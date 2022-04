Guvernul R. Moldova iniţiază negocierile privind cooperarea financiară şi tehnică cu Germania

Documentul are drept scop continuarea cadrului de cooperare pentru dezvoltarea moldo-germană şi facilitarea obţinerii contribuţiilor financiare adiţionale a părţii germane pentru perioada 2021-2022 (asistenţă nerambursabilă).



Dina Roşca, secretar general al Ministerului Finanţelor, a declarat că asistenţa în valoare de până la 23 de milioane de euro este pentru implementarea proiectelor în derulare. Este vorba despre proiectele „Susţinerea infrastructurii sociale şi comunale III” (8 mln euro), dar şi despre „Sistemul de aprovizionare cu apă potabilă şi cel de canalizare, Moldova Centru, VPT, faza 3” (13,5 mln euro). Încă un proiect este „Sistemul de aprovizionare cu apă potabilă şi cel de canalizare, Moldova Centru, VPT, faza 3, măsuri de susţinere” (1,5 mln euro) euro.



În aceeaşi şedinţă a fost aprobat şi proiectul pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Înţelegerii dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Germaniei, întocmite prin schimb de note, privind cooperarea tehnică. Documentul are ca scop continuarea cadrului de cooperare pentru dezvoltarea moldo-germană şi acordarea asistenţei tehnice adiţionale din partea GRFG (asistenţă nerambursabilă) pentru perioada curentă 2021-2022, sub formă de personal şi bunuri materiale, precum şi eventuale contribuţii financiare, în valoare totală de până la 10,7 milioane de euro. Este vorba despre finanţarea proiectelor în derulare, printre care „Consilierea politică a Republicii Moldova” (2,5 mln euro) şi „Întreprinderi şi comune puternice pentru Republica Moldova” (8,2 mln euro). Negocierile bilaterale moldo-germane privind acordarea asistenţei au avut loc la data de 25 noiembrie 2021.