Gest de iubire și smerenie în Joia Mare: Arhiepiscopul Dunării de Jos a spălat și sărutat picioarele copiilor sărmani

În Joia Mare, la Catedrala Arhiepiscopală din Galați, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos a săvârșit ritualul spălării picioarelor, o tradiție extrem de veche păstrată până în prezent. Momentul evocă Cina cea de Taină, când Mântuitorul a spălat picioarele ucenicilor săi.

După oficierea Sfintei Liturghii a Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia, ierarhul s-a dezbrăcat de veșmintele bisericești, și-a legat un ștergar în jurul brâului și a luat un vas cu apă.

Cu smerenie, a spălat și sărutat picioarele a 12 copii cu vârste între 6 și 8 ani, proveniți din localitatea Măstăcani, județul Galați, din familii cu posibilități materiale reduse. După ritualul smereniei, copiii au fost binecuvântaţi de arhiepiscopul Dunării de Jos.

Gestul simbolizează smerenia, iubirea față de semeni și purificarea sufletelor.

La final, copiii au primit făclii, haine și încălțăminte noi, obiecte de igienă personală și dulciuri, în valoare totală de 2.500 de lei.

„În cuvântul de învăţătură, ierarhul Dunării de Jos a vorbit despre exemplul de smerenie pe Mântuitorul Hristos l-a oferit ucenicilor Săi, arătând că rânduiala săvârşită este plină de înţelesuri tainice. La final, Părintele Arhiepiscop au avut un dialog cu copiii şi cu reprezentanţii din presă, prezenţi astăzi la slujbă, îndemnându-i pe toţi să ducă mai departe lumina faptelor bune şi la semenii lor care nu au putut ajunge la sfânta biserică”, a transmis Arhiepiscopia Dunării de Jos.

Catedrala din Galaţi este unul dintre puţinele locuri unde obiceiul spălării picioarelor mai este respectat.