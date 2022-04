Daniel Ioniţă: România are capacităţi intelectuale şi tehnice pentru a construi linii de energie electrică cu R. Moldova

Diplomatul român a refuzat să comenteze rezultatele licitaţiei, însă a dat asigurări că România are capacităţile intelectuale şi tehnice pentru a realiza un astfel de proiect. Mai mult, ambasadorul a punctat că România ar fi avut şi interesul finalizării la timp a liniei de înaltă tensiune, pentru ca Republica Moldova să-şi obţină cât mai curând independenţa energetică.



Încă în luna noiembrie a anului trecut, compania indiană KEC International a câştigat licitaţia privind construcţia liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcăneşti-Chişinău. La licitaţie au fost depuse 10 oferte, printre care şi un consorţiu din România. Diferenţa de preţ dintre compania câştigătoare din India şi consorţiul din România era de 30 de mii de euro, dintr-un contract de 27 de milioane de euro.



„Nu pot să comentez rezultatele unui tender realizat cu sprijinul Băncii Mondiale. Dar cu certitudine pot spune că în România există atât capacitatea intelectuală, mă refer la ingineri, proiectanţi, la cei care ştiu să construiască linii electrice, cât şi capacitatea fizică. Şi mă refer aici la fabricile de izolatoare, conductoare electrice, de armături, de stâlpi, care să fie în stare să construiască o astfel de linie. Şi asta o spun în calitatea mea de fost inginer –energetician. O mică perioadă din viaţa mea m-am ocupat chiar de construcţia liniilor electrice”, a spus Daniel Ioniţă în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



Diplomatul român a menţionat că România are un interes sporit ca Republica Moldova să-şi diversifice sursele de energie electrică pentru a-şi reduce cât mai curând dependenţa de Centrala de la Cuciurgan.



„Consorţiul din România care a participat la licitaţie, a fost un consorţiu foarte serios şi foarte bine pregătit. Dar de ce nu a câştigat licitaţia, e un aspect pe care n-am cum să-l comentez. Nu doar proximitatea geografică, nu doar expertiza tehnică oferită de România, dar noi mai aveam interesul construirii la termen pentru că doar aşa credem că Republica Moldova poate să-şi asigure securitatea energetică. Iar România a pledat cu tărie întotdeauna pentru această oportunitate”, a mai spus Daniel Ioniţă.



Potrivit contractului, compania indiană are la dispoziţie 42 de luni din data semnării contractului să realizeze proiectul. Noua linie de înaltă tensiune ar urma să aibă o lungime de 158 de kilometri.