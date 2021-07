Alexandru Slusari, după ce un grup de agricultori l-a propus la funcţia de ministru al Agriculturii: „Nu am nevoie de funcţie de dragul funcţiei”

Alexandru Slusari a spus că este onorat de sprijinul pe care îl are în rândurile agricultorilor şi că este plăcut surprins de faptul că aceştia s-au adresat preşedintelui Maia Sandu cu solicitarea să examineze candidatura lui la funcţia de ministru al Agriculturii.

„Sunt un pic sceptic de posibilitatea acestei variante. Nu am nevoie de funcţie de dragul funcţiei, nu mor de foame, revin la afacerile mele, suficiente pentru mine. Nu m-am născut deputat şi stresul şi şocul la mine a trecut mai repede decât poate ar trebui să fie pentru alţii. Sunt persoană incomodă, am viziuni despre cum ar trebui să fie dezvoltată agricultura, satele, cum să fie susţinuţi. Lupta cu holdinguri. Am câteva momente care nu coincid cu poziţia colegilor de la PAS. Sunt sceptic, dar hai să aşteptăm. Nu spun nu, sunt gata pentru discuţii, dar sunt sceptic”, a declarat Slusari la emisiunes „Secretele Puterii” de la JurnalTV, citat de Unimedia.