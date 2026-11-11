 Facturile la curent s-ar putea reduce cu aproape 28 de lei pe lună. Ce condiție trebuie îndeplinită pentru ieftinirea din 2027 | adevarul.ro
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Facturile la curent s-ar putea reduce cu aproape 28 de lei pe lună. Ce condiție trebuie îndeplinită pentru ieftinirea din 2027

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O familie care consumă lunar 200 kWh ar putea economisi aproximativ 331 de lei într-un an dacă TVA la energia electrică ar scădea de la 21% la 11%. Reducerea este însă doar o variantă discutată de autorități, în contextul pregătirii unei noi scheme de sprijin pentru consumatorii vulnerabili, care ar urma să intre în vigoare la 1 aprilie 2027. Deocamdată, măsura nu a fost aprobată.

Colaj foto cu un contor şi stâlpi de înaltă tensiune
Facturile ar putea scădea după aprilie 2027 Foto: arhivă

Calculul pornește de la un preț final de 1,67 lei/kWh, cu TVA inclus, nivel mediu estimat de Asociația Energia Inteligentă pentru ofertele noi de electricitate destinate consumatorilor casnici în toamna anului 2026, potrivit Adevărul Financiar.

La un consum de 200 kWh pe lună, factura ajunge astfel la 334 de lei. Dacă TVA ar fi redusă la 11%, iar celelalte componente ale prețului ar rămâne neschimbate, suma de plată ar coborî la aproximativ 306,40 lei.

Diferența ar fi de 27,60 lei pe lună, respectiv 331,20 lei într-un an.

Cât ar economisi o familie în funcție de consum

Efectul reducerii TVA ar depinde de cantitatea de energie consumată. Cu cât factura este mai mare, cu atât economia în lei ar fi mai ridicată.

La un consum lunar de 100 kWh, factura calculată la prețul de 1,67 lei/kWh ar scădea de la 167 de lei la aproximativ 153,22 lei. Economia ar fi de aproape 14 lei pe lună.

Pentru un consum de 200 kWh, reducerea ar ajunge la 27,60 lei lunar.

  • Consum de 100 kWh/lună: factura ar scădea de la 167 lei la 153,22 lei, ceea ce înseamnă o economie de 13,78 lei pe lună sau 165,36 lei pe an.
  • Consum de 200 kWh/lună: factura ar scădea de la 334 lei la 306,40 lei, ceea ce înseamnă o economie de 27,60 lei pe lună sau 331,20 lei pe an.

Reducerea facturii ar fi de aproximativ 8,3%, nu de 10%, chiar dacă diferența dintre cele două cote de TVA este de zece puncte procentuale. Calculul presupune că prețul energiei și celelalte tarife rămân neschimbate înainte de aplicarea TVA.

Sumele sunt orientative. Factura fiecărui consumator depinde de prețul din contract și de componentele incluse în acesta.

Reducerea TVA este doar una dintre variantele analizate

Discuția privind eventuala reducere a TVA a apărut în contextul pregătirii unui nou mecanism de sprijin pentru consumatorii vulnerabili. Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a declarat că instituția lucrează împreună cu Ministerul Muncii și cu alte ministere la modificarea schemei, care ar urma să se aplice de la 1 aprilie 2027.

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„Avem în momentul de față în analiză și, împreună cu Ministerul Muncii, derulăm un proiect pentru a modifica, începând cu 1 aprilie, schema pentru consumatorii vulnerabili. Sunt mai multe scenarii care se dezvoltă și se discută în momentul de față”, a declarat ministrul.

Întrebat despre posibilitatea reducerii TVA de la 21% la 11%, Chisăliță a precizat că fiscalitatea nu intră direct în atribuțiile Ministerului Energiei. O asemenea modificare ar trebui analizată și decisă de instituțiile responsabile de politica fiscală, în primul rând Ministerul Finanțelor.

Prin urmare, reducerea TVA nu este o măsură aprobată și nu există, în acest moment, o garanție că facturile vor scădea de la 1 aprilie 2027.

Cum a ajuns TVA la energie la 21%

Cota standard de TVA a crescut de la 19% la 21% începând cu 1 august 2025, prin Legea 141/2025. Energia electrică este taxată în prezent cu această cotă.

TVA de 11% există deja în legislație, dar se aplică numai categoriilor de produse și servicii prevăzute expres în Codul fiscal. Energia electrică nu se află printre acestea. Pentru reducerea taxei la electricitate ar fi necesară, așadar, o modificare legislativă.

În septembrie, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, declara că nu crede că o modificare a TVA va putea fi luată în calcul în 2027, invocând constrângerile bugetare și situația deficitului.

Reducerea TVA ar viza toți consumatorii

Dacă propunerea ar fi adoptată, de reducerea TVA ar beneficia toți consumatorii casnici care plătesc energie electrică la cota respectivă, indiferent de venituri. Acesta este unul dintre principalele puncte de diferență față de o schemă de sprijin destinată exclusiv gospodăriilor vulnerabile.

Economia în lei ar fi mai mare pentru familiile cu un consum ridicat și mai mică pentru cele care folosesc mai puțină energie. În același timp, reducerea taxei ar diminua încasările bugetului de stat din TVA. Impactul ar depinde de consumul total facturat și de perioada în care s-ar aplica măsura.

Autoritățile nu au stabilit încă valoarea ajutoarelor pentru consumatorii vulnerabili, criteriile de eligibilitate sau forma exactă a viitoarei scheme. Până la anunțarea unei decizii, reducerea TVA la 11% rămâne una dintre variantele discutate, iar economiile prezentate sunt rezultatul unei simulări, nu o reducere garantată a facturilor din aprilie 2027.

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