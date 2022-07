Piaţa Plevnei, „Cenuşăreasa” patrimoniului din Timişoara. Aici s-au mutat funcţionari publici şi mulţi industriaşi

Câte clădiri istorice avem în Timişoara? E adevărat că sunt 14.000? De la această întrebare a pornit ideea Heritage of Timişoara, în anul 2015, având nobila misiune de a rezolva misterul celor 14.000. Iniţial a fost o platformă online, accesibilă oricărui curios şi pasionat de patrimoniu cultural, cu fotografii de azi şi de epocă, cu un scurt istoric pentru fiecare imobil.





Şapte ani mai târziu, Heritage of Timişoara a ajuns la a cincea ediţie dedicată cartierelor istorice şi unora dintre arhitecţii care au creat oraşul extraordinar pe care îl ştim astăzi. Acum, a venit şi rândul lansării unei reviste, mai exact a unui album tipărit. Primul număr al revistei Heritage of Timişoara este dedicată Piaţei Plevnei din cartierul Elisabetin.









Piaţa Plevnei din Timişoara FOTO Haritage of Timişoara

„Alături de voluntarii proiectului am luat la pas fiecare străduţă din zonă. Câteva case sunt deja cunoscute, apar în toate monografiile, însă, nu se cunosc holistic poveştile zonei şi poveştile individuale ale caselor. Am descoperit poveşti inedite ale cenuşăreselor patrimoniului, am descoperit relaţi între proprietari, între arhitecţi, rolul pe care administraţia publică l-a avut în dezvoltarea zonei. Piaţa Plevnei a fost o zonă rezidenţială, cei care aveau afaceri în centru, locuiau în Elisabetin. Era un cartier mai intim. În zona Plevnei s-au mutat foarte mulţi funcţionari publici ai primăriei, foarte mulţi industriaşi, din start a fost o pătură socială care a dezvoltat zona”, a declarat Mihai Moldovan, coordonatorul revistei Heritage of Timişoara.Piaţa Plevnei din Timişoara FOTO Haritage of Timişoara

Imobilul preferat al lui Mihai Moldovan din zona Plevnei este Casa Mor Reiter, de pe splaiul Tudor Vladimirescu nr.11.







„E o casă care nu apare niciunde, e prea puţin cunoscută, dar prindnd-o, atât în ansamblu, cât şi în detaliu, găsim rezolvări de mare fineţe. A fost construită în 1904 şi a aparţinut negustorului de cherestrea Reiter Mor”, a adăugat Mihai Moldovan.

Piaţa Plevnei din Timişoara FOTO Haritage of Timişoara



La lasarea revistei Heritage of Timişoara a partcipat şi cunoscutul arhitect timişorean Mihai Opriş, plecat la finele anilor 80 în Germania. Mihai Opriş este cunoscut comunităţii timişorene prin cărţile scrise despre arhitectura istorică din Timişoara. Opriş apreciază abordarea de a prezenta mici zone din cadrul unor cartiere mari.



„Dacă vorbeau despre tot oraşul, rămâneau la generalităţi. Nu puteau intra în detaliu. Este o mare satisfacţie şi pentru mine, pentru că atunci când am început să lucrez ca architect în Timişoara, în lista oficială a monumentelor, semnată la Bucureşti, nu găseai nicio informaţie. Scria că e o clădire, strada, secolul 18, dar ea s-a construit pe la 1830. Atâta era. Nimic despre cine a construit-o, un an, nimic. Eu am început să caut lucrurile astea, am publicat şi trei cărţi despre arhitectura şi urbanismul Timişoarei. Dar văd că ce am semănat dă roade şi aceşti tineri continuă ce am început eu”, a spus Mihai Opriş.





Piaţa Plevnei din Timişoara FOTO Haritage of Timişoara

Piaţa Plevnei din Timişoara FOTO Haritage of Timişoara



Pentru Mihai Opriş, cea mai interesantă clădire este Palatul Dr. Adolf Vertes, construită în 1907, cu două etaje, în stil Secession.







Piaţa Plevnei din Timişoara FOTO Haritage of Timişoara „Casa avocatului Adolf Vertes a fost proiectată de Laszlo Szekely şi este una dintre cele mai interesante clădiri din Timişoara. Casa scării din acest monument poate fi una dintre cele mai frumoase din Timişoara. În prima mea carte, apărută în 1987, am încercat să prezint şi câteva interioare. Cât am putut am făcut fotografii cel puţin în casa scărilor”, a completat Opriş.Piaţa Plevnei din Timişoara FOTO Haritage of Timişoara

Heritage of Timişoara este un proiect al Asociaţiei Prin Banat.



„Plănuim această revistă de doi ani. Din diverse motive nu am reuşit să o scoatem. Este un instrument pe care îl folosim pentru a pune în valoare informaţii care nu au mai fost publicate despre patrimoniul cultural al Timişoarei. Este rezultatul a sute de ore de cercetare. Am început cu Piaţa Plevnei pentru că ne era cumva la îndemână, Mihai îl studiază deja de doi ani. Următorul număr va apărea în luna noiembrie şi vă pot spune că vizează o zonă din cartierul Fabric”, a spus Alexandra Palconi.



Piaţa Plevnei din Timişoara FOTO Haritage of Timişoara

Piaţa Plevnei din Timişoara FOTO Haritage of Timişoara





Revista cuprinde 72 de pagini şi va apărea de două ori pe an, iar veniturile generate prin vânzarea revistei vor fi realocate integral în proiect.