VIDEO Reacţia unui poliţist în civil provocat de un cetăţean să scoată pistolul: „Am văzut că ai ceva acolo. Hai, arată-mi şi mie ce ai acolo!“

PSD şi-a lansat la începutul acestei săptămâni, la Lugoj, candidaţii la alegerile europarlamentare de duminică. Evenimentul a avut loc la Teatrul Municipal, iar mitingul a fost supravegheat discret, din faţa teatrului, de poliţişti în civil. La un moment dat, un cetăţean s-a dus să îl filmeze pe unul dintre poliţişti, cerându-i să îi arate pistolul. Poliţistul pare că îl cunoaşte pe cel care îl filmează şi la un moment dat chiar îi spune că sunt prieteni pe Instagram: „Robert, nu mai veni băut la mitinguri. Robert, linişteşte-te”, îi spune poliţistul celui care filmează şi cere insistent să vadă pistolul.

„Am văzut acolo că ai pistol. Ai ceva acolo. Ce e acolo, pistol? Hai, arată-mi şi mie ce ai acolo. Eşti sub acoperire? Eşti cumva de la SPP? Îmi arăţi şi mie ce calibru? E pistol cu gloanţe, cu bile? De care ai? Scoate mâna din buzunar şi arată-mi şi mie ce ai sub cămaşă”, îi spune cel care filmează poliţistului care reacţionează, glumind: „Eşti drogat, frate. Eşti cu capul”.

La un moment dat, cel care filmează îi spune poliţistului că opreşte camera ca să vadă pistolul. „Ţie ţi se pare normal să vezi o chestie la un om şi să îl filmezi aşa...Eu mă simt hărţuit”, încearcă poliţistul să scape de cel care îl filmează. „Zi-mi că nu e armă letală. Arată-mi...”, spune cetăţeanul, întrerupt de poliţist care îi cere cetăţeanului să îi arate şi el ce are în rucsac. În momentul în care tânărul care filmează îi dă ruccsacul poliţistului să se uite ce este în el, poliţistul, fără să se uite ce se află în ruccsac, îl aruncă peste dig, pe malul râului Timiş. „Asta o să ajungă pe Facebook. Dacă ai pistol e nasoale. E nasoale dacă ai pistol. Acum ce ai făcut trebuie să şi repari”, spune cetăţeanul rămas fără ruccas. Reprezentanţii IPJ au declarat că se verifică modul în care a acţionat poliţistul.

.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: