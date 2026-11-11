Orașul medieval din România care a intrat în topul celor mai frumoase 100 de orașe europene

Municipiul Sighișoara se numără printre cele mai frumoase destinații urbane de pe continent, ocupând locul 70 în clasamentul „Top 100 cele mai frumoase orașe din Europa” pentru anul 2026, realizat de platforma Worldworthy.

Municipiul Sighișoara Foto: Adevărul

Sighișoara se numără printre cele mai frumoase destinații urbane de pe continent, ocupând locul 70 în clasamentul „Top 100 cele mai frumoase orașe din Europa” pentru anul 2026, realizat de platforma Worldworthy, a anunțat, miercuri, primarul orașului, Ioan-Iulian Sîrbu,

Potrivit informațiilor transmise de edil, poziționarea oraşului în acest top internațional reflectă evaluările reale ale turiștilor, potrivit Agerpres.

„Aprecierea are la bază recenziile vizitatorilor, mențiuni în ghiduri internaționale şi presă, dar şi informații publice, analizate şi verificate de echipa editorială. Potrivit Worldworthy, includerea nu se plătește, iar un loc în clasament nu poate fi cumpărat”, a precizat Ioan-Iulian Sîrbu.

Primarul Sighișoarei a subliniat că această recunoaştere internaţională se datorează, în egală măsură, comunității locale şi ospitalității locuitorilor faţă de cei care vizitează cetatea medievală.

„Sighișorenii au partea lor în această poveste. Felul în care primim oamenii, cum le vorbim despre oraş şi ce le recomandăm să descopere contează. Energia orașului o dăm noi”, a adăugat Sîrbu.

Edilul consideră că includerea în clasamentul Worldworthy 2026 reconfirmă statutul Sighișoarei ca unul dintre cele mai apreciate repere turistice şi culturale din România, la nivel european.