa negocierilor aparţine MoldovaGaz. Anterior, şeful MoldovaGaz, Vadim Ceban, a recunoscut că în acest an tarifele pentru gazele naturale vor creşte, majorarea fiind determinată de creşterea preţului la gaz pe piaţa internaţională. Potrivit unor informaţii, MoldovaGaz ar urma să ceară ANRE majorarea tarifelor la gazele naturale cu 35%.