Comunităţile din Tulcea oferă ajutor şi refugiaţilor, dar şi ucrainenilor de dincolo de graniţă

Nu există sat din judeţul Tulcea unde să nu se audă glas de ucraineni. În fiecare comună nord-dobrogeană sunt găzduiţi zeci de refugiaţi care primesc cazare, masă, haine şi alte produse de strictă necesitate. Ceea ce prisoseşte se duce la centrele de colectare a donaţiilor destinate civililor şi militarilor din Ucraina, care sunt deschise în toate comunele.

Asociaţia Comunelor din România (ACOR) – filiala Tulcea a încheiat săptămâna trecută un protocol cu Prefectura Tulcea şi Consiliul Judeţean prin care preiau listele de necesităţi pe care autorităţile din Ucraina le trimit către partea Română pentru a fi ajutaţi.

Până la încheierea acestui protocol, toţi primarii comunelor din Tulcea s-au mobilizat şi au înfiinţat centre de colectare a ajutoarelor. În primele zile de la izbucnirea războiului, donaţiile au fost duse direct în vama Isaccea pentru a fi oferite refugiaţilor, apoi ele au fost centralizate în depozitul din reşedinţa de judeţ.

18 TIR-uri cu ajutoare pentru populaţia din Ucraina

În ultimele zile, 18 TIR-uri încărcate cu ajutoare au plecat prin vama Isaccea spre populaţia din Ucraina, zona Ismail şi Odesa. „Avem o hală oferită pusă la dispoziţie de un agent economic din Tulcea. Aici am dezvoltat un adevărat centru logistic unde primim donaţii din toată lumea. Am primit camioane cu ajutoare chiar din Austria, Elveţia, Germania şi Franţa. Acum trebuie să sosească 10 TIR-uri din Germania”, spune Eugen Ion, preşedintele ACOR Tulcea, cel care coordonează tot centrul.

Spre centrul înfiinţat de comunele din Tulcea vin ajutoare şi de la persoane fizice, persoane juridice şi ONG-uri din toată ţara. Urmează apoi selectarea produselor, paletarea lor, inventarierea şi încărcarea în camioane cu destinaţia Ucraina.„Ne vin TIR-uri din Ucraina, direct trimise de ei, dar avem şi noi două remorci care merg până în vama Isaccea, acolo sunt TIR-uri din Ucraina care le aşteaptă. Destinaţia produselor este Ismail sau Odesa, în funcţie de necesităţi”, spune Eugen Ion.

20 de ore pe zi muncă de voluntariat

În depozitul deschis în Tulcea sosesc produse de tot felul: pături, haine, alimente, produse de igienă, apă, medicamente de primă necesitate, feşe, tifon, apă oxigenată, betadină. Aproape toate acestea se regăsesc şi pe listele de necesităţi pe care oficialităţile din Ucraina le trimit către români. Pe lângă acest depozit şi transporturile de ajutoare către ţara vecină, ACOR Tulcea a deschis şi conturi pentru cei care doresc să doneze o sumă de bani. Până acum, au fost adunaţi peste 80.000 de lei şi 2.500 de euro. „Cu aceşti bani, în funcţie de urgenţe, dacă nu avem produsele respective în depozit, facem achiziţii ca să-i putem ajuta”, explică Eugen Ion.

Volumul donaţiilor creşte de la o zi la alta şi pentru a putea face faţă unei asemenea munci, aproximativ 25 de voluntari îşi petrec peste 20 de ore pe zi în hală făcând pachete pentru oamenii din Ucraina.

Satele Tulcei, gazde pentru refugiaţi

Fiecare comună din Tulcea a întocmit liste cu posibilităţile de găzduire a refugiaţilor. Dacă primăriile au amenajat spaţii în săli de sport sau alte clădiri publice, oamenii simpli s-au oferit să-i primească în casele lor pe cei care fug de război. „La nivel de fiecare comună s-a stabilit să centralizăm situaţia cu cei care pot să gărduiască refugiaţi. Lista o are şi Poliţia şi Prefectura Tulcea. Nu cred că este vreo comună care nu are 10-15 refugiaţi găzduiţi. Spre exemplu, Jurilovca are 38 de ucraineni refugiaţi, iar comuna Sarichioi vreo 70 de persoane pe care le găzduieşte”, spune preşedintele ACOR Tulcea, totodată şi primar al comunei Jurilovca.