Varianta Delta încă rămâne dominantă, dar cedează teren în faţa tulpinii Omicron

Ea proliferează datorită unui grad foarte ridicat de transmisibilitate. Se estimează că fiecare pacient cu Omicron infectează de 7,7 ori mai multe persoane comparativ cu Delta. Pe 26 noiembrie, OMS a clasificat varianta Omicron ca fiind una îngrijorătoare, din cauza transmisibilităţii rapide. Într-o perioadă scurtă de timp, ea a ajuns practic în majoritatea ţărilor, a menţionat Angela Paraschiv, conferenţiar universitar la Departamentul Medicină Preventivă, în cadrul unei conferinţe la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.



Comparativ cu varianta Delta, în cazul variantei Omicron s-a redus semnificativ capacitatea de neutralizare a virusului prin intermediul anticorpilor şi, totodată, se observă creşterea numărului de reinfectări. „În cazurile tulpinilor anterioare, reinfectările erau la un nivel redus”, a precizat Angela Paraschiv. „Majoritatea persoanelor se infectează (în medul, n.r.) intrafamilial”, a specificat experta. În Republica Moldova rata de contagiozitate sau de reproducere este de 1,3. „Dacă am ajunge la o rată de 2,56, am ajunge la pronosticurile care menţionau că putem ajunge şi până la 4000 de cazuri de îmbolnăviri pe zi”, a accentuat Angela Paraschiv. În Marea Britanie numărul de cazuri se dublează la fiecare trei zile. Acolo rata de reproducere este de 3,7.



Transmiterea are loc atât printre persoanele nevaccinate, cât şi printre persoanele vaccinate, dar cu o particularitate a gradului de manifestări clinice, „fiind mult mai uşoară la persoanele care sunt vaccinate, inclusiv cele care au primit doza booster”, a remarcat experta. „Ţinând cont de faptul că această variantă are mult mai multe mutaţii comparativ cu variantele anterioare, ea are capacitatea de a evita sistemul imunitar”, a specificat Angela Paraschiv.



O particularitate îmbucurătoare este faptul că varianta Omicron determină o manifestare clinică mai uşoară. „Cu 29% severitatea este mai mică, comparativ cu variantele anterioare”, a remarcat Angela Paraschiv. Eficacitatea vaccinurilor în cazul Omicron s-a dovedit a fi mai redusă. „Dacă în valul determinat de varianta Delta eficacitatea vaccinurilor a fost de 93%, atunci în cazul variantei Omicron este de 70%, dar totodată se menţine protecţia împotriva formelor severe, împotriva spitalizării şi împotriva deceselor”, a specificat experta.



Varianta Omicron este una recent identificată. Pentru prima oară ea a fost detectată în Botswana, pe 11 noiembrie 2021, iar trei zile mai târziu, în Africa de Sud. Pe 13 noiembrie a fost depistată şi în Hong Kong, la o persoană care revenise din Africa de Sud. Ulterior s-a înregistrat o erupţie a cazurilor de îmbolnăvire cu varianta Omicron în Africa de Sud. „Transmiterea este determinată de capacitatea de multiplicare rapidă – virusul se dublează (apar cópii ale sale n.r.) într-o perioadă foarte scurtă de timp şi acest lucru duce la transmiterea mai intensă în rândurile populaţiei”, a explicat Angela Paraschiv.

În Republica Moldova au fost raportate 16 cazuri determinate de varianta Omicron: 11 – la bărbaţi şi 5 la femei. Majoritatea – 12 – sunt în oraşul Chişinău, 2 – la Durleşti şi 1 în regiunea transnistreană. În cele mai multe cazuri este vorba de persoane tinere, între 20 – 49 de ani. În nouă cazuri cei îmbolnăviţi erau nevaccinaţi.