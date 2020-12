Un cunoscut om de afaceri din Republica Moldova a murit de COVID-19

N„u pot reda prin cuvinte durerea imensă, provocată de pierderea bunului prieten - Dumitru Vicol. Atâtea ar fi de spus! Întâlnirile noastre de suflet, călătorii, peripeţii, discuţii la un pahar de vin sau Nimorinca. Exact acum 2 săptămâni vorbeam cu el, peste câteva zile după ce a fost internat in spital. Nici nu bănuiam ca poate fi ultima noastră discuţie”, a mărturisit Anatolie Golea.

Potrivit lui, Dumitru Vicol „era plin de optimism, încrezut ca peste câteva zile bate el covidul ăsta”.

„Atâtea avea de făcut, continua să gestioneze întreprinderea prin telefon: sfârşit de an, treburi, contracte, dări de seamă! Şi un dor imens de cei dragi - soţie, copii, nepoţel. Chiar dacă a fost un an anevoios pentru agricultori, el era sigur ca tot ce a fost mai rău şi mai greu, toate problemele şi nedreptatea au rămas in urma. N-a fost sa fie! Acest an ni l-a răpit nemilos şi pe Dima - o bunătate de om, săritor la nevoie, gata sa te ajute oricând. Atunci când a început pandemia el printre primii a venit cu ajutor pentru medici: dacă e greu - trebuie de ajutat, va fi şi bine, - zicea Dumitru. Aşa era de firea lui, crescut intr-o familie numeroasă, de mic copil a trecut prin multe greutăţi, în afaceri a avut de înfruntat sute de probleme, inclusiv create artificial sau din reavoinţa cuiva!”, a mai spus jurnalistul.