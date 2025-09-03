Moştenitorii familiei Bragadiru au vândut jumătate din emblematicul bloc de locuințe Scala

Moștenitorii familiei Bragadiru au vândut cele 27 de apartamente și studio-uri, precum și spațiul comercial de la parterul blocului Scala, din Bucureşti, aflate în proprietatea acestora.

Noul proprietar este un antreprenor român, deja cunoscut pentru portofoliul său extins de spații comerciale în diverse zone ale orașului, a informat Special Properties, firma care a intermediat vânzarea, fără a spune însă cine este noul proprietar.

Clădirea Scala reprezintă un ansamblu arhitectonic emblematic al Bucureștiului, expresie a mișcării moderniste care și-a pus semnificativ amprenta pe anumite zone centrale ale Capitalei în perioada interbelică.

Imobilul de 7 etaje, cu o suprafață totală de 3.165 mp, a fost construit pe un teren de 1.180 mp, în imediata vecinătate a Clădirii Ciclop și a Hotelului Ambasador. Gândit ca un complex multifuncțional, ansamblul cuprindea, pe lângă corpul de apartamente și spații comerciale, și celebrul Cinema Scala de 860 de locuri, cel mai modern în acele vremuri, bucurând-se la inaugurare de numeroase personalități, precum Regina Maria.

Finalizat în 1936 pe un teren al industriașului Dumitru Marinescu Bragadiru, unul dintre cei mai bogați și influenți români ai vremii, imobilul Scala a fost proiectat de arhitectul Rudolf Fränkel, unul din liderii mișcării avangardiste din Berlin, personalitate importantă a anilor 1920-1940, cu realizări remarcabile în Germania, Anglia și România.

În anul 1950 Clădirea Scala a fost naționalizată, dar, în anul 2001, o parte semnificativă a acesteia a fost restituită urmașilor familiei Bragadiru.

Conform Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), blocul Scala se numără printre clădirile care vor fi consolidate cu fonduri nerambursabile.