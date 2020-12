Se redeschid sălile de sport din Timişoara: Nu au reprezentat vreodată focare de infecţie

Prefectul Liliana Oneţ a convocat, în după-amiaza de vineri, o şedinţă a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, în cadrul căreia s-a făcut o analiză în privinţa redeschiderii sălilor de sport, având în vedere solicitarea lui Alin Nica, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş şi vicepreşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.



“Ştiu că traversăm o perioadă grea, o resimt în propria activitate şi o văd în aproape toate segmentele comunităţii. Mi-am luat un angajament faţă de judeţul Timiş şi, încă de la început, am protejat sănătatea, bunăstarea şi interesele timişenilor. Sunt un om care trăieşte şi decide pentru prezent însă nu pot să nu gândesc strategic, să anticipez şi să construiesc pentru viitor. În acest context am abordat problema sportului la nivelul judeţului Timiş. Am solicitat deschiderea sălilor de sport şi a centrelor de sănătate după ce m-am asigurat că funcţionarea lor este posibilă în condiţii de respectare deplină a normelor sanitare şi a distanţării sociale. Am înţeles mesajul venit din partea practicanţilor, antrenorilor şi a operatorilor fitness: sălile de sport sunt un mediu controlat, sigur, nu au reprezentat vreodată focare de infecţie. Cum spuneam şi ieri, sunt un adept al mişcării fizice şi cred că sportul înseamnă sănătate. Motivele pentru care sălile de sport au fost închise nu mai sunt valabile astăzi şi mulţumesc Prefecturii şi Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă Timiş că au analizat propunerea mea şi au decis că sportul face parte din normalitate”, a transmis Alin Nica.

Instituţia Prefectului a solicitat un punct de vedere de la Direcţia de Sănătate Publică Timiş, ţinând cont de contextul epidemiologic actual.

Prefectul Liliana Oneţ a punctat contextul în care a fost luată decizia de închidere a sălilor de sport, având în vedere faptul că la luarea acestei decizii rata de infectare la nivelul judeţului era 6,21/1000 cu trend ascendent galopant, iar astăzi rata de infectare pe judeţ este 4/1000 de locuitori.

Şi la nivelul municipiului Timişoara trendul este uşor descendent. O analiză de specialitate a fost prezentată în cadrul şedinţei de vicepreşedintele Societăţii Române de Epidemiologie, medicul Emilian Popovici.

Au fost solicitate puncte de vedere şi din partea reprezentanţilor instituţiilor Ministerului Afacerilor Interne, instituţii care au atribuţii de control.

În urma votului membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a decis redeschiderea sălilor de sport.