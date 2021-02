Experţi: Decizia CCM a lovit în imaginea Preşedinţiei

Experţii politici spun că în eventualitatea în care şeful statului nu va accepta dialogul cu fracţiunile parlamentare şi nu va desemna candidatul susţinut de acestea, am putea asista la iniţierea procedurii de suspendare a preşedintelui. Potrivit legii, suspendarea are loc cu voturile a 2/3 dintre deputaţi şi ulterior este organizat un referendum naţional. Potrivit experţilor, până la exerciţiul referendumului, se va încerca discreditarea Maiei Sandu, pentru a-i fi redusă popularitatea.



„Echipa Maiei Sandu a pierdut două luni, a tărăgănat absolut nejustificat procesul. Azi putem recunoaşte că echipa Maiei Sandu nu a fost pregătită pentru preluarea guvernării. Chiar dacă unele sondaje prezintă PAS-ul într-o formulă foarte viguroasă pentru viitoarele alegeri, această situaţie ar putea să nu se păstreze dacă şi mai departe se va merge pe calea tărăgănărilor ”, a declarat Anatol Ţăranu în cadrul emisiunii de marţi seara „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



Expertul IDIS Viitorul, Veaceslav Berbeca, afirmă că decizia Curţii reprezintă drept o lovitură de imagine pentru instituţia prezidenţială, iar oponenţii politici ai Maiei Sandu nu vor ezita să folosească această eroare în defavoarea şefului statului.



„Pe termen scurt, decizia Curţii a avantajat partidele din Parlament care nu-şi doresc anticipate. În plus, a afectat imaginea instituţiei prezidenţiale. Dacă propaganda va fi pusă la turaţii maxime şi cetăţenilor li se va spune că din cauza nedesemnării candidatului ţara se sufocă, asta o va afecta pe Maia Sandu. Intrarea într-o nouă criză politică va afecta mult popularitatea PAS-ul şi a Maiei Sandu”, a spus Veaceslav Berbeca.



În acelaşi timp, fostul judecător al Curţii Constituţionale, Nicolae Osmochescu, spune că decizia Curţii nu-l obligă pe şeful statului să desemneze candidatul propus de majoritatea parlamentară.



„Curtea nu a obligat preşedintele să desemneze candidatura propusă de majoritatea parlamentară. PSRM-Şor nu este o majoritatea formalizată, dar este o simplă colectare de semnături. O majoritate se creează prin semnarea unui acord care are efecte politice şi juridice” a spus Nicolae Osmochescu.



Curtea Constituţională a declarat neconstituţional decretul preşedintelui Maia Sandu privind desemnarea repetată a Nataliei Gavriliţa în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru. Potrivit legii, preşedintele ţării ar urma să iniţieze noi consultări cu fracţiunile parlamentare pentru a identifica un candidat la funcţia de prim-ministru. Şeful statului a anunţat însă că optează fie pentru alegeri parlamentare anticipate, fie pentru referendum în contextul iniţierii suspendării sale din funcţie.