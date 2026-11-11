Spania, paralizată de prima grevă generală din ultimii 14 ani. Patru milioane de protestatari. Fabrici închise, școli suspendate și drumuri blocate

Milioane de oameni au participat miercuri la prima grevă generală organizată în Spania în ultimii 14 ani. Timp de 24 de ore, transportul public a fost aproape blocat, fabricile, porturile dar şi numeroase școli și universități au rămas închise.

Aproximativ 4 milioane de spanioli au participat la greva generală. Foto: Facebook

Protestatarii au format pichete în fața fabricilor și sau a locurilor unde muncesc, nemulțumiți de creșterea accelerată a prețurilor locuințelor. Mișcarea de protest are loc cu puțin timp înaintea alegerilor generale, în care partidele de extremă dreapta ar putea obține suficient sprijin pentru a ajunge la guvernare, notează The Guardian.

Greva națională, care a durat 24 de ore și a fost organizată miercuri, 11 noiembrie, a pornit de la inițiativa asociațiilor de chiriași, care au organizat mai multe proteste, fiind susținută ulterior și de sindicatele angajaților. Principalul motiv al protestului este criza tot mai gravă a locuințelor din Spania.

„Este extrem de important să le reamintim oamenilor că noi, angajații - care suntem și chiriași sau plătim rate la credite ipotecare - avem puterea de a opri producția și de a bloca economia”, a declarat Sandra Mora, reprezentantă a Sindicatului Chiriașilor din Madrid, într-un interviu pentru postul public de radio RNE.

Mobilizare în toate domeniile

Sindicatele au anunțat o participare masivă în mai multe domenii. Potrivit acestora, aproximativ 90% dintre angajații din industria auto și din porturi au luat parte la grevă, la fel ca 82% dintre lucrătorii din salubritate.

Mobilizarea nu a fost însă la fel de puternică în toate regiunile țării. Cele mai numeroase participări au fost raportate în zonele de coastă, precum Catalonia și Andaluzia, unde scumpirea locuințelor a devenit o problemă deosebit de apăsătoare.

Confederația Asociațiilor de Chiriași a calificat greva drept un succes și a transmis că, până la prânz, aproximativ patru milioane de oameni participaseră la acțiunile de protest.

Numeroase școli și universități au fost închise sau au funcționat cu personal redus. La Madrid, greva generală s-a suprapus peste protestul profesorilor, început cu aproape o lună în urmă, prin care aceștia cer condiții de muncă mai bune.

Confruntări cu poliţia la Madrid

În Barcelona, transportul public a fost aproape paralizat, iar protestatarii au blocat mai multe drumuri, în unele locuri folosind cauciucuri incendiate.

Foto: N332Traffic&News

Pichetele au fost organizate încă de la miezul nopții, când a început greva, și au împiedicat accesul în fabrici, piețe și noduri de transport.

Mai multe artere importante de intrare în oraș, inclusiv autostrada AP-7, au fost blocate în ambele sensuri.

La Madrid au avut loc ciocniri între protestatari și polițiști în apropierea principalei piețe en-gros din țară. În același timp, mii de oameni au ieșit pe bulevardul central al capitalei și au oprit temporar circulația. Reprezentanții guvernului au anunțat că peste 50 de persoane au fost arestate în urma unor incidente minore produse în mai multe zone ale țării.

Proteste masive în centrul Madridului. Motivul real al îngrijorării spaniolilor

Deşi agenția națională de meteorologie a emis 14 avertizări pentru două furtuni care urmau să aducă rafale puternice de vânt, ploi abundente și valuri mari, zeci de mii de oameni au participat la peste 90 de marșuri organizate în Barcelona, Madrid și alte orașe.

Manifestațiile din Cádiz, Sevilla, Córdoba și Huelva au fost anulate din cauza prognozelor care anunțau rafale de vânt de până la 120 km/h.

„Există o problemă care dezbină țara"

Nemulțumirea față de prețurile tot mai mari ale locuințelor s-a acumulat în ultimii ani, iar în septembrie a devenit vizibilă la nivel național, după evacuarea lui Maricarmen Abascal, în vârstă de 87 de ani.

Protestele și taberele de manifestanți apărute în mai multe zone ale Spaniei au atras atenția asupra problemelor de pe piața imobiliară, unde, în ultimii zece ani, chiriile au crescut cu 80%, iar prețurile locuințelor au urcat cu 63%.

Înaintea grevei de miercuri, membri ai Sindicatul Chiriașilor din Granada au mers în cele mai vizitate zone ale orașului și au deteriorat aproximativ 300 de cutii cu chei folosite pentru accesul în apartamentele închiriate turiștilor.

„Nu capitaliștilor, nu celor care trăiesc din chirii și nici complicilor lor”, a transmis organizația pe rețelele sociale, unde a publicat imagini cu dispozitivele devenite inutilizabile.

Deși salariile nominale au crescut în ultimii ani pentru o mare parte dintre angajații spanioli, acest lucru nu a compensat scumpirea locuințelor. Unai Sordo, liderul celui mai mare sindicat din țară, Comisiile Muncitorești, a declarat că negocierile colective nu pot rezolva singure o problemă în care prețurile cresc anual chiar și cu 12%.

Spania fierbe: chirii uriașe, sărăcie și furie împotriva clasei politice. Criza iberică, explicată pe înțelesul tuturor de românca premiată de Coroana spaniolă

„Există o problemă care dezbină țara, iar aceasta este dificultatea cu care se confruntă atât de mulți oameni atunci când încearcă să găsească o locuință”, a spus el pentru postul de radio Cadena Ser.

Criza locuințelor, temă de campanie înaintea alegerilor

Spania organizează alegeri generale pe 29 noiembrie. Votul anticipat a fost convocat de premierul socialist Pedro Sánchez, după ce partidele de dreapta au blocat un proiect legislativ de urgență menit să combată criza locuințelor.

Sondajele indică drept cel mai probabil rezultat o alianță de guvernare între Partidul Popular, de dreapta, și formațiunea Vox, de extremă dreapta, cunoscută pentru pozițiile sale antiimigrație.

Premierul Pedro Sánchez a folosit greva din această săptămână pentru a readuce în discuție drepturile angajaților.

Sloganul oficial al protestului a fost „Salarii. Locuințe. Prețuri”, iar Sánchez a publicat un videoclip în care a vorbit despre câștiguri precum ziua de lucru de opt ore și asigurările naționale de sănătate, pe care le-a pus pe seama mișcării sindicale și a dreptului la grevă.

„Nu a fost ușor, dar au schimbat Spania”, a spus premierul, referindu-se la cei care au luptat pentru aceste drepturi.

Mesajul său a fost în contrast cu poziția partidelor de dreapta, care au descris greva drept o acțiune a sindicatelor menită să-l ajute pe Sánchez să rămână la putere.

Isabel Díaz Ayuso, lidera regiunii Madrid și una dintre vocile importante ale dreptei spaniole, i-a acuzat pe angajații aflați în grevă că „îi țin ostatici pe cetățeni” şi a criticat ceea ce a numit „mafia reprezentanților sindicali”.