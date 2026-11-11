 Grindeanu avertizează că jumătate din banii rămași din PNRR sunt în pericol. „Vom avea surprize neplăcute” | adevarul.ro
search
Miercuri, 11 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Video Grindeanu avertizează că jumătate din banii rămași din PNRR sunt în pericol. „Vom avea surprize neplăcute”

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri seară că a auzit în repetate rânduri promisiunea potrivit căreia între 50% și 70% din valoarea contractelor finanțate prin programul SAFE, inclusiv cele încheiate cu Rheinmetall, urma să fie investită în România. Liderul social-democrat susține că aceleași procente au fost prezentate atât în ședințele coaliției, cât și la o întâlnire organizată la Palatul Cotroceni, la care a participat și fostul cancelar al premierului Jurcă.

Sorin Grindeanu sursa foto EPA jpg
Foto: EPA-EFE

Întrebat dacă știa că promisiunile potrivit cărora între 50% și 70% din banii împrumutați prin SAFE, în special în cazul contractelor cu Rheinmetall, urmau să fie investiți în România nu s-ar regăsi în documentele contractuale, Sorin Grindeanu a afirmat că a auzit aceleași explicații în mai multe întâlniri oficiale.

„Eu pot să adaug că la întâlnirile pe care le-am avut, chiar și în cadrul coaliției și nu doar în cadrul coaliției, chiar și la Cotroceni au fost întâlniri pe această temă, aceleași argumente le-am auzit”, a declarat liderul PSD la Antena 3 CNN. 

Întrebat dacă au fost prezentate și aceleași procente, Grindeanu a confirmat și a indicat cine era persoana care susținea aceste argumente: „Aceleași procente, aceleași lucruri spuse. În special, e adevărat, părea că e omul care gestionează tot, fostul cancelar Jurcă”.

Liderul social-democrat a oferit și detalii despre întâlnirea de la Palatul Cotroceni, organizată după moțiunea de cenzură, la inițiativa președintelui României. La discuții au participat liderii coaliției, mai mulți miniștri și fostul cancelar al premierului.

„Și cel care a prezentat — și-mi aduc bine aminte acea întâlnire de la Cotroceni, fiindcă era după moțiunea de cenzură, era o întâlnire pe care a organizat-o președintele României, o întâlnire binevenită pentru a discuta despre prioritățile țării dincolo de anumite majorități, și aici era vorba de PNRR, de închiderea PNRR-ului, de SAFE și de păstrarea acelor ținte asumate din punct de vedere financiar. Și la acea întâlnire au venit diverși miniștri, dincolo de liderii coaliției, dar și domnul cancelar Jurcă, care a făcut o prezentare de acest tip, cu aceste argumente pe care le-am văzut mai devreme, deci cam aceleași”, a explicat Grindeanu.

Președintele PSD a susținut că situația contractelor trebuie analizată de instituțiile competente și a atras atenția că există și alte acorduri încheiate în cadrul programului SAFE care ridică semne de întrebare.

„Cred că e o combinație, dar cred că lucrurile nu vor rămâne așa. Sunt organe competente care pot să cerceteze, dar m-aș uita și la alte contracte. Sunt contracte cu firme tot în acest program SAFE și acolo m-aș uita foarte atent. Și i-am cerut ministrului Oprea să se uite foarte atent și pe aceste contracte mai mici ca valoare, dar care unele dintre ele ridică mari semne de întrebare. Pot să fie foarte, foarte dubioase”, a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a insistat că toate suspiciunile trebuie clarificate și că autoritățile care au competența de a interveni ar trebui să verifice documentele.

„Cu semne de întrebare, e bine să fie înlăturate acele semne de întrebare. E un lucru pe care nu putem să-l tratăm așa, orice semne de întrebare trebuie înlăturate. Și aș face asta dacă aș fi în locul celor care pot să decidă în acest moment. Trebuie să se uite foarte atent să vadă dacă acele semne de întrebare sunt unele care pot fi clarificate sau sunt doar suspiciuni care nu se dovedesc a fi adevărate”, a mai spus liderul PSD.

„Ne-am făcut de râs”. Grindeanu îi dă dreptate lui Băsescu în cazul dronelor rusești

Grindeanu cere prezentarea situației financiare la preluarea guvernării și avertizează că jumătate din banii rămași din PNRR sunt în pericol

Sorin Grindeanu a declarat că așteaptă o prezentare detaliată a situației financiare a României, care să includă atât datele existente la momentul preluării guvernării, cât și facturile și obligațiile de plată ale statului. Liderul PSD a precizat că premierul Luca Niculescu le-a transmis miniștrilor să pregătească informațiile necesare pentru o prezentare din partea Ministerului Finanțelor.

„Știu că azi prim-ministrul Luca Niculescu, și bine a făcut, a trimis mesaje către miniștri pentru ca ministrul finanțelor să facă o prezentare la zi. Ce aș vrea eu să văd aș vrea să fie situația la zi când a fost preluat guvernul. Aș vrea să văd și predicția Comisiei, toate facturile și absolut tot transmis transparent către MF, la zi, așa cum am spus, asumată această situație financiară. N-aș vrea să fie văzut ca o scuză sau că discutăm de moșteniri grele. Nu. O dovadă și un garant ar trebuie să fie ministrul Nazare, care a fost și în guvernul trecut”, a afirmat Grindeanu.

Liderul social-democrat a susținut că deficitul înregistrat la finalul lunii septembrie nu includea toate obligațiile financiare ale statului. El a cerut verificarea facturilor și a lucrărilor, dar și clarificarea situației unor datorii importante, inclusiv cea către magistrați și cea rezultată din contractul cu Pfizer.

„Acel deficit de la sfârșitul lunii septembrie, care a sărit cu un punct într-o lună, nu cuprindea multe lucruri. Pe mine mă interesează să văd facturile și lucrările, dacă a fost cuprinsă datoria aceea către magistrați, care e de vreo 10 miliarde, dacă a fost celebra datorie către Pfizer făcută de niște domni de la USR”, a spus acesta.

Grindeanu a avertizat și asupra riscului ca România să nu mai încaseze o parte importantă din fondurile europene rămase prin PNRR. Potrivit liderului PSD, din cele 7,4 miliarde de euro pe care țara noastră le mai are de primit, aproximativ jumătate ar fi în pericol.

„Din păcate, și asta o spun după o discuție lungă cu Mihai Ghigiu, eu cred că o să avem surprize neplăcute față de cum a gestionat guvernul Bolojan PNRR. Noi mai avem 7,4 miliarde de euro de încasat și sunt în pericol cam jumătate. Noi trebuie să prezentăm românilor situația la zi. Eu cred că în câteva zile ministrul finanțelor va veni în fața românilor și va prezenta situația la zi și e datoria lui și a celorlalți miniștri să prezinte datele reale”, a declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu, sceptic că ajutorul în bani pentru pensionarii săraci va ajunge înainte de Paște. „E o cursă contracronometru aici”

Grindeanu nu exclude riscul retrogradării României la categoria „junk”: „Vreau să văd datele reale”

Întrebat când ar putea ajunge România în categoria „junk”, liderul PSD a evitat să facă o estimare și a susținut că situația financiară a țării nu a fost prezentată în totalitate. Grindeanu a criticat imaginea de salvator al deficitului construită, în opinia sa, în jurul fostului premier Ilie Bolojan.

„Eu nu vreau să mă pronunț, pentru că vreau să văd datele reale. E clar că nu s-a spus tot, e clar că s-a construit doar o imagine de salvator al deficitului, de om care face totul pentru îndreptarea direcției pe spatele românilor, pe spatele firmelor românești, pe spatele nostru al tuturor. Dar haideți să vedem situația la zi și apoi vom vedea ce e de făcut”, a declarat Sorin Grindeanu.

Totodată, liderul social-democrat a afirmat că regretă momentul în care a fost depusă moțiunea de cenzură: „Regret că am făcut moțiunea de cenzură prea târziu”.

Știre în curs de actualizare

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Șofer de TIR român reținut după accidentul grav din Bulgaria. Cum arată autostrada Trakia la o zi după tragedie
digi24.ro
image
Nicușor Dan, întrebat ce părere are despre Ilie Bolojan: „Nu vreau să intru într-o dezbatere politică”
stirileprotv.ro
image
LIVE VIDEO finala Asia Express 2026 | Lovitură de teatru: Cine a câștigat, de fapt, marele premiu de 30.000€ oferit de Antena 1
gandul.ro
image
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan după scandalul de la Cotroceni: „Nu ești șef pe plantație!”
mediafax.ro
image
Scandal la baza FCSB! Gigi Becali și Gheorghe Mustață, primele reacții: „Au fost influențați”
fanatik.ro
image
Cazul SMR - Cum au îngropat deciziile politice și lașitatea managerială proiectul nuclear de la Doicești
libertatea.ro
image
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
A murit, după ”8 minute de iad” pe un pat din spitalul de psihiatrie: 4 persoane au fost arestate! Au publicat imaginile
digisport.ro
image
Trucul la care apela o fostă spioană din Rusia pentru a cuceri orice bărbat. Cum îi făcea să nu o mai poată uita
click.ro
image
Furtuna Charles traversează Europa și se îndreaptă spre România. Rafale de 140 km/h și cod roșu de ploi torențiale în mai multe țări
antena3.ro
image
Scandal uriaş la Nvidia: Fondatorul Jensen Huang recunoaşte că şi-a înşelat soţia, după dezvăluirile despre o relaţie cu o femeie suspectată că spiona pentru China. Compania deschide o anchetă
zf.ro
image
Primul bloc de 4 etaje care va avea lift exterior. Proiectul costă 55.000 de euro
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație! Claudiu Pătrașcu a fost reclamat la Parchet chiar de bărbatul condamnat că l-a păgubit cu 105.000 €
cancan.ro
image
Curtea de Conturi acuză: 2.200.000 pensii greșit recalculate: Ministrul Muncii: Nu recunoaștem nimic!
newsweek.ro
image
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
prosport.ro
image
Ce se întâmplă cu anii de muncă ai unei persoane care moare înainte de pensionare. Cine poate primi pensie de urmaș
playtech.ro
image
S-a născut în Italia, dar a ales să joace pentru România: ”Aici mă simt acasă”
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
O fostă gimnastă a României s-a călugărit, la 25 de ani. Acum este Maica Ecaterina
digisport.ro
image
Paula Chirilă și Dan Giuvelic, printre concurenții Asia Express 2027? Ce a dezvăluit actrița despre participarea în emisiune
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Doiniței Oancea. Actrița și-a construit locuința cu banii din televiziune. Ea a decorat-o după propriul gust, iar rezultatul e uluitor / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Iranul amenință că va ataca bazele militare americane din Europa dacă acestea vor fi folosite pentru a lansa atacuri! România, vizată
mediaflux.ro
image
Campioana care a dormit doi ani în Gara de Nord merge la „Chefi la cuțite”: „M-am infectat cu HIV, arătam ca un bărbat și mă chema «Luci»”
gsp.ro
image
Boala care l-a ucis pe Ștefan Bănică. Dramele care i-au măcinat viața
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Descoperire neașteptată sub podeaua unei case! Ce a găsit un cuplu într-un cufăr ascuns de ani întregi
click.ro
image
Cum arată Toma, fiul lui Horia Brenciu, pe terenul de baschet. Ce performanță a reușit la doar 12 ani
click.ro
image
5 zodii sunt eliberate la ieșirea lui Mercur din retrograd. Viața lor devine mai ușoară din 13 noiembrie
click.ro
Ducesa de Argyll jucata de Claire Foy, Profimedia (1) jpg
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați
okmagazine.ro
Kate Middleton Zara Tindall Harriet Phillips profimedia getty images jpg
Hotărât să se debaraseze de Meghan, după scandalul cu tatăl ei, Palatul britanic o pregătește pe Kate nr.2. Cine e înlocuitoarea
okmagazine.ro
Verica în calitate de „Rex” (o regină din Epoca Fierului sau, din perspectiva romanilor, un „rege de sex feminin”)
Istoria invaziei romane în Britania, rescrisă: Cine a fost, de fapt, „regele” care i-a oferit lui Claudius pretextul cuceririi insulei?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Românul reținut după carambolul din Bulgaria ar fi fost erou în mijlocul tragediei. Ce a dezvăluit patronul său: „Este în șoc”
image
Descoperire neașteptată sub podeaua unei case! Ce a găsit un cuplu într-un cufăr ascuns de ani întregi

OK! Magazine

image
„S-a culcat cu toate vedetele de la Hollywood. De ambele sexe!” Scandaloasa viață a unei dive din Vechiul Hollywood