VIDEO Bătaie la Orhei. Victima susţine că totul s-a întâmplat după ce a denunţat o mită de 150.000 de euro

Într-un video publicat pe Facebook, bărbatul afirmă că, în ziua în care a fost reţinut primaru, el, împreună cu mai multe rude, a fost snopit în bătaie la o terasă din oraşul Orhei, de către „sportivii lui Damir”. Pe de altă parte, Dorin Damir, preşedintele Asociaţiei FEA, a calificat aceste declaraţii ca fiind „insinuări şi speculaţii”.



Sergiu Stici a povestit că primarul Andrei Cociorvă a fost reţinut miercuri dimineaţa, iar bătaia a avut loc după-masă. Acesta spune că a fost telefonat de către o persoană care l-a întrebat unde este, iar ulterior, la terasa la care se afla, au venit mai multe maşini. Cei care au venit cu ele i-ar fi spus „dacă o să mai facă de astea, nu o să mai trăiască”. Apoi ar fi început bătaia. Acesta presupune că cei care l-au bătut sunt „sportivii lui Damir”, cu care primarul s-ar cunoaşte.



Sergiu Stici spune că l-a cunoscut pe Andrei Cociorvă în penitenciarul nr. 13, în 2017, unde Cociorvă a stat închis vreo 7-8 luni. „Când a ieşit din penitenciar el a zis că o să mă ajute. Să-i dau o sută de mii de euro şi voi ieşi curat. Mie mi se mai fabricase încă un dosar cât am stat în puşcărie şi deja eram de acord să dau banii. Am spus că ajunge atâtea dosare şi prostii”, susţine Stici. Potrivit lui, a dat banii pe părţi, în total fiind vorba despre 125 de mii de euro. După ce a ieşit din penitenciar, i s-a spus că urmează să dea o sută de mii de euro şi pentru asta a vândut bunuri, a împrumutat. „O lună în urmă am fost telefonat de cineva care a vorbit cu mine ruseşte şi mi-a zis că Andrei a transmis doar 50 de mii de euro şi restul i-a pierdut la cazino”, afirmă Stici.



Dorin Damir a venit cu o reacţie, în care spune că pe Andrei Cociorvă îl cunoaşte şi doar atât. „Pe persoana de către care sunt învinuit, Serghei Stici, nu o cunosc şi prima dată am auzit de acesta în urma acestui video. Nu înţeleg de ce ar fi îndreptat degetul spre persoana mea, poate s-a gândit că aşa va atrage mai multă atenţie asupra problemei lui. Este o aberaţie de crezut că sportivii l-ar fi atacat în plină zi, în centrul unui oraş din Republica Moldova”, menţionează Dorin Damir într-o postare pe Facebook.



Contactată de IPN, ofiţerul de presă al Inspectoratului General al Poliţiei, Mariana Beţivu, a declarat că acest caz a fost înregistrat şi se examineaza. Mai multe detalii nu pot fi furnizate deocamdată.