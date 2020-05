Iresponsabilitate crasă a pesediştilor din Vaslui: au împărţit cadouri veteranilor de război fără măşti şi sfidând regulile de distanţare fizică FOTO

Consiliul Judeţean Vaslui a organizat o acţiune dedicată Zilei Veteranilor de Război, ocazie cu care preşedintele Dumitru Buzatu, alături de deputatul PSD Irinel Stativă, au mers în comunele din judeţ şi au împărţit, alături de primari PSD, cadouri veteranilor de război.

Acţiunea a avut şi un iz electoral electoral, având în vedere că în unele comune li s-au alăturat preşedintelui CJ primarii, membri ai PSD. Dincolo de acest aspect, acţiunea organizată de CJ Vaslui a fost marcată de iresponsabilitatea cu care aleşii au tratat veteranii de război, o categorie vulnerabilă, în contextul pandemiei de coronavirus, dată fiind vârsta înaintată şi problemele lor de sănătate.

Cu excepţia a trei primari (edilii din Albeşti, Oşeşti şi Ştefan cel Mare), care s-au deplasat la domiciliile veternalilor de război echipaţi cu măşti de protecţie şi mănuşi, alaiul lui Dumitru Buzatu, Irinel Stativă şi ceilalţi primari au făcut deplasările în comune sfindând regulile de protecţie şi distanţare socială.

Fără măşti, fără mănuşi, Dumitru Buzatu, deputatul Stativă primari, dar şi viitori candidaţi, au mers acasă la veterani pentru a oferi diplome şi câte o pungă cu cadouri. Unii dintre primari au dat dovadă de o iresponsabilitate crasă, intrând în casele unor veterani imobilizaţi la pat pentru a le oferi cadouri, fără a purta vreo formă de protecţie pe faţă, deşi medicii atrag atenţia pe toate canalele de comunicare că virusurile se transmit şi pe cale aeriană.

Dovada iresponsabilităţii a fost făcută chiar de către reprezentanţii CJ Vaslui, care au publicat imagini de la acţiunea dedicată veteranilor de război.

Primarul interimar al comunei Puscasi, acasă la un veteran imobilizat la pat FOTO: CJ Vaslui

În pozele publicate de Consiliul Judeţean Vaslui pe pagina de Facebook a instituţiei se poate observa cum preşedintele CJ, Dumitru Buzatu, deputatul Irinel Stativă, primarul comunei Todireşti, Petrică Simiuc, primarul interimar al comunei Puşcaşi, Paul Ignat, fostul edil al comunei Tăcuta, Călin Costică, viceprimarul comunei Cozmeşti, Gabriel Voicu, precum şi administratorul comunei Drânceni, Gelu Pecheanu, nu poartă nici măşti, şi nici mănuşi de protecţie. Asta deşi persoanele cu care au intrat în contact sunt veterani de război, oameni în vârstă, cu probleme de sănătate. Unii primari, precum cel de la Rebricea, au avut măşti, însă nu le-au purtat pe tot parcursul vizitei.

”De Ziua Veteranilor de Război suntem alături de cei aproape 260 de veterani şi văduve de război din judeţ, pe care ne bucurăm că îi avem în viaţă. Într-un an mai deosebit, cu pandemie de coronavirus şi măsuri restrictive impuse de ordonanţele militare, preşedintele CJ, Dumitru Buzatu, sprijinit de primarii vasluieni, s-a aflat în mijlocul veteranilor, pentru a marca cei 75 de ani trecuţi de la sfârşitul celui De-al Doilea Război Mondial. Eroi ai acelor vremuri şi modele pentru generaţiile actuale, preşedintele CJ Vaslui a ţinut să le înmâneze cadouri şi diplome aniversare, mulţumindu-le, totodată, pentru sacrificiul făcut, apărând cu vărsare de sânge independenţa şi libertatea tuturor românilor.

”În judeţul Vaslui există o permanentă relaţie între Asociaţia Veteranilor de Război, condusă de colonel (rtr) Vasile Avram, şi veteranii şi văduvele veteranilor de război, iar dorinţa tuturor este ca toţi venerabilii veterani şi familiile lor să traverseze cu bine starea de urgenţă şi să ne reîntâlnim sănătoşi pentru a marca o nouă zi a Veteranilor de Război”, a spus preşedintele CJ, Dumitru Buzatu.

De altfel, veteranii vizitaţi au rămas impresionaţi că autorităţile judeţene nu i-au uitat şi că, printr-un simplu gest, au ţinut să îi felicite pentru sacrificiile făcute în a doua mare conflagraţie mondială”, se menţionează în comunicatul transmis de Consiliul Judeţean Vaslui.

De menţionat că în judeţul Vaslui purtarea măştilor este obligatorie în spaţiul public. Această măsură a fost luată de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, fără, însă, a fi prevăzute şi sancţiuni împotriva celor care încalcă hotărârea. De altfel, preşedintele CJ Vaslui a mai fost implicat într-o dispută publică, după ce la ultima şedinţă de consiliu judeţean a fost singurul care a refuzat să poarte mască de protecţie.

Dumitru Buzatu afirmă că nu poartă mască pentru că nu există o lege care să-l oblige să poarte mască de protecţie.

Deputatul Irinel Stativă (foto sus) a explicat că nu a purtat mască pentru că se afla într-un spaţiu privat, dar că a respectat distanţarea socială şi s-a dezinfectat înainte şi după fiecare vizită: “După cum aţi putut observa din poze, am păstrat distanţa regulamentară, de cel puţin 1,5 m, şi eram pe un teren privat, nu public. M-am dezinfectat atât înainte de a coborî din maşină, cât şi după vizită. În comuna Tăcuta, l-am rugat pe domnul Călin Costică să ne însoţească pentru că îi cunoaşte pe săteni. Vă asigur că domnul Călin nu va candida la primăria Tăcuta, deci nu se poate spune că am mers cu candidatul partidului. Nu a fost o acţiune electorală, mai este până la campanie. Am vizitat peste 20 de persoane, le-am spus că sunt deputat, dar nu şi de la ce partid. În fiecare an, Consiliul Judeţean acordă câte o mică atenţie veteranilor de război. Acum, să dăm acestei acţiuni iz electoral, nu mi se pare corect. PSD în fiecare an dă pachete cu alimente de Paşte, Anul ăsta nu a mai dat pentru că a fost pandemie. Şi, totuşi, este an electoral. Revenind la acele materiale de protecţie, eu ştiu că mănuşile nu sunt obligatorii. Pe stradă port mască, iar în maşină am mereu dezinfectant şi măşti de rezervă. Nu am o problemă cu purtarea lor. Îi aud pe mulţi spunând că se sufocă, dar nu înţeleg de ce. Un medic care te operează poate să stea cu mască mai multe ore, iar ţie îţi vine greu şi câteva minute?! Aţi văzut că Iohannis, la conferinţă, nu poartă mască. Dacă aş fi puţin răutăcios, aş spune că nu am purtat mască pentru l-am luat exemplu pe cel mai important om în stat, preşedintele României”, a spus deputatul.

Prefectul judeţului Vaslui, care este şi preşedintele Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui, a declarat că în cazul în care persoanele vizitate se vor îmbolnăvi, organizatorii acţiunii vor fi traşi la răspundere.