Scandal uriaş la Tulcea în plină pandemie. Cadru medical, către oameni: „Vă doresc să nu ne vedem prea curând!“

Mesajul anonim a fost postat pe grupurile de Facebook din Tulcea, în ziua de miercuri, 25 martie:

„Scriu sub protecţia anonimatului din motive lesne de înţeles. Lucrez în cadrul Spitalului Judeţean Tulcea, cu pasiune pentru munca mea, cu toate că ne aflăm într-o perioadă dificilă, asumându-mi situaţia actuală, orele peste program şi riscul care nu îl am numai eu, ci chiar şi membrii familiei mele. Mi se pare just să îmi respect jurământul şi să ajut la salvarea vieţilor cât de mult se poate.

Astăzi vreau să va fac cunoscută situaţia Spitalului Judeţean Tulcea, situaţie ce încearcă să fie făcută ascunsă de public. Managerul spitalului este Tudor Ion Năstăsescu. Acesta este cunoscut de toţi membrii ca fiind un om foarte agresiv.

De când a început criza cu acest virus, nu ni s-au pus la dispoziţie echipamentele de protecţie atât de necesare pentru a nu îmbolnăvi personalul medical în caz contrar urmând închiderea spitalului cum s-a întâmplat în Suceava. Nu sunt cazuri confirmate pozitiv în Tulcea întrucât cei de aici sunt testaţi la Constanţa şi raportaţi pe judeţul Constanţa.

Managerului i s-au adus la cunoştinţă în repetate rânduri nevoile noastre, însă acesta a izbucnit întotdeauna ţipând la toţi angajaţii, spunând că cine nu vrea să lucreze aşa să îşi dea demisia. Comportamentul demn de un golan nu-i este străin acestui domn cu care nu se poate vorbi. Trăim într-o continuă teamă pentru că nu avem un manager cum ar trebui să fie, care să aplece urechea către nevoile spitalului pentru a-şi trata pacienţii şi a se proteja personalul de acest nenorocit de virus. Ultimul episod s-a desfăşurat astăzi, zi în care am primit măşti.

(n.r. Cadrul medical enumeră nişte expresii injurioase la adresa personalului medical)

Îmi este ruşine că trebuie să scriu aceste lucruri, însă după atâta timp nu cred că acesta va fi înlocuit sau că cel puţin comportamentul lui se va repara. 90% din colegii mei pot confirma, însă nu public, fiindcă este o frică constantă că acesta se comportă mizerabil cu personalul medical şi nu este acolo pentru a ajuta nicicum. Cu câteva zile în urmă o colegă a fost bruscată de acesta pentru că a spus că avem nevoi, altfel nu vom face faţă valului ce va urma. Subliniez că prin <bruscare> spun <contact fizic>.

Suntem într-un stres nemaipomenit întrucât nu suntem pregătiţi pentru situaţia ce urmează, nu testăm pacienţii pentru COVID-19 şi putem fi expuşi fără să ştim acest lucru pentru că nu se ştie cine este infectat şi cine nu. Munca aceasta eu am ales-o, aşa că îmi asum, mai ales acum când nevoia de mine este critică.

Dragi tulceni, vă rog să distribuiţi mai departe pentru a ajunge acest mesaj undeva unde ar putea rezolva ceva. Vă mulţumesc şi vă doresc să nu ne vedem prea curând!“

PLUS Tulcea a ieşit la înaintare

Situaţia a fost făcută publică iniţial de liderul PLUS Tulcea, Marian Machedon. El a scris pe Facebook în ziua de 23 martie:

„Începând de astăzi ne-am propus să vă prezentăm situaţia reală din Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea. O facem din dorinţa de a presa autorităţile şi publicul să ia măsuri de protecţie a personalului medical, precum şi de a convinge inconştienţii care încă sunt la tot pasul şi ignoră recomandările de autoizolare şi protecţie.

Ce nu s-a făcut până acum, deşi era la îndemâna conducerii şi autorităţilor locale:

1. aprovizionarea cu materiale de protecţie:

a. măşti, bonete şi halate insuficiente – nu se schimbă la intervalul regulamentar;

b. ochelari de protecţie care sunt folosiţi de mai mulţi angajaţi;

c. filtru izoletă – trebuie schimbat după fiecare pacient, acum se dezinfectează şi se refoloseşte.

2. izolarea fluxurilor de pacienţi şi cadre medicale din spital

a. din indolenţa conducerii actuale a SJU există de mai bine de 6 luni doua cabinete de radiologie, în policlinică şi spital, care nu au aparatele autorizate !!! (nu s-au sinchisit nici măcar după decretarea stării de urgenţă!!!); UPU Tulcea nu îndeplineşte nici acum obligaţia legală de a avea secţie de radiologie proprie! Secţia de radiologie de la etajul 1 al Spitalului lucrează în proporţie de 80% pentru UPU, deservind de asemenea şi secţia de boli contagioase!!!

b. pentru evitarea accesului pacienţilor UPU în spital, se putea înfiinţa o secţie mobilă de radiologie într-un cort sau se putea folosi cabinetul de radiologie din policlinica prin autorizarea de urgenta a aparatului existent. Prin fluxul prezent se intersectează pacienţii şi personalul din UPU cu pacienţii şi personalul din spital (Întrebare: Cum a obţinut autorizare UPU Tulcea până acum, domnule Arafat?)

3. Ce se întâmplă acum:

1. Se evită înregistrarea de decese din cauza coronavirus pentru că nu s-au luat măsuri din timp iar şefii sunt pasibili de urmărire penală:

a. DSP Tulcea refuză testarea suspecţilor de coronavirus;

b. Suspecţii sunt trimişi la Constanţa;

c. Se declară în continuare zero cazuri de infecţie coronavirus în Tulcea deşi avem locuitori ai judeţului depistaţi pozitiv la Constanţa;

d. există inregistrat un deces al unui bătrân din motive de ”pneumonie” pentru care DSP Tulcea a refuzat de asemenea să facă testul coronavirus

e. alţi pacienţi infectaţi nu sunt declaraţi ci înregistraţi pe diverse secţii din spital

2. Există cadre medicale infectate care au avut contacte in spital şi UPU, aflate în prezent la Constanţa pentru teste şi care se vor întoarce mâine cel mai probabil ca pacienţi la secţia de infecţioase din Tulcea; nu se ştie şi nu se face nimic acum pentru a depista şi izola persoanele cu care aceşti oameni au luat contact.

Veşti dătătoare de speranţă:

1. Sperăm să vină cât mai repede materialele de protecţie pentru personalul sanitar (vom vedea sigur în poze electorale);

2. Se fac externări ale bolnavilor cronici iar secţiile de cardiologie şi neurologie se transformă în secţii ATI pentru pacienţii coronavirus;

3. Aşteptăm începerea testării masive, după modelul german, pentru a se vedea rapid situaţia reală. Modelele italian şi francez, îmbrăţişate în prezent (testăm doar pacienţii simptomatici) şi-au dovedit ineficienţa.

Cerem în continuare creşterea numărului de testări şi o comunicare coerentă şi realistă a autorităţilor locale şi centrale!!!

Staţi în casă!“

Reacţia directorului Spitalului Tulcea

Directorul Spitalului Judeţean de Urgenţă Constanţa. dr. Tudor Năstăsescu, a reacţionat cu un comunicat de presă: „Având în vedere defăimările apărute în mediul online în ultimele zile, legate de persoana mea şi activitatea spitalului, precizez următoarele:

- La conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea există o echipă sudată care lucrează non-stop pentru pregătirea spitalului în confruntarea cu această pandemie care a îngenuncheat întreaga planetă.

- Sistemul sanitar este subfinanţat cronic şi facem eforturi supraomeneşti pentru asigurarea de echipamente de protecţie, circuite, diagnostic precoce, materiale sanitare şi medicamente, astfel încât să minimizăm pierderile de vieţi omeneşti.

- Se organizează spitalul în spaţii distincte COVID-19 şi non-COVID-19 deoarece în judeţ nu poate fi organizat spital COVID-19.

- Opriţi aceste manifestări negative menite să panicheze populaţia. Nu este momentul pentru dezbinare şi patimi politice. Sănătatea are o singură culoare – ALBĂ.

- Activitatea mea de până acum şi a echipei de conducere a Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea trebuie să fie un garant că vom acţiona CORECT în continuare“

Replica lui Marian Machedon

„Adevărul ne va elibera pe toţi! - partea a doua

1. Ieri, 24.03.2020, s-au recepţionat măşti şi alte echipamente în spital. Pentru infectările de până acum nu ştiu dacă va răspunde cineva, vreodată şi nici nu mai contează. Deocamdată. Materialul medical este în continuare insuficient, în special în spital. UPU stă ceva mai bine.

2. Pentru că nu precizează când s-au primit materialele, îl rog pe domnul prefect Iordan să afle exact când s-a aprovizionat SJU Tulcea (ieri). SJU Tulcea este rugat de asemenea să publice, cîţi angajaţi are, ce normă obligatorie de echipamente trebuie să respecte şi ce stocuri şi comenzi au făcut în ultima lună.

3. Tot de ieri s-au luat măsuri de reducere şi de izolare a fluxurilor de pacienţi şi personal, ceea ce este tardiv dar îmbucurător (s-au redus turele, medicii de la radiologie lucreaza parţial de acasă pentru că pot primi filmele online, etc.)

4. Tot etajul 3 al SJU se transformă în secţie ATI - coronavirus (neurologie, cardiologie si ginecologie)

Dacă aş fi primar, preşedinte CJ sau prefect aş face deja următoarele:

1. Nu aş invita cetăţenii la primărie pentru a le da gratis un formular de 2 bani!

2. Aş face presiuni să se achiziţioneze teste rapide care pot fi distribuite în spital cât şi medicilor de familie. Un test rapid dă un rezultat în 10 minute, iar cei pozitivi pot fi izolaţi imediat pentru analize aprofundate şi eventual un tratament specific. Este criminal cum se procedează acum, aşteptându-se să apară simptomele specifice COVID-19!!! Este imperios necesară acum testarea tuturor cadrelor medicale din UPU şi SJU precum şi izolarea rapidă a celor suspecţi de infecţie !!!

Sunt în legătură cu un furnizor autorizat care poate livra săptămâna viitoare 100 de teste rapide şi până la câteva mii în aprilie. Îl somez public pe domnul manager Năstăsescu şi pe directorul DSP să cumpere aceste teste măcar pentru personalul UPU şi al Spitalului în prima fază! Le stau la dispoziţie cu datele de contact al furnizorului. Repet: 100 de teste x 53,5 ron TVA inclus = Investiţie de 5.350 RON!!! Aprovizionarea cu teste rapide se poate face şi printr-o fundaţie cu scopuri medicale!

3. Aş lua măsuri de înfiinţare rapidă a câtorva centre mobile de triaj a suspecţilor de infecţie sau ale cazurilor uşoare, inclusiv pentru testările descrise mai sus! (se pot monta corturi în incinta unităţii militare din vecinătatea Spitalului Judeţean, de exemplu);

4. Aş fi sistat deja orice achiziţie şi activitate ne-esenţială (flori, panseluţe, etc); fondurile respective trebuie redirecţionate către activităţi specifice crizei: dezinfecţie, materiale de protecţie (dacă se mai găsesc), sprijinirea celor în vârstă şi a celor defavorizaţi;

5. Aş lucra deja la o situaţie cu cei aflaţi în nevoie în oraş şi judeţ şi aş avea deja echipe de logistică în pregătire pentru ajutarea acestora, în special cu livrarea de alimente (trebuie oameni, vehicule de transport si acces la resursele de alimente şi alte produse de bază).

Pot ajuta la punctul 2 cu un furnizor autorizat de teste rapide la preţul de 53 ron inclusiv TVA, preţ valabil dinainte de criză!!!

Pot ajuta şi la punctul 5 cu experienţa mea în vânzări şi distribuţie pentru organizarea rutelor şi a lanţului logistic.

Dar, stai aşa un pic...“

Declaraţia lui Horia Teodorescu (PSD), preşedintele Consiliul Judeţean Tulcea

„Referitor la informaţiile false lansate de Marian Machedon ieri privind Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea (SJUT), de care mulţi dintre voi m-aţi întrebat, vreau să aducem anumite clarificari - am rugămintea să citiţi tot.

Eforturile administraţiilor locale, cumulate cu ultimele declaraţii ale preşedintelui României şi ale prim-ministrului, au ca scop încercarea României de a trece peste această perioadă foarte grea, lăsând la o parte orice dispută politică(!) sau luptă de orgolii fără sens care, dacă ar avea loc, eu nu aş putea să o categorisesc decât ca fiind o mizerie. Nicio tragedie mare fără o manipulare de emoţii.

Asta e reţeta dumneavoastră, domnule Machedon, o ştiu toţi cetăţenii. Să foloseşti politic şi electoral colectiv este (încă) o mizerie care ar trebui să ne îngrozească. Este o mizerie să încerci sa câştigi capital politic în aceste zile şi arată un cinism şi o iresponsabilitate fără margini. Este o mizerie să te sui pe o criză mondială şi să o cumulezi cu tragedia de la Colectiv acum, încercand să faci capital politic, fără scrupule. Este o mizerie să te joci acum cu teama şi panica tuturor, încercând sa creezi emoţie. Este o mizerie să te foloseşti politic de încărcătura emoţională a acestei perioade, iar un om fără scrupule care îşi pregateşte campania electorală, acum mai mult ca oricând, pe emoţie, este o jignire în primul rând adusă cadrelor medicale şi a eforturilor acestora.

Pentru completarea stocului necesar de materiale sanitare pentru SJUT s-au alocat sume importante – doar că procesul se derulează destul de greu, nu numai la Tulcea, ci la nivel naţional şi chiar şi peste hotare. Situaţia fiind aceeaşi în toate judeţele din ţara, inclusiv în marile centre medicale. Nu este momentul să ieşim în evidenţă prin declaraţii fără fundament sau să profităm de unele neajunsuri care nu depind în momentul de faţă nici de administraţii, uneori chiar nici de factorii importanţi de decizie, ba din contră, ar trebui fiecare să contribuim cu ceea ce putem astfel încât să depăşim această perioadă dificilă fără precedent din România.

Vreau să mulţumesc tuturor celor care s-au implicat în această luptă, atât persoane fizice cât şi juridice, precum şi adminstraţii, pe care la timpul potrivit le voi enumera, şi în primul rând, ca om, că cetăţean, mulţumesc tuturor cadrelor medicale, care trec, alături de şi pentru populaţie, printr-o perioadă pe care nimeni nu şi-a dorit-o.

Am purtat discuţii astăzi cu ambasadorul Republicii Populare Chineze în România, doamna Jiang Yu, în urma cărora vă informez că există un blocaj privind transportul materialelor comandate din China, motiv pentru care s-a concluzionat nevoia unui dialog cu Ministerul Afacerilor Externe care gestionează şi care ar putea facilita urgentarea acestor comenzi externe atât ale statului român, cât şi de agenţi privaţi.

Sper ca în maxim câteva zile, Tulcea să fie printre judeţele care îşi poate face testele pentru noul coronavirus în propriul laborator - asteptam unda verde de la Ministerul Sanatatii. Există eforturi conjugate ale autorităţilor judeţene: Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean şi întregul Comitet pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, astfel încât toate aspectele ce derivă din această situaţie fără precedent să fie sub control şi pentru protejarea tuturor.

De profitori, oameni de conjuctură fără responsabilitate faţă de acţiunile pe care le promovează sau faţă de ceea ce declară în mod public, nu avem nevoie, mai ales în aceste momente. Nimic nu este în plus când vine vorba de sănătatea oamenilor şi protecţia cadrelor medicale şi a personalului medical care se pun în pericol zilnic pentru noi. Apelul meu este să ducem cu responsabilitate şi demnitate această luptă astfel încât să ajungem să ne putem saluta din nou printr-o strângere de mână. Vă transmit tuturor sănătate şi vă rog să aveţi grijă de voi şi de cei dragi. Fapte, responsabilitate. Mâini curate! Sănătate multă, tuturor! •

P.S.: Domnule Machedon, pentru eforturile tuturor - ale Consilului Judeţean Tulcea, ale Instituţiei Prefectului Tulcea şi ale structurilor MAI, dar mai ales pentru eforturile medicilor... Nu vă e frică de Dumnezeu?“

Marian Machedon revine

„Adevărul ne va elibera pe toţi! - partea a treia

Azi e prima zi în care voi aştepta citaţia pentru plîngerea penală. Sper să vină repede, iar organele abilitate să acţioneze-fulger astfel încât să afle toată lumea adevărul. Bănuiam că aşa voi păţi, aşa că sunt pregătit. Dacă trăiam într-un judeţ normal, până acum (de 4 zile) organele abilitate locale şi centrale s-ar fi autosesizat deja. Postarea mea de luni a fost distribuită de 1600 de ori, are 804 reacţii şi 171 de comentarii, în marea lor parte aprobatoare. Oi fi eu ticălos, mincinos şi penal, dar oare toţi aceşti oameni sunt ca mine?

Situaţia din spital este arhicunoscută, toţi avem rude şi cunoştinţe care lucrează acolo sau au tangenţe cu sistemul nostru medical, oare chiar nu îşi dau seama ai noştri conducători că într-un oraş mic se află tot? O regulă pe care am învăţat-o demult spune că un nemulţumit se mai plînge altor 10, aşa că vedeţi voi rata de răspîndire!

Sunt acuzat că speculez politic, deşi eu am comunicat în nume personal, fără vreo siglă de partid deasupra. O grămadă de oameni care m-au citit, habar nu aveau despre implicarea mea politică, în schimb, ventilatoarele cu ştiţi voi ce, le ştiţi foarte bine, au pornit ieri şi au conexat totul politic. Eu voi continua să comunic pe temă în nume personal, în interesul cetăţenilor acestui judeţ, politica, business-ul şi alte preocupări personale fiind trecute deja pentru mine în planuri secundare.

Marea mea problemă şi a multora dintre voi este că nici acum, când e clar că situaţia este gravă, nu ni s-a spus adevărul, astfel încât să realizăm şi să ne pregătim la modul real pentru ce ne aşteaptă. Cred că ar fi fost mult mai util o comunicare cinstită care ar fi determinat mai mulţi cetăţeni şi mai din timp să-şi ia măsuri de precauţie. Multe săptămâni, cetăţenii din Tulcea s-au purtat ca şi cum nu e nici o problemă şi mulţi din păcate încă o fac!

Începând de acum aproximativ o lună am luat deja măsuri pentru protejarea familiei mele şi a colegilor mei de serviciu. Măsurile de igienă, de protecţie dar şi de autoizolare care se puteau lua, s-au luat cu mult timp înainte de apariţia ordonanţelor militare. Menţionez că toţi colegii mei sunt încă pe ştatul de plată şi i-am anunţat că vom trece împreună prin această criză, împărţind cu ei, ca de obicei, toate resursele disponibile.

Dincolo de lucrurile pe care le-am făcut publice, în urma informaţiilor pe care le-am primit de la cadre medicale, m-am apucat de treabă şi m-am documentat în legătură cu lucruri concrete pe care le pot face în ajutorul cetăţenilor şi autorităţilor locale: donaţii, strângere de fonduri, procurare de material medical şi aparatură. Până acum am găsit o sursă de teste rapide care ar permite depistarea pe loc şi izolarea potenţialilor infectaţi şi încerc să mai fac şi altele.

O altă preocupare a mea din ultima vreme a fost legată de reducerea senzaţiei de izolare dintre noi şi de menţinerea comunicării şi a socializării, în acest sens organizând sesiuni de videoconferinţe cu doamna învăţătoare şi elevii din clasa copilului meu. Voi împărtăşi această reţetă foarte la îndemână în acest moment, care poate fi folosită de învăţători, profesori şi antrenori. Mă voi oferi voluntar pentru asistenţă tehnică oricui e interesat, minimul necesar fiind un PC sau telefon smart conectat la internet.

Comunicatul SJU Tulcea este halucinant prin felul în care confirmă de fapt cam tot ceea ce am scris, folosind următoarele sintagme:

- ”Siguranţa personalului medical este o prioritate pe care o asigurăm în limita materialelor pe care o avem la dispoziţie” – deci nu au la dispoziţie tot ce le trebuie, exact cum am scris şi eu;

- ”Consiliul Judeţean Tulcea a venit cu suport financiar prin care s-au asigurat stocuri de materiale care urmează să ajungă, în continuare, la Tulcea” – deci s-au asigurat stocuri care de fapt sunt pe drum; asta e marea durere, s-au făcut comenzi târziu, iar acum nu ştie nimeni dacă şi când vor veni; domnul Teodorescu confirmă prin postarea de ieri că inclusiv comanda din China este momentan blocată;

- ”Până la sosirea acestor materiale, trebuie să utilizăm raţional ceea ce avem la dispoziţie” - #avemdetoateîncămară

- ”este imposibil să nu scape filtrelor clinice un pacient asimptomatic” – deci pacienţi infectaţi + personal neprotejat = bombă epidemiologică cu ceas; Soluţia – testarea rapidă propusă deja autorităţilor;

- ”Aparatura de radiologie a spitalului a fost achiziţionată la sfârşitul anului 2019. Autorizarea durează aproximativ doi ani în România, în condiţii normale” – eu am întrebat de ce nu s-a accelerat procesul având în vedere starea de urgenţă în care ne aflăm;

- Înţeleg că s-au luat nişte măsuri pentru izolarea fluxurilor de pacienţi şi personal, dar nu se precizează de când; mă bucur totuşi că s-au luat măcar acum, încă se pot face lucruri pentru limitarea răspîndirii virusului!!!

Rog toată lumea să recitească postările mele şi comunicatul SJU Tulcea, după care să trageţi singuri concluziile.

Sunt curios, ce părere au cadrele medicale despre cele de mai sus? Dragilor, am distribuit într-adevăr informaţii false? Vi se pare că bat câmpii, că speculez politic? Oare sănătatea nu interesează pe toată lumea, indiferent de opţiunea politică?

Până la dosarul penal, mă pregătesc pentru întâlnirea cu domnul Teodorescu la care m-a invitat astăzi şi pentru încă una cu o persoană importantă, nu spui cine! Sper să mai mişcăm nişte lucruri!!!

Multă sănătate tuturor!“

Prefectul Tulcei neagă

Prefectul Alexandru-Cristian Iordan a declarat că acele cazuri de COVID-19 de la Tulcea nu sunt raportate la Constanţa. „Dar dacă ar fi cazuri, vor fi tratate la Constanţa, la Boli Infecţioase. Dar nu sunt raportate la Constanţa“, a afirmat prefectul.

Tulcea are 5 pacienţi confirmaţi cu COVID-19, dintre ei 4 fiind în comuna Horia şi 1 la Sarichioi. Judeţul a figurat cu 0 îmbolnăviri înainte ca statistica naţională să fie închisă comunicării publice privind numărul de pacienţi confirmaţi. Tulcea a primit în seara de miercuri, 25 martie, români aduşi din Italia, preluaţi de la Constanţa, care are deja mii de „italieni“ în carantină.

