search
Miercuri, 3 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Moştenitorii familiei Bragadiru au vândut jumătate din emblematicul bloc de locuințe Scala

0
0
Publicat:

Moștenitorii familiei Bragadiru au vândut cele 27 de apartamente și studio-uri, precum și spațiul comercial de la parterul blocului Scala, din Bucureşti, aflate în proprietatea acestora.

Cinematograful Scala de la parterul blocului
Moştenitorii familiei Bragadiru au vândut jumătate din emblematicul bloc de locuințe Scala. Foto FB

Noul proprietar este un antreprenor român, deja cunoscut pentru portofoliul său extins de spații comerciale în diverse zone ale orașului, a informat Special Properties, firma care a intermediat vânzarea, fără a spune însă cine este noul proprietar.

Clădirea Scala reprezintă un ansamblu arhitectonic emblematic al Bucureștiului, expresie a mișcării moderniste care și-a pus semnificativ amprenta pe anumite zone centrale ale Capitalei în perioada interbelică.

Imobilul de 7 etaje, cu o suprafață totală de 3.165 mp, a fost construit pe un teren de 1.180 mp, în imediata vecinătate a Clădirii Ciclop și a Hotelului Ambasador. Gândit ca un complex multifuncțional, ansamblul cuprindea, pe lângă corpul de apartamente și spații comerciale, și celebrul Cinema Scala de 860 de locuri, cel mai modern în acele vremuri, bucurând-se la inaugurare de numeroase personalități, precum Regina Maria.

Finalizat în 1936 pe un teren al industriașului Dumitru Marinescu Bragadiru, unul dintre cei mai bogați și influenți români ai vremii, imobilul Scala a fost proiectat de arhitectul Rudolf Fränkel, unul din liderii mișcării avangardiste din Berlin, personalitate importantă a anilor 1920-1940, cu realizări remarcabile în Germania, Anglia și România.

În anul 1950 Clădirea Scala a fost naționalizată, dar, în anul 2001, o parte semnificativă a acesteia a fost restituită urmașilor familiei Bragadiru.

Conform Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), blocul Scala se numără printre clădirile care vor fi consolidate cu fonduri nerambursabile.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
digi24.ro
image
Xi Jinping, la uriașa paradă de la Beijing: ”China este de neoprit”. Liderul chinez, flancat de Putin și Kim Jong Un | FOTO
stirileprotv.ro
image
Viorica Dăncilă, reacție EXCLUSIVĂ de la Beijing: “Îmi doresc să dezvoltăm relațiile cu China”. Ce i-a transmis lui Xi/ Cum a ajuns lângă Putin si Kim
gandul.ro
image
Oana Țoiu îi atacă pe Dăncilă și Năstase: România nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onorați în poză lângă Putin
mediafax.ro
image
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în cei 5 ani de contract. Exclusiv
fanatik.ro
image
Dana Budeanu o face „melteancă” pe Diana Șucu: „Ai tupeul infect ca azi să trimiți miliția peste amărâții care vând în piață roșii și nu dau bon”
libertatea.ro
image
Prima reacție a lui Adrian Năstase după ce s-a pozat, la Beijing, cu dictatorii lumii
digi24.ro
image
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
gsp.ro
image
"Telenovela" se încheie! Ianis Hagi a ajuns în oraș și semnează: "A acceptat transferul"
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Ismail, livratorul lovit în București, muncește în România pentru ca familia lui din Bangladesh să supraviețuiască: „Iubesc românii”
antena3.ro
image
Copilul electrocutat din Vaslui își ținea tatăl de mână. Și bărbatul a simțit curentul
observatornews.ro
image
România, lovită de talveg! Fenomenul meteo sever aduce precipitații și grindină în țara noastră
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Viorica Dăncilă, detaliu jignitor la întâlnirea cu Putin! Ce a ales să poarte deşi ştia că va stârni multe controverse. Foto
playtech.ro
image
SIE angajează spioni, zugravi, șoferi și oameni care să te urmărească pe Facebook și Instagram. Zeci de posturi scoase la concurs
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
David Popovici s-a întâlnit cu omul pe care îl căuta de aproape o lună, să-l cinstească: "M-a găsit!"
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
De ce au fost spulberați cei trei muncitori de pe A1 de o autocisternă! Locul tragediei era marcat, iar bărbații urmau să iasă din tură
kanald.ro
image
Inevitabil, se întâmplă după întâlnirea dictatorilor din China. Donald Trump a...
playtech.ro
image
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
wowbiz.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul care i-a bucurat pe fani!
romaniatv.net
image
Decizie privind alocațiile în septembrie!
mediaflux.ro
image
Adrian Mititelu l-a vândut pe Vladislav Blănuță! Anunț OFICIAL în miez de noapte: „Contract pe 5 ani” » Prima imagine în tricoul noii echipe
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Cele 5 culori de unghii pentru femeile de 40 de ani. Le vor face să arate elegante și la modă în septembrie
click.ro
image
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
click.ro
image
Zodia răsfățată de destin în toamna lui 2025. Soarele strălucește pe strada ei, primește tot ce își dorește și are parte de binecuvântări. Încheie anul în forță
click.ro
Regina Sofia a Spaniei profimedia 0817253278 jpg
Vești teribile de la Palatul Zarzuela! Regina Sofia se așteaptă la ce e mai rău
okmagazine.ro
Diana Vickers foto Profimedia jpg
Despre soacre... numai de rău! „Tu naști, iar bărbatul tău doarme cu mama lui în pat!”
clickpentrufemei.ro
resize 1440 960 jpg
Arheologii descoperă o inscripție veche bulgară și numeroase artefacte la săpăturile cetății Nikopol
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
image
Cele 5 culori de unghii pentru femeile de 40 de ani. Le vor face să arate elegante și la modă în septembrie

OK! Magazine

image
Dana Budeanu a pus-o la zid pe soția lui Dan Șucu, într-o manieră virulentă: ”Tacă-ți fleanca, că n-ai făcut nimic pentru țară. Zero!”

Click! Pentru femei

image
Politețea a devenit o armă! Planeta Marte tranzitează semnul zodiacal Balanță

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă