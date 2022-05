Ambasadorul UE la Chişinău: Nu există pericole pentru securitatea imediată a Republicii Moldova

În acelaşi timp, Janis Mazeiks a menţionat că întreaga comunitate internaţională depune eforturi pentru ca războiul din Ucraina să nu se extindă şi în Republica Moldova, notează IPN.



Diplomatul european Janis Mazeiks şi-a exprimat regretul că întreaga comunitate internaţională n-a reuşit prin metode diplomatice să evite catastrofa umanitară din Ucraina. Ambasadorul spune că prioritatea Uniunii Europene este să împiedice extinderea războiului în afara graniţelor Ucrainei.



„Există unele limite a ceea ce putem obţine prin mijloace diplomatice. Uniunea Europeană a făcut totul pentru a preveni declanşarea războiului din Ucraina şi acum lucrăm foarte mult pentru ca să ne asigurăm că acest război nu va pătrunde şi pe teritoriul Republicii Moldova. La fel ca toată lumea, am fost impresionat de modul în care moldovenii au găzduit refugiaţii. Este remarcabil faptul că cei mai mulţi refugiaţi au fost găzduiţi de familii. Dacă vorbim de solidaritate, moldovenii au acţionat în spirit european, cu adevărat. Este foarte important ca toată societatea să promoveze pacea şi stabilitatea”, a spus Janis Mazeiks în cadrul emisiunii „Ora Expertizei” de la JurnalTV.



Diplomatul a menţionat că, în prezent, nu există motive de îngrijorare privind securitatea Republicii Moldova, iar cea mai mare provocare a autorităţilor este gestionarea crizei economice generate de război. Ambasadorul Janis Mazeiks spune că Uniunea Europeană va continua să sprijine Republica Moldova prin proiecte concrete de modernizare a ţării şi prin sprijin bugetar.



„Nu există vreun pericol pentru securitatea imediată a Republicii Moldova. Este o opinie care nu aparţine doar europenilor, dar şi partenerilor noştri internaţionali, şi autorităţilor de la Chişinău. Pe plan economic, Republica Moldova are în faţă provocări majore. E vorba de criza refugiaţilor, criza energetică, au mai rămas încă elemente legate de pandemie. De asta, este important ca Republica Moldova să beneficieze de sprijin din partea partenerilor săi internaţionali. Moldovei îi va fi foarte dificil să depăşească aceste crize singură. Anul trecut am reuşit să sprijinim Republica Moldova cu un suport bugetar rapid de 60 de milioane de euro, bani care au permis Guvernului să ofere compensaţii la gazele naturale. Această tendinţă va fi păstrată şi pe viitor, fiindcă din nefericire situaţia va fi una dificilă”, a spus ambasadorul Uniunii Europene.



Potrivit oficialului european, Republica Moldova ar putea depăşi criza energetică, pe termen scurt, prin asigurarea stocurilor de gaze naturale, iar pe termen lung, prin investiţii în eficienţa energetică. Uniunea Europeană va oferi expertiză şi sprijin financiar pentru ambele domenii, spune diplomatul.