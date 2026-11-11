12 noiembrie: Timișoara devenea primul oraș de pe continentul european cu iluminat electric stradal

La 12 noiembrie 1884, Timișoara devenea primul oraș de pe continentul european cu iluminat electric stradal. Tot la 12 noiembrie, în 1330, armata lui Basarab I învingea oastea Regatului Ungariei în Bătălia de la Posada.

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1330: Basarab I învinge armata maghiară la Posada

Bătălia de la Posada a avut loc în toamna anului 1330, între armata regelui Ungariei, Carol Robert de Anjou, și oastea Țării Românești, condusă de Basarab I.

Foto: Historia

Conflictul a izbucnit după ce Basarab a ocupat Severinul și a încetat să mai plătească tribut Ungariei. Deși domnitorul român a încercat să evite războiul printr-o ofertă de pace, aceasta a fost refuzată.

Armata maghiară a fost atrasă într-un defileu îngust și atacată de pe înălțimi de oastea lui Basarab. Înfrângerea a consolidat autonomia Țării Românești față de coroana maghiară.

Locul exact al bătăliei nu este cunoscut nici astăzi, iar denumirea „Bătălia de la Posada” a fost consacrată abia la începutul secolului XX.

1884: La Timișoara s-a introdus iluminatul electric al străzilor

Pe 12 noiembrie 1884 au fost puse în funcţiune 731 de lămpi incandescente cu filament de cărbune, într-o reţea de 59 de kilometri.

Foto: Shutterstock

În anul 1884, Timişoara devenea primul oraş din Europa continentală cu străzile iluminate electric. Pe 12 noimbrie, la lăsarea întunericului, pe străzile “burgului” de pe Bega au fost puse în funcţiune 731 de lămpi de iluminat electric, în lungime totală de 59 de kilometri, dându-se astfel în funcţiune Uzina Electrică.

Acest lucru se întâmpla în timpul primarului Török Janos (1843 - 1892), care a ocupat funcţia de edil-şef între 1876 şi 1885. Una dintre izbânzile mandatului său de primar o reprezintă felul în care a soluţionat iluminatul public din Timişoara, atunci când nu a mai prelungit contractul cu firma austriacă de iluminat cu gaz aerian şi a acceptat oferta mai avantajoasă de la o firmă londoneză.

1933: Hugh Gray face primele fotografii cunoscute ale monstrului din Loch Ness

Legenda monstrului din Loch Ness datează, potrivit primelor relatări, din anul 565 d.Hr., când o creatură ar fi fost văzută în râul Ness, potrivit British Online Archives.

Foto: Wikipedia

Povestea a devenit cunoscută la nivel internațional în 1933, după ce ziarul The Inverness Courier a publicat mărturia unei femei care susținea că văzuse un animal uriaș înotând în lac.

În lunile următoare au apărut noi relatări, inclusiv cea a lui George Spicer, care ar fi văzut o creatură cu gât lung traversând șoseaua. Astfel s-a răspândit legenda monstrului, cunoscut ulterior sub numele afectuos de „Nessie”.

Prima fotografie atribuită creaturii a fost realizată în noiembrie 1933 de Hugh Gray. Cea mai cunoscută imagine, publicată în 1934 și numită „fotografia chirurgului”, îl înfățișa pe Nessie cu capul și gâtul ieșind din apă.

Timp de aproape 60 de ani, fotografia a fost considerată o posibilă dovadă a existenței monstrului. În 1994, însă, s-a dezvăluit că imaginea era o farsă pusă la cale de Marmaduke Wetherell și complicii săi.

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Aceștia folosiseră un submarin de jucărie modificat pentru a crea silueta creaturii.

1961: S-a născut gimnasta Nadia Comăneci

Născută pe 12 noiembrie 1961, în Onești, Bacău, Nadia Comăneci este o fostă gimnastă română, prima sportivă din lume care a primit nota zece într-o competiție olimpică de gimnastică.

Nadia Comăneci Foto: Getty Images

La 13 ani a înregistrat primul succes internațional, la Campionatele Europene de Gimnastică din Norvegia câștigând 3 medalii de aur și una de argint.

Un an mai târziu, Associated Press a numit-o „Sportivă anului” că urmare a titlurilor obținute în toate competițiile. De altfel, Nadia a fost cea mai tânăra câștigătoare a titlului olimpic, precum și prima gimnastă care a câștigat trei ani consecutiv medalia de aur la individual la Campionatul European.

În total, a adunat 18 medalii din aur la Olimpiada, campionatele mondiale și cele europene și alte 10 din argint și bronz.

S-a retras din activitate în 1984 și a activat apoi în Federația Română de Gimnastică, contribuind la antrenarea lotului feminin de junioare. Înainte cu o luna de izbucnirea evenimentelor din decembrie 1989, Nadia Comăneci a fugit din țară și s-a stabilit în Statele Unite.

S-a căsătorit în 1989 cu gimnastul american Bart Conner, iar în prezent este președinte de onoare al Federației Române de Gimnastică și al Comitetului Olimpic Român, și membră în alte foruri internaționale.

2018: A murit autorul american de benzi desenate Stan Lee

Născut pe 28 decembrie 1922, în orașul New York, Stan Lee a fost un scenarist, editor și producător american de benzi desenate, cunoscut pentru contribuția sa majoră la dezvoltarea benzilor desenate Marvel.

Stan Lee Foto: Getty Images

Alături de artiștii Jack Kirby și Steve Ditko, a creat personaje devenite emblematice, precum Spider-Man, X-Men, Iron Man, Thor, Hulk, Fantastic Four și Black Panther.

În anii 1960, a contribuit la schimbarea benzilor desenate cu supereroi prin introducerea unor personaje mai complexe și mai apropiate de realitate.

După retragerea din Marvel, în anii 1990, a continuat să reprezinte compania și a devenit cunoscut pentru aparițiile sale cameo în filmele și serialele inspirate din universul Marvel.

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Stan Lee a murit în 2018, la vârsta de 95 de ani.

A fost inclus în două dintre cele mai importante galerii de onoare ale industriei benzilor desenate și a primit Medalia Națională a Artelor din partea Statelor Unite, în 2008.

2019: Veneția a fost inundată de cel mai ridicat flux din ultimii 50 de ani

În noiembrie 2019, Veneția s-a confruntat cu cele mai grave inundații din ultimii peste 50 de ani, după ce nivelul apei a ajuns la 1,87 metri, al doilea cel mai ridicat din istoria măsurătorilor, scrie The Guardian.

Peste 85% din oraș a fost inundat, inclusiv Piața și Bazilica San Marco. Doi oameni au murit, iar pagubele au fost estimate la sute de milioane de euro.

Bazilica San Marco a fost inundată pentru a șasea oară în 1.200 de ani și pentru a patra oară în ultimele două decenii. Apa sărată a provocat daune mozaicurilor, marmurei și structurii clădirii.

Hoteluri, magazine și locuințe au fost, de asemenea, afectate, iar mai mulți turiști au fost evacuați.

Primarul Veneției, Luigi Brugnaro, declarase stare de urgență și a pus inundațiile pe seama schimbărilor climatice. Autoritățile au promis accelerarea proiectului MOSE, conceput pentru protejarea orașului împotriva mareelor, dar întârziat de probleme tehnice și un scandal de corupție.