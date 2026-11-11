 Avertismentul lui Titi Aur după tragedia din Bulgaria: șoferii de camion, pregătiți superficial și atestați uneori „cu șpagă” | adevarul.ro
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Avertismentul lui Titi Aur după tragedia din Bulgaria: șoferii de camion, pregătiți superficial și atestați uneori „cu șpagă”

Analize Adevărul
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Unul din cinci camioane asigurate în România produce accidente, susține expertul în conducere defensivă Titi Aur, care pune cifrele pe seama pregătirii superficiale a șoferilor profesioniști. În contextul carambolului cu peste 80 de vehicule din Bulgaria, acesta atrage atenția că atestatele obținute și reînnoite la cinci ani nu garantează pregătirea reală pentru situații de risc.

Accident în lanț produs pe autostrada din Bulgaria
Accident în lanț produs pe autostrada din Bulgaria Foto: AFP

Titi Aur a explicat pentru „Adevărul” și mecanismul efectului de turmă, un fenomen prin care conducătorii auto ajung să își adapteze instinctiv viteza și distanța față de ceilalți participanți la trafic, chiar și atunci când condițiile de drum nu permit acest lucru.

Pregătirea șoferilor de camion, o problemă majoră: „Este mai mult decât superficial”

Expertul în conducere defensivă atrage atenția asupra pregătirii șoferilor profesioniști și a modului în care sunt acordate și reînnoite atestatele acestora. Expertul respinge explicația potrivit căreia presiunea de a ajunge mai repede la destinație ar fi principala cauză a comportamentului tiristilor.

„Motivul este sistemul nostru de pregătire a șoferilor precar. (...) Vorbim de acele atestate profesionale. Legea prevede că un șofer profesionist trebuie să-și ia un atestat profesional, că odată la cinci ani trebuie să-și reînnoiască atestatul profesional trecând prin niște cursuri și niște examinări”, afirmă acesta.

Programa acestor cursuri ar trebui să includă mai mult decât regulile de circulație și cunoștințele necesare obținerii atestatului. Ar trebui să existe o componentă consistentă de prevenție, anticipare a pericolelor și protecție a muncii, tocmai pentru că șoferii profesioniști petrec perioade îndelungate la volan și conduc vehicule cu un potențial distructiv mult mai mare.

Este mai mult decât superficial, de multe ori este cu șpagă”, susține Titi Aur.

Acesta a invocat și cazul Cristian Anton, în care procurorii au investigat presupuse fapte de corupție în sistemul de pregătire și atestare profesională a transportatorilor. În opinia sa, asemenea probleme arată că lipsa de siguranță rutieră nu poate fi pusă exclusiv pe seama comportamentului individual al șoferilor, ci trebuie analizată și prin prisma instituțiilor care ar trebui să asigure pregătirea acestora.

Unul din cinci camioane asigurate în România produce accidente, susține expertul

Titi Aur subliniază că riscurile asociate transportului rutier de marfă se reflectă și în datele privind daunele produse de vehiculele comerciale.

„Șoferii de camion din România sunt șoferii care distrug cel mai mult în toată Europa, peste tot. Asigurătorii sunt disperați pentru că 21,5% din camioanele asigurate în România produc accidente, adică unul din cinci. Într-un an, mașinile mici, sunt doar 6,2%”, afirmă expertul.

Acesta compară procentul din România cu cel al unor state vecine, unde, potrivit cifrelor prezentate de el, proporția autoturismelor implicate în accidente este de aproximativ 4,3-5%.

Titi Aur consideră că aceste diferențe ar trebui să atragă atenția asupra modului în care sunt pregătiți și evaluați conducătorii auto profesioniști. Totodată, explică de ce asigurările RCA pentru camioane sunt mai scumpe decât cele pentru autoturisme: vehiculele de mare tonaj produc nu doar accidente mai frecvente, potrivit datelor citate, ci și pagube materiale și umane mult mai grave.

„Un camion când intră peste mașinile mici, vezi cazul Autostrada Bulgaria, defrișează efectiv, omoară oameni, strică mașini, face pagube mari”, spune el.

Amestecul dintre camioane și autoturisme a amplificat consecințele accidentului din Bulgaria

Un alt element care ar fi contribuit la gravitatea accidentului din Bulgaria este, în opinia expertului, faptul că evenimentul s-a produs într-o zi lucrătoare, când traficul includea atât autoturisme, cât și vehicule de mare tonaj.

Accident pe DN 71, în Dâmbovița: Cinci persoane au ajuns la spital după coliziunea frontală dintre două mașini

Titi Aur consideră că, dacă accidentul s-ar fi produs într-un weekend, numărul victimelor ar fi putut fi mai mic, deoarece traficul ar fi fost format într-o proporție mai mare din autoturisme. Diferența este importantă în cazul unui carambol, unde masa și dimensiunile vehiculelor implicate pot transforma coliziunile în accidente mult mai grave.

Acesta a explicat și de ce accidentele s-au produs pe ambele sensuri de mers, deși coliziunile au început pe o singură parte a autostrăzii. Șoferii care circulau în sens opus au observat prin ceață accidentul de pe celălalt sens și au început să frâneze sau să oprească pentru a vedea ce se întâmplă. În condițiile în care și pe acea parte a drumului se circula cu viteză și la distanțe mici între vehicule, opririle au declanșat un al doilea carambol.

„Cei care veneau pe sensul celălalt, prin ceață, au văzut că pe partea stângă, adică pe contrasens, se întâmplă ceva. (...) Și atunci s-a întâmplat același fenomen și pe partea cealaltă. Adică primii au oprit și ceilalți din spate au intrat peste ei”, a explicat Titi Aur.

Pentru expert, tragedia din Bulgaria ilustrează consecințele unei probleme mai largi: lipsa pregătirii pentru situații de risc și a unei culturi a conducerii defensive. Acesta consideră că siguranța rutieră nu poate fi îmbunătățită doar prin sancțiuni, ci presupune și o pregătire reală a conducătorilor auto, în special a celor care conduc vehicule de mare tonaj.

Responsabilitatea într-un accident în lanț: fiecare șofer răspunde pentru impactul produs

Titi Aur spune că stabilirea vinovăției în cazul accidentului din Bulgaria depinde de concluziile anchetei, în special de împrejurările în care s-a aflat autoturismul românului implicat în primele coliziuni.

„Dacă el mergea pe banda lui și a frânat și a oprit mai brusc sau mai puțin brusc, nu este vinovat”, explică expertul.

Situația ar fi diferită dacă acesta se afla oprit pe banda de urgență și a plecat de pe loc fără să acorde prioritate. Chiar și în acest scenariu, însă, responsabilitatea sa ar viza impactul direct produs prin această manevră, nu toate coliziunile care au urmat.

Român rănit în tragedia din Bulgaria. Cel puțin 12 morți și zeci de răniți în urma unui carambol cu 86 de mașini

Expertul explică faptul că aceeași logică se aplică și în cazul despăgubirilor: fiecare asigurător trebuie să acopere pagubele produse de propriul asigurat celui pe care l-a lovit. Astfel, dacă un șofer lovește autoturismul din față, asigurarea sa va acoperi daunele acestuia, în timp ce pagubele suferite de propriul vehicul în urma unui impact din spate vor fi acoperite de asigurarea celui care l-a lovit.

Amintim că, un accident rutier de o amploare fără precedent a avut loc marți dimineață, 10 noiembrie, pe autostrada Trakia din Bulgaria, care leagă capitala Sofia de orașul Burgas, de la Marea Neagră. Două caramboluri produse aproape simultan, pe ambele sensuri de mers, în regiunea Iambol, au implicat 86 de vehicule, printre care autoturisme, camioane de mare tonaj și un autobuz. Bilanțul provizoriu este dramatic: 11 persoane au murit, iar alte aproximativ 50 au fost rănite. 

Procurorii bulgari au anunțat că șoferul român reținut după carambolul de pe autostrada Trakia va fi eliberat, după ce a fost audiat din nou. Bărbatul, în vârstă de 44 de ani, al cărui camion se afla în fruntea coloanei implicate în primul accident, a fost audiat în calitate de martor. Anchetatorii încearcă să stabilească ce manevre a făcut acesta în momentul în care vizibilitatea a scăzut brusc, până la aproximativ zece metri. Între timp, un alt șofer român, rănit grav în accident, este intubat și se află în comă indusă într-un spital din Burgas.

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