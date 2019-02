Un hoţ prins în flagrant delict îi cere daune morale uriaşe poliţistului care l-a imobilizat: „M-a legat cu o curea şi m-a purtat prin oraş, umilindu-mă public“

Iulian Morariu, fiul unui afacerist local, solicită poliţistului care l-a prins în flagrant şi Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui 100.000 de euro daune morale. Solicitarea înaintată iniţial Judecătoriei Vaslui a fost declinată, spre soluţionare, Tribunalului Vaslui, având în vedere cuantumul ridicat al daunelor morale.



În motivarea cererii, suspectul furtului a invocat că ar fi fost umilit public după ce poliţistul a folosit pentru imobilizare o curea „cu care l-a legat de gât, conducându-l astfel prin oraş până la secţie“.

Ulterior, după ce a fost dus la sediul Poliţiei Municipiului Vaslui, suspectul a fost fotografiat, iar imaginile cu acesta au fost, ulterior, publicate într-un ziar local.

Considerând că i-au fost încălcate drepturile la imagine şi că a fost supus unor tratamente inumane, de umilinţă, tânărul s-a îndreptat împotriva poliţistului atât pe cale civilă, cât şi penală, reclamând agentul de poliţie pentru purtare abuzivă.

”În drept au fost invocate dispoziţiile art. 42 lit. a din Legea nr. 360/2002, art. 22 din Constituţie, art. 3 din CEDO şi art. 1373 alin. 1 Cod de procedură civilă. Reclamantul a solicitat prin cererea sa obligarea pârâţilor la plata cu titlu de daune morale a sumei de 100.000 de euro. Având în vedere că echivalentul în lei al acestei sume (circa 460.000 lei) depăşeşte pragul valoric prevăzut de lege (200.000 lei) pentru ca cererea să poată fi judecată de judecătorie, şi având în vedere că nu există un text legal special care sa dea o astfel de cerere în competenţa exclusivă a acestei instanţe, va admite excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Vaslui. Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare instanţa de drept comun în materie civilă este tribunalul”, se menţionează în hotărârea Judecătoriei Vaslui, prin care s-a declinat competenţa Tribunalului.

Dacă dosarul în care tânărul de 23 de ani solicită poliţistului daune morale, nu a fost soluţionat, ancheta procurorilor s-a încheiat. Anchetatorii nu au stabilit că nu sunt întrunite elementele infracţiunii de purtare abuzivă, motiv pentru care au dispus clasarea cauzei. Incidentul soldat cu reclamaţiile împotriva agentului de Poliţie Alexandru Mălăncuş a avut loc pe 17 aprilie, anul trecut. Poliţistul ieşise din tură şi se îndrepta pe jos, spre casă, pe strada Donici din Vaslui. La un moment dat a fost alertat de ţipetele unei vânzâtoare la un magazin din zonă. Poliţistul a observat doi tineri care fugeau, astfel că a pornit în urmărirea acestora.

”Am văzut ieşind din magazin, în fugă, doi bărbati şi, din urma lor, o femeie ţipând după ajutor. Au luat-o la fugă printre blocuri. Am fugit după ei dar, după aproximativ 200 de metri s-au despărţit şi fiecare a continuat să alerge în altă directie. Am fost nevoit să alerg doar după unul dintre ei şi, după aproximativ 500 de metri am reuşit să-l prind în spatele blocului nr.1. L-am pus la pământ dar nu aveam cătusele la mine. Se zbătea să scape astfel că am fost nevoit să-l imobilizez la pământ şi să-i leg mâinile la spate cu cureaua de la pantaloni. L-am dus apoi la sediul IPJ Vaslui şi de acolo a fost preluat de o patrulă din cadrul Politiei muncipale. Ulterior, a fost dus înapoi la magazin. Vânzătoarea a început să plângã de bucurie când a văzut că hoţul a fost prins şi şi-a recuperat marfa furată”, a povestit agentula Alexandru Mălăncuş.

În timp ce era condus către sediul Poliţiei, mai multe persoane aflate în zona unui parc, l-au aplaudat pe poliţist. În aceeaşi seară un ziar local a publicat o fotografie care îl înfăţişa pe agentul Mălăncuş alături de suspect. Imaginea părea a fi surprinsă pe holurile Poliţiei municipale Vaslui.



Iulian Morariu provine dintr-o familie înstărită din Vaslui, fiind fiul unui om de afaceri care deţine o firmă de construcţii şi nepotul patronului unui cunoscut restaurant. Pe numele său, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt. Condus la magazin pentru reconstituire, tânărul ar fi declarat că a sustras ţigările ”de foame”. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui, dosarul în care tânărul este acuzat de furt nu a fost soluţionat.

Cine este poliţistul reclamat

Agentul Alexandru Mălăncuş (foto) a ajuns cunoscut opiniei publice în vara anului 2017, în timp ce îşi desfăşura activitatea pe litoralul din Bulgaria, unde fusese detaşat să lucreze temporar, alături de alţi poliţişti români. Atunci, poliţistu Mălăncuş a salvat viaţa unui copil de 11 ani, din Rusia, care se afla împreună cu părinţii la o terasă de pe plajă. Băiatul se înecase cu un sâmbure de caisă, însă, după efectuarea manevrelor specifice de salvare în astfel de situaţii, poliţistul vasluian a reuşit să-i scoată sâmburele care-i obturase copilului traheea.

Pentru fapta sa, agentul Alexandru Mălăncuş a fost răsplătit cu ocazia Zilei Poliţiei Române. Conducerea IPJ Vaslui i-a acordat o plachetă cu titlul de ”Distincţie de onoare”, în semn de apreciere a profesionalismului şi devotamentului de care au dat dovadă în activitatea desfăşurată, pentru curajul manifestat şi credinţa în valorile umane.

