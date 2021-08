Viaţa bate filmul. Noul chitarist al trupei Cargo are o legătură impresionantă de suflet cu regretatul Adi Bărar

Primul concert la Timişoara al celor de la Cargo după moartea lui Adi Bărar a prilejuit fanilor ocazia să-l cunoască pe noul chitarist al trupei. David Cristian este un adolescent de 17 ani, elev în clasa a XI-a la Colegiul de Muzică „George Enescu” din Bucureşti.

Noul chitarist al trupei Cargo are o legătură impresionantă de suflet cu regretatul Adi Bărar. S-a îndrăgostit de chitară datorită liderului de la Cargo, cel care i-a pus instrumentul în braţe şi i-a destuinuit toate secretele.

Tânărul seamănă leit cu Bărar: are părul lung, poartă ochelari rotunzi precum cei pe care îi avea şi regretatul chitarist. Dar mai mult, are gesturi şi o atitudine similare.

„Am început să cânt la chitară în 2017, pe la mijlocul anului, când aveam 13 ani. Adi mi-a făcut cadou o chitară chiar de ziua mea. De aici a început totul. Până atunci nici nu mi-a trecut prin cap că o să devin chitarist. Întâmplarea e că am fost de mai multe ori la Adi, acasă. Şi am văzut că are o colecţie impresionantă de chitare, multe erau puse pe pereţi. Mi-am dorit şi eu una să o pun pe perete, în camera mea, pe post de tablou. Mi-a dat cadou chitara şi apoi am început să mă joc cu ea, să învăţ singur să cânt. Aşa a început totul”, îşi aduce aminte David Cristian.

„Adi a fost mentorul meu"





Adi Bărar nu obişnuia să ofere lecţii de chitară. David a fost singurul său elev, povesteau cei de la Cargo. „Barese” nu a fost însă doar un simplu profesor de chitară pentru David Cristan. În timp, băiatul recunoşte că Bărar i-a dezvăluit în întâlnirie pe care le-a avut infinite lumi. I-a devenit mentor. „Primele lecţii de la Adi au venit la o scurtă perioadă, dar nu se poate spune că am luat ore, aşa cum se face în mod obişnuit la meditaţii. Eu am primit de la Adi sfaturi, îndrumări. Ne-au apropiat mult discuţiile. Atât referitor la chitară, cât şi la alte aspecte ale vieţii. El a fost un prieten, a fost menotor pentru mine. Am discutat despre tot felul de lucruri, de la muzică, la motoare până la tot felul de aspecte ale vieţii”, a mai spus David Cristian.

David Cristian şi Sorin Stanca, reprezentantul clubului de motociclişti Hells Angels Timişoara



„Totul a venit lejer. Şi e foarte fain”

David Cristian a fost rapid îmbrăţişat de membrii trupei Cargo, care mai întâi l-au invitat să fie alături de ei pe scenă. Debutul lui David în Cargo a avut loc vara aceasta la festivalul Mentor Rock Gathering de la Brezoi, organizat în memoria lui Adi Bărar.

„După ce am învăţat să cânt, am căutat nişte băieţi cu care să formăm o trupă. Am început să facem repetiţii, dar niciodată nu am apucat să cântăm în faţa publicului. A venit peste noi şi pandemia asta. Practic, Cargo e prima mea trupă. Cât a trăit Adi nu s-a pus problema că cânt cu ei, dar deja am discutat să intru în trupa de blues pe care el o avea, Adă Bărar Blues Band”, a adăugat David.

Stagul cu chipul lui Adi Bărar FOTO Alin Zelenco



Nicimăcar în vis nu a îndrăznit să proiecteze o experienţă ca cea pe care o trăieşte acum alăturui de celebri rockeri timişoreni.

„Din păcate, Adi Bărar nu mai este. Nimeni nu voia să fie aşa. Cei din trupă mi-au făcut invitaţia să cânt cu ei. Eu deja eram foarte apropiaţi de cei de la Cargo. Am petrecut vacanţe, sărbători, nu a fost nevoie de o perioadă de adaptare. Totul a venit lejer. Şi e foarte fain. E o trăire nemaipomenită. Încă e prea devreme să pot explica prin ce trec. Vreau să spun că şi colegii mei de şcoală au aflat recent că eu cânt în Cargo, nu s-a spus până acum în gura mare treaba asta. A fost şi perioada cu COVID-ul, acum e şi vacanţă”, a mai declarat David Cristian, care are după liceu are de gând să meargă la conservator.

Un concert special de Ziua Timişoarei

Primul concert Cargo la Timişoara fără Adi Bărar a avut loc, duminică, în Piaţa Libertăţii, în cadrul evenmentelor organizate de Ziua Timişoarei. Mulţi nu şi-au putut stăvili lacrimile la celebra piesă “Aproape de voi” – compoziţia lui Bărar care de acum va avea o altă semnificaţie: „Şi de-o fi şi eu să mor/ Nu vreau să vă întristaţi!/ Să cântaţi şi să jucaţi, până în zori... / Şi dacă din când în când/ O să mă primiţi în gând/ Voi fi aproape de voi”. La piesa “Dacă ploaia s-ar opri”, pe scenă şi-a făcut apariţia Sorin Stanca, de la clubul moto Hells Angels Timişoara, fluturând un steag pe care este imprimat chipul lui Adi Bărar.





David Cristian pe scenă



David Cristian a reuşit deja să impresioneze prin tehnica sa desfăvârşită, dar şi prin apariţia cool, emanând un calm şi stăpânire de sine incrdibile la un copil de 17 ani. Undeva de acolo de Sus, Adi Bărar îl priveşte şi poate fi mândru de el.



Statuie în memoria lui Adi Bărar

Propunerea activitului civic Corneliu Vaida de a realiza o statuie în memoria chitaristului Adi Bărar, care decedat în data de 8 martie, începe să prindă contur. Monumentul din bronz va fi realizat de artista Linda Saskia Menczel şi urmează să fie amplasat în Parcul Alpinet, lângă restaurantul Flora. Autorităţile locale au intrat în “linie dreaptă” cu acest proiectul de suflet pentru timişoreni şi iubitorii trupei Cargo. Vă reamintim, Adi Bărar a ajuns la Spitalul Judeţean în 25 februarie, infectat cu SARS-Cov-2. Deşi a primit cele mai bune tratamente, medicii n-au putut să-i salveze viaţa, acesta confruntându-se şi cu alte comorbidităţi.

