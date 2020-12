UE va acorda 20 milioane de euro pentru IMM-urile din R. Moldova afectate de COVID-19

Potrivit unui comunicat de presă emis de cele două bănci, operaţiunea face parte din răspunsul „Team Europe” la situaţia de urgenţă, cauzată de pandemia COVID-19 şi are drept obiectiv susţinerea locurilor de muncă, menţinerea lichidităţii, precum şi stimularea redresării economice a ţărilor partenere UE. Linia de credit poate fi pusă la dispoziţie în mai multe monede, inclusiv în cea locală.



Vicepreşedintele BEI, Teresa Czerwińska, responsabilă de operaţiunile din Georgia, Moldova şi Ucraina, a declarat că „Team Europe” continuă să susţină redresarea economică a ţărilor partenere UE din vecinătatea estică în contextul pandemiei COVID-19, într-un demers de solidaritate paneuropeană în aceste vremuri grele. „Astfel, am creat noi surse de finanţare într-un moment în care un astfel de ajutor este crucial pentru supravieţuirea IMM-urilor noastre. Aşteptăm cu nerăbdare ca în viitor să extindem parteneriatul nostru astfel, încât să permitem şi mai multor companii să beneficieze de eforturile noastre comune de sprijinire creşterii şi dezvoltării IMM-urilor şi întreprinderilor cu capitalizare medie”, a subliniat preşedintele BEI, citată în comunicatul de presă.



Erika Hasznos, însărcinat cu afaceri al Delegaţiei UE în Republica Moldova, a precizat că ajutorul din partea „Team Europe” este direcţionat spre domenii-cheie, precum dezvoltarea locală, buna guvernanţă, drepturile omului, statul de drept şi combaterea discriminării. „Sperăm ca această nouă linie de asistenţă din partea Băncii UE, adresată IMM-urilor din toată ţara, să aducă beneficii tangibile, îmbunătăţind astf.el viaţa cetăţenilor Republicii Moldova”, a remarcat Erika Hasznos



Conducerea „ProCredit Holding AG & Co. KGaA”, societatea-mamă a grupului „ProCredit”, a precizat că „liniile de credit de la BEI vor ajuta IMM-urile din Georgia, Moldova şi Ucraina să depăşească deficitele de lichiditate pe termen scurt şi vor oferi sprijinul atât de necesar în monedele locale pentru proiectele lor de investiţii. „Ne aşteptăm că astfel să poată profita de noi domenii de activitate şi oportunităţi, ceea ce va ajuta la redresarea economică din anii următori. Avem încredere că aceasta va fi stimulată de o orientare structurală către investiţiile favorabile climei şi durabile din punct de vedere social şi ecologic”– este mesajul conducerii „ProCredit”.



Banca Europeană de Investiţii (BEI) este instituţia de creditare pe termen lung a Uniunii Europene, deţinută de statele membre ale acesteia. Banca pune la dispoziţie finanţare pe termen lung pentru investiţii solide, cu scopul de a contribui la atingerea obiectivelor politicilor UE.