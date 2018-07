O elevă a contestat toate notele primite la BAC şi a obţinut 10 pe linie. Vrea să fie învăţătoare: „E o meserie onorabilă”

Procentul de promovabilitate a examenului de Bacalaureat din judeţul Timiş a crescut după rezolvarea contestaţiilor de la 63,61 la sută, la 66,96 la sută. Printre cei care au contestat notele primite după corectarea iniţială a lucrărilor este şi Miriam Dobre, o elevă a Liceului Tehnologic din Jimbolia. Tânăra a luat în primă fază 9.10 la Română, 9.50 la Matematică şi 9.65 la Biologie.

Miriam a contestat toate cele trei note, iar după corectare a primit 10 la toate cele trei materi, fiind cea de-a doua elevă din Timiş care obţine 10 pe linie la Bacalaureat. „Nu mă aşteptam la notele astea (n.r. cele iniţiale) şi am zis că ori nu ştiu să mă evaluez, ori nu au fost corectate bine şi atunci risc. Am zis că oricum nu am nimic de pierdut, s-au terminat anii de liceu, fac şi eu o nebunie”, povesteşte Miriam, bucuroasă după admiterea contestaţiilor sale.

Al treilea copil dintr-o familie cu opt copii, Miriam a fost încurajată şi susţinută să înveţe, la fel ca toţi copiii familiei Dobre. Fratele mai mare al tinerei este student la Automatică şi Calculatoare, iar celălalt frate mai mare, coleg de an cu ea după ce a pierdut un an din cauza unor probleme medicale, nu a reuşit să promoveze BAC-ul. În rest, toţi fraţii mai mici ai lui Miriam sunt premianţi.

Tânăra vrea acum să urmeze cursurile Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii de Vest pentru a fi învăţătoare. „Îmi plac copiii şi îmi place să predau. Am avut profesori foarte buni şi am avut un foarte mare respect pentru ei. Tocmai asta m-a determinat să devin învăţătoare. Mi se pare chiar o meserie onorabilă. Consider că este foarte important să investeşti în copii. De asta am ales să fiu învăţătoare pentru că atunci când sunt mai mici copiii sunt mai ascultători, mai receptivi. Poţi să investeşti mai mult în ei şi durează ceea ce investeşti în ei. Eu, de exemplu, respectul pentru profesori şi iubirea pentru cunoaştere de învăţători a fost sădită”, a declarat Miriam pentru „Adevărul”.