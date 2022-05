Zbor deasupra unui cuib de căprioare. Imagini mirifice într-un câmp de maci din Banatul de poveste VIDEO

Acesta şi-a obişnuit urmăritorii de pe Facebook cu Munţii Banatului (Muntele Ţarcu, Muntele Mic şi Semenic) imortalizaţi din Timişoara.



Tânărul fotograf a revenit acum cu o realizare video de toată frumuseţea.



Acesta a surprins o căprioară alergând în lanul cu maci, nu departe de Timişoara.

“Zbor deasupra unui cuib de căprioare! Imagini desprinse din poveşti, undeva în Banatul de poveste!”, a scris Răzvan Vitionescu, la postarea de pe pagina sa de Facebook “Ca în fiecare an încerc să mă bucur de ceea ce ne oferă natura, căutând şi găsind locuri de poveste. De această dată am găsit un câmp imens de maci şi îmi doream ca şi anul trecut să surprind în fotografie o căprioară, aşadar nu doar că am fotografiat-o dar am surprins-o în această filmare zburdând peste lanul cu maci scena transformându-se într-un adevărat crâmpei de Rai, scena care pe mine mă duce cu gândul la filmele Disney”, a spus Răzvan Vitionescu, pentru Adevărul.