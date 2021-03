Secretarul general ONU: Pandemia agravează inegalităţile profunde cu care se confruntă femeile

Într-un articol pentru ziua internaţională a femeii, oficialul spune că, întrucât lumea marchează Ziua Internaţională a Femeii în mijlocul unei pandemii globale, este clar un fapt dezolant: criza COVID-19 are chip de femeie. Femeile sunt cu 24% mai vulnerabile la pierderea locului de muncă şi suferă scăderi mai accentuate ale veniturilor. Diferenţa de remunerare între femei şi bărbaţi, deja ridicată, s-a mărit, inclusiv în sectorul sănătăţii.



„Îngrijirea neremunerată a crescut dramatic din cauza dispoziţiilor de a sta acasă şi a închiderii şcolilor şi instituţiilor de îngrijire a copiilor. Este posibil ca milioane de fete să nu mai revină niciodată la şcoală. Mamele – în special mamele singure – s-au confruntat cu adversităţi şi anxietate acută. De asemenea, pandemia a declanşat o epidemie paralelă de violenţă împotriva femeilor din întreaga lume, provocând abuzuri domestice, trafic, exploatare sexuală şi căsătorii între copii”, a declarat Antonio Guterres.



Potrivit lui, între timp, chiar dacă femeile reprezintă majoritatea lucrătorilor medicali, un studiu recent a constatat că doar 3,5% din grupurile de lucru pentru COVID-19 au un număr egal de bărbaţi şi femei. În relatarea globală a ştirilor despre pandemie, doar una din cinci surse de experţi sunt femei. Toată această excludere este în sine o urgenţă. Lumea are nevoie de un nou impuls pentru a promova conducerea de către femei şi participarea egală. Şi este clar că o astfel de acţiune va fi un beneficiu pentru toţi.



Răspunsul la COVID-19 a evidenţiat puterea şi eficacitatea conducerii de către femeii. În ultimul an, ţările cu femei lider au avut rate de transmitere mai mici şi sunt deseori mai bine poziţionate pentru recuperare. Organizaţiile femeilor au eliminat deficienţe cruciale în furnizarea de servicii şi informaţii critice, în special la nivel de comunitate.



Secretarul general ONU precizează că, în general, atunci când femeile conduc guvernul, vedem investiţii mai mari în protecţia socială şi incursiuni mai mari împotriva sărăciei. Atunci când sunt femei în parlament, ţările adoptă politici mai stricte privind schimbările climatice. Atunci când sunt femei la masa tratativelor de pace, acordurile sunt mai durabile.



„Totuşi, femeile reprezintă doar un sfert din legiuitorii naţionali din întreaga lume, o treime din membrii guvernului local şi doar o cincime din miniştrii cabinetelor de miniştri. Pe traiectoria actuală, paritatea de gen nu va fi atinsă în legislaturile naţionale înainte de 2063. Atingerea parităţii în rândul şefilor de guvern ar dura mai mult de un secol. Un viitor mai bun depinde de abordarea acestui dezechilibru de putere. Femeile au dreptul egal de a vorbi cu autoritate cu privire la deciziile care le afectează viaţa. Sunt mândru că am atins paritatea de gen în rândul conducerii Organizaţiei Naţiunilor Unite”, a notat Antonio Guterres.



În opinia sa, recuperarea din pandemie este şansa de a trasa o cale nouă şi egală. Pachetele de sprijin şi stimulente trebuie să vizeze în mod specific femeile şi fetele, inclusiv prin investiţii sporite în infrastructura de îngrijire. Economia formală funcţionează doar pentru că este subvenţionată de munca de îngrijire neremunerată a femeilor.