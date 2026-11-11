Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri seară că a auzit în repetate rânduri promisiunea potrivit căreia între 50% și 70% din valoarea contractelor finanțate prin programul SAFE, inclusiv cele încheiate cu Rheinmetall, urma să fie investită în România. Liderul social-democrat susține că aceleași procente au fost prezentate atât în ședințele coaliției, cât și la o întâlnire organizată la Palatul Cotroceni, la care a participat și fostul cancelar al premierului Jurcă.

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Întrebat dacă știa că promisiunile potrivit cărora între 50% și 70% din banii împrumutați prin SAFE, în special în cazul contractelor cu Rheinmetall, urmau să fie investiți în România nu s-ar regăsi în documentele contractuale, Sorin Grindeanu a afirmat că a auzit aceleași explicații în mai multe întâlniri oficiale.

„Eu pot să adaug că la întâlnirile pe care le-am avut, chiar și în cadrul coaliției și nu doar în cadrul coaliției, chiar și la Cotroceni au fost întâlniri pe această temă, aceleași argumente le-am auzit”, a declarat liderul PSD la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă au fost prezentate și aceleași procente, Grindeanu a confirmat și a indicat cine era persoana care susținea aceste argumente: „Aceleași procente, aceleași lucruri spuse. În special, e adevărat, părea că e omul care gestionează tot, fostul cancelar Jurcă”.

Liderul social-democrat a oferit și detalii despre întâlnirea de la Palatul Cotroceni, organizată după moțiunea de cenzură, la inițiativa președintelui României. La discuții au participat liderii coaliției, mai mulți miniștri și fostul cancelar al premierului.

„Și cel care a prezentat — și-mi aduc bine aminte acea întâlnire de la Cotroceni, fiindcă era după moțiunea de cenzură, era o întâlnire pe care a organizat-o președintele României, o întâlnire binevenită pentru a discuta despre prioritățile țării dincolo de anumite majorități, și aici era vorba de PNRR, de închiderea PNRR-ului, de SAFE și de păstrarea acelor ținte asumate din punct de vedere financiar. Și la acea întâlnire au venit diverși miniștri, dincolo de liderii coaliției, dar și domnul cancelar Jurcă, care a făcut o prezentare de acest tip, cu aceste argumente pe care le-am văzut mai devreme, deci cam aceleași”, a explicat Grindeanu.

Președintele PSD a susținut că situația contractelor trebuie analizată de instituțiile competente și a atras atenția că există și alte acorduri încheiate în cadrul programului SAFE care ridică semne de întrebare.

„Cred că e o combinație, dar cred că lucrurile nu vor rămâne așa. Sunt organe competente care pot să cerceteze, dar m-aș uita și la alte contracte. Sunt contracte cu firme tot în acest program SAFE și acolo m-aș uita foarte atent. Și i-am cerut ministrului Oprea să se uite foarte atent și pe aceste contracte mai mici ca valoare, dar care unele dintre ele ridică mari semne de întrebare. Pot să fie foarte, foarte dubioase”, a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a insistat că toate suspiciunile trebuie clarificate și că autoritățile care au competența de a interveni ar trebui să verifice documentele.

„Cu semne de întrebare, e bine să fie înlăturate acele semne de întrebare. E un lucru pe care nu putem să-l tratăm așa, orice semne de întrebare trebuie înlăturate. Și aș face asta dacă aș fi în locul celor care pot să decidă în acest moment. Trebuie să se uite foarte atent să vadă dacă acele semne de întrebare sunt unele care pot fi clarificate sau sunt doar suspiciuni care nu se dovedesc a fi adevărate”, a mai spus liderul PSD.

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Grindeanu cere prezentarea situației financiare la preluarea guvernării și avertizează că jumătate din banii rămași din PNRR sunt în pericol

Sorin Grindeanu a declarat că așteaptă o prezentare detaliată a situației financiare a României, care să includă atât datele existente la momentul preluării guvernării, cât și facturile și obligațiile de plată ale statului. Liderul PSD a precizat că premierul Luca Niculescu le-a transmis miniștrilor să pregătească informațiile necesare pentru o prezentare din partea Ministerului Finanțelor.

„Știu că azi prim-ministrul Luca Niculescu, și bine a făcut, a trimis mesaje către miniștri pentru ca ministrul finanțelor să facă o prezentare la zi. Ce aș vrea eu să văd aș vrea să fie situația la zi când a fost preluat guvernul. Aș vrea să văd și predicția Comisiei, toate facturile și absolut tot transmis transparent către MF, la zi, așa cum am spus, asumată această situație financiară. N-aș vrea să fie văzut ca o scuză sau că discutăm de moșteniri grele. Nu. O dovadă și un garant ar trebuie să fie ministrul Nazare, care a fost și în guvernul trecut”, a afirmat Grindeanu.

Liderul social-democrat a susținut că deficitul înregistrat la finalul lunii septembrie nu includea toate obligațiile financiare ale statului. El a cerut verificarea facturilor și a lucrărilor, dar și clarificarea situației unor datorii importante, inclusiv cea către magistrați și cea rezultată din contractul cu Pfizer.

„Acel deficit de la sfârșitul lunii septembrie, care a sărit cu un punct într-o lună, nu cuprindea multe lucruri. Pe mine mă interesează să văd facturile și lucrările, dacă a fost cuprinsă datoria aceea către magistrați, care e de vreo 10 miliarde, dacă a fost celebra datorie către Pfizer făcută de niște domni de la USR”, a spus acesta.

Grindeanu a avertizat și asupra riscului ca România să nu mai încaseze o parte importantă din fondurile europene rămase prin PNRR. Potrivit liderului PSD, din cele 7,4 miliarde de euro pe care țara noastră le mai are de primit, aproximativ jumătate ar fi în pericol.

„Din păcate, și asta o spun după o discuție lungă cu Mihai Ghigiu, eu cred că o să avem surprize neplăcute față de cum a gestionat guvernul Bolojan PNRR. Noi mai avem 7,4 miliarde de euro de încasat și sunt în pericol cam jumătate. Noi trebuie să prezentăm românilor situația la zi. Eu cred că în câteva zile ministrul finanțelor va veni în fața românilor și va prezenta situația la zi și e datoria lui și a celorlalți miniștri să prezinte datele reale”, a declarat Sorin Grindeanu.

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Grindeanu nu exclude riscul retrogradării României la categoria „junk”: „Vreau să văd datele reale”

Întrebat când ar putea ajunge România în categoria „junk”, liderul PSD a evitat să facă o estimare și a susținut că situația financiară a țării nu a fost prezentată în totalitate. Grindeanu a criticat imaginea de salvator al deficitului construită, în opinia sa, în jurul fostului premier Ilie Bolojan.

„Eu nu vreau să mă pronunț, pentru că vreau să văd datele reale. E clar că nu s-a spus tot, e clar că s-a construit doar o imagine de salvator al deficitului, de om care face totul pentru îndreptarea direcției pe spatele românilor, pe spatele firmelor românești, pe spatele nostru al tuturor. Dar haideți să vedem situația la zi și apoi vom vedea ce e de făcut”, a declarat Sorin Grindeanu.

Totodată, liderul social-democrat a afirmat că regretă momentul în care a fost depusă moțiunea de cenzură: „Regret că am făcut moțiunea de cenzură prea târziu”.

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