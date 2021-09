Expert politic: Discursul Maiei Sandu la ONU a fost „blând” în raport cu Rusia

În timp ce unii spun că şefa statului ar fi venit cu un mesaj prea blând în raport cu Federaţia Rusă, alţii spun că discursul preşedintei a ridicat Republica Moldova la nivelul statelor democratice ale lumii, fiind abordate probleme globale, trecute prin prisma experienţei cetăţenilor moldoveni.



Unii comentatori politici spun că retorica Maiei Sandu de la tribuna ONU a fost una împăciuitoare în raport cu Federaţia Rusă. Faptul că şeful statului n-a făcut referire la Rezoluţia ONU din 2018, prin care Rusiei i s-a cerut retragerea trupelor de pe teritoriul ţării noastre, trezeşte nedumerire, spune comentatorul politic, Corneliu Ciurea.



„Pe perioada Guvernului Filip a fost adoptată şi Rezoluţia ONU privind necesitatea retragerii trupelor ruse. A fost o rezoluţie foarte bună, chiar dacă unii critică regimul de atunci. Interesant este faptul că Maia Sandu n-a făcut trimitere la această rezoluţie, a vorbit despre articolul 11 privind neutralitatea permanentă. Este bine că Maia Sandu a reafirmat poziţia statului, dar a spus-o într-o modalitate destul de blândă în raport cu Rusia. Din acest motiv, discursul preşedintelui a stârnit reacţii de nemulţumire din partea celor care vor o atitudine mai tranşantă în raport cu Rusia. Se putea de formulat în termeni mai duri”, a spus Ciurea în cadrul emisiunii „Întreabă Gheţu” de la TV8.



De cealaltă parte, directorul Institutului European de Studii Politice califică drept „excelent” discursul preşedintelui de la tribuna ONU, menţionând că în condiţiile în care Rusia este un partener imprevizibil, autorităţile de la Chişinău trebuie să creeze un climat paşnic când este vorba de această ţară.



„Maia Sandu ca niciun alt preşedinte al Republicii Moldova s-a ridicat la nivelul problemelor globale, dar trecute prin modul în care cetăţenii noştri percep aceste probleme. Prin acest discurs Maia Sandu a ridicat statutul ţării noastre, limba în care a vorbit, focalizarea pe unele probleme globale e mai importantă decât abordarea unor probleme care ne dor pe noi, iar la restul le este în cot de ele. În ceea ce priveşte Rusia, dacă nu ai altă soluţie şi trebuie să stai la masa de negocieri cu acest stat, este mai bine să fii mai retras”, a spus Viorel Cibotaru.



În acelaşi timp, ex-deputatul Platformei DA, Vasile Năstase, a menţionat că în cazul diferendului transnistrean este timpul de pus în aplicare acţiuni concrete, cum ar fi insistarea pe platforma de negocieri 5+2 privind înlocuirea forţelor militare, cu o misiune civilă cu mandat internaţional.



„În 1999 a fost decizia Summitului de la Istanbul privind retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, dar de atunci nu s-a schimbat nimic. Din an în an doar reiterăm aceeaşi poziţie. Aşteptăm de la noua guvernare să vină cu un pachet foarte clar ce facem cu aceşti militari, dacă ei pot fi înlocuiţi cu un contingent internaţional. Acest lucru este posibil prin repornirea mecanismului 5+2. Trebuie să ajungem la situaţia când vom avea un contingent internaţional sub egida ONU”, a spus Vasile Năstase.



În timpul celei de-a 76-a Sesiuni a Adunării Generale ONU, preşedinta Maia Sandu a reiterat de la tribuna centrală a înaltului for necesitatea retragerii trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, a fost menţionată necesitatea distrugerii sau evacuării muniţiilor de la Cobasna, care reprezintă o ameninţare pentru securitatea regională.