Noua manevră a lui Putin la negocierile pentru pacea din Ucraina din Abu Dhabi. Rusia propune acorduri de neagresiune cu unele state NATO

Moscova ia în calcul încheierea unor acorduri bilaterale de neagresiune cu anumite state membre NATO, în cadrul unei noi arhitecturi de securitate europene. Propunerea a fost prezentată de un diplomat rus în contextul negocierilor privind încheierea războiului din Ucraina, desfășurate la Abu Dhabi.

Președintele rus Vladimir Putin întinde capcane NATO Foto: Profimedia

Rusia ar putea semna pacte de neagresiune cu unele țări membre ale NATO, oferindu-le în schimb garanții individuale suplimentare de securitate. Propunerea a fost avansată de Aleksei Drobinin, un diplomat din cadrul Ministerului rus de Externe, și face parte dintr-un set mai amplu de idei privind reorganizarea sistemului de securitate din Europa, relatează Reuters.

Drobinin conduce Departamentul de planificare a politicii externe din cadrul diplomației ruse și a prezentat trei posibile formule de cooperare în cadrul unei conferințe de securitate organizate la Moscova.

Prima variantă ar presupune crearea unei alianțe de apărare colectivă sau încheierea unor acorduri bilaterale de asistență reciprocă, după modelul înțelegerilor pe care Rusia le are cu Belarus și Coreea de Nord.

A doua formulă ar consta în acorduri politice prin care statele semnatare s-ar angaja să nu sprijine adversarii celeilalte părți în cazul unei agresiuni. Un astfel de model este prevăzut în tratatul încheiat de Moscova cu Iranul.

A treia posibilitate ar fi semnarea unor pacte bilaterale de neagresiune.

„Acorduri de acest tip ar putea fi încheiate inclusiv cu anumite state membre NATO, care ar beneficia astfel, de exemplu, de garanții individuale suplimentare de securitate din partea Federației Ruse”, a declarat Drobinin.

Ce presupun acordurile Rusiei cu Coreea de Nord și Iranul

Diplomatul rus a făcut referire la două acorduri existente, care prevăd niveluri diferite de cooperare în domeniul securității.

Tratatul dintre Rusia și Coreea de Nord, semnat în iunie 2024, prevede acordarea imediată de asistență militară dacă una dintre părți este atacată.

În schimb, acordul semnat de Rusia și Iran în ianuarie 2025 nu conține o obligație similară de intervenție militară. Documentul prevede că partea care nu este atacată nu va sprijini agresorul.

Propunerile Moscovei privind eventuale acorduri cu state NATO ar putea deschide o nouă discuție despre relațiile de securitate dintre Rusia și Occident, într-un moment în care războiul din Ucraina continuă, iar perspectivele unui acord de pace rămân incerte.

Securitatea europeană, discutată la Abu Dhabi

Securitatea Europei a fost una dintre temele centrale ale reuniunii de două zile de la Abu Dhabi, potrivit lui Vladimir Medinski, principalul negociator al Rusiei în discuțiile privind Ucraina.

Acesta nu a oferit detalii despre propunerile concrete discutate de participanți.

Negocierile au fost reluate în această săptămână pentru prima dată din februarie, în contextul eforturilor diplomatice de a identifica o soluție pentru încheierea războiului.

Ideea unei noi arhitecturi de securitate europene provoacă însă divergențe între aliații occidentali.

Unii politicieni europeni se opun discutării unei reorganizări generale a securității continentului înainte de obținerea unor progrese concrete în negocierile privind Ucraina, inclusiv a unui acord de încetare a focului.

Oficialii americani au transmis, în schimb, că sunt deschiși unor asemenea discuții.

Potrivit unor surse diplomatice citate de publicația The Telegraph, Rusia intenționează să folosească negocierile pentru a obține concesii în privința NATO.

Moscova ar putea solicita reducerea prezenței militare a Alianței în Europa la nivelul din 1997, înainte ca statele fostului bloc comunist din Europa de Est să înceapă procesul de aderare la NATO.

Înaintea reuniunii de la Abu Dhabi, Kremlinul anunțase că discuțiile urmau să se desfășoare fără participarea Europei. Cu toate acestea, o delegație europeană s-a deplasat la negocieri.

SUA propun reluarea unui format de dialog cu Rusia

Washingtonul analizează o formulă diferită pentru reluarea dialogului privind securitatea europeană.

Potrivit publicației The Washington Post, Jared Kushner, reprezentant al delegației americane, ar fi interesat de un mecanism inspirat de Consiliul NATO-Rusia, înființat în 2002 și suspendat în 2014.

Acest format ar putea permite consultări permanente privind problemele de securitate, instituirea unor canale de comunicare funcționale în cazul unei crize și creșterea transparenței în domeniul militar.

Consiliul NATO-Rusia a fost creat pentru a facilita dialogul și cooperarea dintre Alianță și Moscova, însă relațiile s-au deteriorat semnificativ după anexarea Crimeei de către Rusia, în 2014.

Propunerea americană ar urmări, potrivit surselor citate, reconstruirea unor mecanisme de comunicare care să reducă riscul unor confruntări directe.

Rămâne însă neclar dacă inițiativa Rusiei privind pactele de neagresiune și propunerea americană de reluare a unui format de dialog vor putea fi integrate într-un acord mai amplu.