Moldova a depăşit cota de 15 mii de tone la exportul prunelor în UE

Până acum, din Republica Moldova au fost exportate peste 36 mii tone de prune. Principalele destinaţii europene sunt: România, Polonia, Germania, Croaţia, Austria şi Olanda, a anunţat astăzi Asociaţia Moldova Fruct, pe pagina de Facebook.



„Anul acesta nu a fost cel mai bun pentru producătorii de prune. A fost mai puţină roadă din cauza ploilor abundente”, a declarat pentru IPN Ion Dobuleac, producător de prune din satul Grimăncăuţi, raionul Briceni. În acest moment toată roada de prune a fost vândută firmelor care practică exportul. Prunele lui Ion Dobuleac ajung atât în UE, cât şi în Rusia. Începând din acest an, pachetul de acte pe producţia de prune, care este transmis firmelor exportatoare, trebuie să conţină certificate de calitate (inclusiv cu privire la cantităţile de chimicale folosite), eliberate de un laborator din Chişinău, pe lângă contractul de vânzare-cumpărare şi factură, care erau suficiente în anii trecuţi, a precizat producătorul.



În opinia lui Ion Dobuleac, producţia de prune nu este una de perspectivă în Republica Moldova, deoarece, pe de o parte, sunt prea mulţi producători de prune, iar pe de altă parte, an de an, scade numărul lucrătorilor de care este nevoie în livezi, mai ales la culesul roadei.



Soiul preferat de consumatorii de peste hotare al prunelor crescute în Republica Moldova este „Stanley”, pentru consum în stare proaspătă. Un alt soi solicitat şi pentru export este Prezident, care a fost adus în Republica Moldova încă în perioada sovietică, a precizat Ion Dobuleac.



Lilian Ţapu, primarul satului Colicăuţi din raionul Briceni a declarat pentru IPN, că în satul său, în ultimii 2-3 ani, mai mulţi producători de prune şi-au defrişat livezile, inclusiv din cauza faptului că soiurile de pruni nu dădeau roada scontată. În ceea ce priveşte cantităţile de prune produse şi care îşi aşteaptă momentul de a fi exportate, „conform practicii din primii ani de la semnarea Acordului de Asociere, Guvernul Republicii Moldova poate solicita creşterea cotei de export fără taxe în UE”, a menţionat Lilian Ţapu.



Conform datelor Asociaţiei Moldova Fruct, în structura exporturilor de fructe, prunele ocupă locul doi sau trei, în funcţie de an, după mere şi strugurii de masă. Până acum câţiva ani, 80% din prunele exportate ajungeau pe piaţa Federaţiei Ruse. În 2019, ca urmare a diversificării pieţelor, aproximativ jumătate din volumul de export a ajuns pe piaţa rusă şi o altă jumătate pe pieţele europene. În 2020, mai mult de jumătate a ajuns pe pieţele ţărilor din UE.