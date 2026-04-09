Confirmare oficială de la INS: Economia României a intrat „pe roșu”. Ce înseamnă recesiunea tehnică în ciuda unei creșteri firave de 0,7%

România a înregistrat o creştere economică de 0,7% anul trecut, potrivit datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS), care confirmă însă recesiunea tehnică din trimestrul 4.

INS confirmă recesiunea tehnică din ultimul trimestru al anului trecut

„Produsul intern brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,8% comparativ cu trimestrul III 2025;  Faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 0,2%, pe seria brută şi o scădere de 1,4% pe seria ajustată sezonier; Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a revizuirii estimărilor pentru trimestrele I-IV 2025, nefiind înregistrate modificări semnificative faţă de varianta publicată în din 6 martie 2026, a informat INS.

Datele publicate de INS arată, pe scurt, că economia României a intrat în recesiune tehnică la finalul anului 2025, adică a avut două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului.

PIB-ul a scăzut cu 1,8% în trimestrul IV față de trimestrul III, pe seria ajustată sezonier, confirmând tendința negativă din a doua parte a anului.

Față de același trimestru din 2024, PIB-ul a crescut cu doar 0,2% pe seria brută, dar a scăzut cu 1,4% pe seria ajustată sezonier.

Ce sectoare au adus creșterea economică 

În anul 2025, creșterea economică a României, deși modestă, a fost susținută în principal de sectorul serviciilor și de construcții. Construcțiile au avut un rol important, pe fondul investițiilor publice și al proiectelor din zona imobiliară, contribuind semnificativ la avansul PIB. De asemenea, comerțul a rămas un pilon al economiei, susținut de consumul intern, chiar dacă acesta a încetinit spre finalul anului.

Sectorul IT și serviciile informatice au continuat să aducă un aport pozitiv, menținându-se printre domeniile dinamice ale economiei, iar transporturile și depozitarea au beneficiat de activitatea comercială și logistică. În schimb, industria a avut o evoluție slabă și a reprezentat principalul factor negativ, fiind afectată de cererea externă redusă, în timp ce agricultura a avut o contribuție volatilă.

Astfel, creșterea economică din 2025 s-a bazat mai ales pe servicii și construcții, în condițiile în care sectoarele tradiționale, precum industria, au frânat evoluția generală a economiei.

În privința contribuțiilor la creșterea PIB pe categorii de resurse pentru anul 2025, nu s-au înregistrat, în general, modificări față de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 54 din 6 martie 2026:

Agricultura, silvicultura și pescuitul au înregistrat aceeași contribuție la creșterea PIB (+0,2%), iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (106,6%);

Industria nu a contribuit la creșterea PIB (0,0%) în cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (99,8%);

Construcțiile au înregistrat aceeași contribuție la modificarea PIB (+0,5%) între cele două estimări, iar volumul de activitate s-a modificat față de estimarea anterioară cu -0,1 puncte procentuale (de la 107,0% la 106,9%);

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, transportul și depozitarea, hoteluri și restaurante au înregistrat o modificare a contribuției de la -0,1% la 0,0%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +0,1 puncte procentuale (de la 99,7% la 99,8%);

Informațiile și comunicațiile au înregistrat aceeași contribuție la creșterea PIB (+0,3%) în cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (104,1%);

Intermedierile financiare și asigurările nu au contribuit la creșterea PIB (0,0%) în cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (99,0%);

Tranzacțiile imobiliare nu au contribuit la creșterea PIB (0,0%) între cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (100,6%);

Activitățile profesionale, științifice și tehnice, precum și activitățile de servicii administrative și activități de servicii suport au înregistrat aceeași contribuție la modificarea PIB (-0,3%) în cele două estimări, iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (96,0%);

Administrația publică și apărarea, asigurările sociale din sistemul public, învățământul, sănătatea și asistența socială nu au contribuit la creșterea PIB (0,0%), iar volumul de activitate nu s-a modificat față de estimarea anterioară (99,7%);

Activitățile de spectacole, culturale și recreative, reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii nu au contribuit la creșterea PIB (0,0%) între cele două estimări, iar volumul de activitate s-a modificat față de estimarea anterioară cu +0,1 puncte procentuale (de la 100,4% la 100,5%).

