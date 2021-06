Sergiu Mocanu oferă detalii despre accidentul aviatic în care a fost implicat săptămâna trecută: S-a oprit motorul. Am fost nevoit să aterizez de urgenţă VIDEO

Sergiu Mocanu a precizat că aeronava Cessna 171 este un avion american foarte sigur, destinat zborurilor de agrement, care a fost fabricat în anul 1977.

„Făceam un zbor de la Horeşti spre lacul Ghidighici. La trei minute după decolare a început să se încălzească motorul. Am făcut ceea ce făceam întotdeauna atunci când se ridica temperatura (motorului) un pic mai mult - am redus turaţiile motorului şi am trecut într-un picaj. Înălţimea nu era foarte mare ca să-mi permită prea mult timp să merg în coborâre pentru a răci motorul. Terenul deasupra căruia zburam nu era dintre cele mai bune, aşa cum le am la Vadul lui Vodă, era cu coline etc. Am fost nevoit să fac o aterizare de urgenţă, pentru că motorul s-a oprit. Am aterizat cu motorul oprit într-un lan de grâu. S-a dovedit a fi pământul foarte moale. Avionul a avut de suferit. Slavă Domnului, pasagerii mei nu au avut de suferit deloc, decât au tras o frică. Nişte băieţi tineri, frumoşi, care au înţeles exact situaţia în care m-am pomenit eu. Le-am cerut iertare că au trecut prin asemenea experinţă”, a mărturisit Sergiu Mocanu în emisiunea sa săptămânală de miercuri.