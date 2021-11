Un bătrân pervers i-a propus unei fete de 11 ani să întreţină relaţii sexuale. Copila a sunat la 112 şi l-a dat pe mâna poliţiştilor

Judecătoria Bârlad a pronunţat verdictul în cazul lui Vasile Barbu, un bătrân de 70 de ani, acuzat de racolare de minori în scopuri sexuale. Pe 24 noiembrie, judecătorii l-au condamnat la un an de închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere. În plus, bărbatul trebuie să îi plătească daune morale de 5.000 de lei fete de 11 ani căreia i-a făcut propuneri indecente. Decizia instanţei nu este definitivă.

“Condamnă pe inculpatul B.V., la pedeapsa de 1 (unu) an închisoare pentru săvârsirea infractiunii de racolarea minorilor în scopuri sexuale (faptă din data de 16.07.2020). Nu are dreptul de a comunica si de a se apropia la o distantă mai mică de 10 metri de victimă. Dispune suspendarea executării pedepsei închisorii de 1 an sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 3 (trei) ani. Dispune ca, B.V. să presteze o muncã neremunerată în folosul comunitătii pe o perioadă de 90 de zile, în cadrul Primăriei municipiului Bârlad sau în cadrul Spitalului Municipal de Urgentă „Elena Beldiman” Bârlad, institutie ce va fi stabilită de cãtre consilierul de probatiune pe baza evaluării, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă”, a stabilit instanţa.

Noul Cod Penal nu permite aplicarea unei pedepse mai aspre

Potrivit anchetatorilor, pe 2 iulie 2020, bărbatul de 70 de ani se afla pe strada Vasile Pârvan din Bârlad, în zona Grãdiniţei nr. 9. O fată de 11 ani (n.r. acum are 12 ani) se plimba cu bicicleta printre blocuri, iar bătrânul a abordat-o, a luat-o în braţe şi a sărutat-o pe obraji, după care i-a propus să întreţină relaţii sexuale.

Fata a fugit, dar imediat ce s-a îndepărtat de bărbat, a sunat la 112, reclamând incidentul. O patrulă a poliţiei din Bârlad l-a identificat rapid pe bătrân.Iniţial, acesta a fost reţinut pentru 24 de ore, dar Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad l-a plasat sub control judiciar.

De amintit este că Judecătoria Bârlad i-a aplicat bărbatului de 70 de ani pedeapsa maximă prevăzută de legislaţia penală. „Fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani să se întâlnească, în scopul comiterii unui act dintre cele prevăzute în noul cod penal, inclusiv atunci când propunerea a fost făcută prin mijloacele de transmitere la distanţă, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă”, se prevede la art. 222 din noul Cod Penal.

