 Petrolul s-a ieftinit cu 24% în zece zile. De ce plătesc șoferii în continuare aproape 11 lei pe litrul de motorină | adevarul.ro
search
Joi, 12 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Petrolul s-a ieftinit cu 24% în zece zile. De ce plătesc șoferii în continuare aproape 11 lei pe litrul de motorină

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Cotația petrolului Brent a ajuns la 92 de dolari pe baril după ce la finalul lunii octombrie ajunsese la aproape 118 dolari. Scăderea, alimentată de detensionarea conflictului dintre Statele Unite și Iran, nu s-a reflectat însă în aceeași măsură în prețurile carburanților din România. Motorina standard costa în medie aproximativ 10,85 lei pe litru, cu doar cinci bani mai puțin decât la sfârșitul lunii octombrie.

Colaj foto cu pompă de carburanți, butoaie de motorină și un grafic bursier
Ieftinirea petrolului nu se vede și în prețul motorinei Foto: arhivă

Pe 30 octombrie, petrolul Brent se tranzacționa în jurul valorii de 117,64 dolari pe baril, pe fondul temerilor privind extinderea conflictului din Orientul Mijlociu și riscurile pentru transporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz. În zilele următoare, cotația a început să scadă.

Luni, 9 noiembrie, pierderea a fost de aproape 6%, iar marți dimineață contractul Brent cu livrare în ianuarie a coborât temporar la 89,40 dolari pe baril, potrivit unei analize realizate de Adevărul Financiar. Ulterior, prețul a revenit în jurul valorii de 91 de dolari. Față de maximul din 30 octombrie, scăderea este de aproximativ 24%. Pe 11 noiembrie era 92 de dolari pe baril.

image
Foto: Oilprice

Declinul a venit pe fondul schimbării așteptărilor privind conflictul cu Iranul. Donald Trump a declarat că este puțin probabil să ordone noi atacuri, iar piețele au redus o parte din prima de risc geopolitic inclusă în prețul petrolului. În același timp, temerile privind un excedent de ofertă și o cerere mai slabă au pus presiune asupra cotațiilor.

Motorina s-a ieftinit cu cinci bani pe litru

La benzinării, ajustarea a fost mult mai mică. Datele agregate de PretCarburant.ro arată că prețul mediu național al motorinei standard a coborât de la aproximativ 10,90 lei pe litru la sfârșitul lunii octombrie la 10,85 lei pe 11 noiembrie. Reducerea este de aproximativ 0,5%.

Benzina standard s-a ieftinit mai mult în aceeași perioadă. Potrivit aceleiași platforme, prețul mediu a scăzut cu aproximativ 23 de bani pe litru în șapte zile, până la circa 9,82 lei.

Astfel, deși petrolul s-a retras puternic de la maximul recent, motorina a rămas aproape de pragul de 11 lei pe litru.

De ce prețul petrolului nu se reflectă direct la pompă

Scăderea cotației Brent nu se traduce automat într-o reducere similară a prețului motorinei. Brent este un reper pentru țiței, în timp ce motorina este un produs rafinat, tranzacționat pe o piață proprie.

Pentru costul motorinei contează în special cotațiile produsului rafinat, reflectate în Europa de piața motorinei de tip low-sulphur gasoil. Acestea pot evolua diferit față de petrol, în funcție de cerere, stocuri, capacitățile de rafinare și costurile de transport.

Datele bursei ICE arătau că, la 9 noiembrie, contractul pentru motorina europeană cu livrare în noiembrie era cotat la 1.340 de dolari pe tonă, în scădere cu aproximativ 1,8% în acea zi. Evoluția arată că piața produsului rafinat a reacționat la ieftinirea petrolului, dar această cotație nu permite, singură, calcularea reducerii care ar trebui să apară la pompele din România.

Un alt factor este decalajul dintre momentul în care se ieftinește materia primă și cel în care modificarea ajunge în prețul carburantului vândut. Importatorii, rafinăriile și distribuitorii lucrează cu stocuri și contracte încheiate anterior, astfel că prețurile nu se schimbă instantaneu odată cu fiecare variație a barilului.

Taxele au o pondere importantă în prețul final

Prețul plătit de șoferi include nu doar costul petrolului, ci și cheltuielile de rafinare, transport și distribuție, marjele comerciale, acciza și TVA.

Acciza și TVA nu scad automat atunci când petrolul se ieftinește. Din acest motiv, o reducere a cotației internaționale nu se transmite în aceeași proporție în prețul de la pompă.

Contează și cursul leu-dolar, deoarece petrolul este tranzacționat în dolari. O depreciere a leului poate diminua efectul ieftinirii internaționale, în timp ce aprecierea monedei naționale îl poate amplifica.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Șofer de TIR român reținut după accidentul grav din Bulgaria. Cum arată autostrada Trakia la o zi după tragedie
digi24.ro
image
Nicușor Dan, întrebat ce părere are despre Ilie Bolojan: „Nu vreau să intru într-o dezbatere politică”
stirileprotv.ro
image
CTP îl torpilează pe Nicușor Dan după ce i-a interzis lui Ovidiu Vanghele accesul la Cotroceni: „A coborât sub orice critică” / „Nu, majestate, Palatul Cotroceni aparține statului român”
gandul.ro
image
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan după scandalul de la Cotroceni: „Nu ești șef pe plantație!”
mediafax.ro
image
Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat Asia Express 2026! Câți bani iau cei doi
fanatik.ro
image
Guvernul pregătește mica ciupeală la taxele pe 2027. PSD insistă cu reducerea TVA la alimente de la 11% la 9%
libertatea.ro
image
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
A murit, după ”8 minute de iad” pe un pat din spitalul de psihiatrie: 4 persoane au fost arestate! Au publicat imaginile
digisport.ro
image
Cine a câștigat Asia Express 2026. Ce echipă pleacă acasă cu premiul în valoare de 30.000 de euro
click.ro
image
Furtuna Charles traversează Europa și se îndreaptă spre România. Rafale de 140 km/h și cod roșu de ploi torențiale în mai multe țări
antena3.ro
image
Scandal uriaş la Nvidia: Fondatorul Jensen Huang recunoaşte că şi-a înşelat soţia, după dezvăluirile despre o relaţie cu o femeie suspectată că spiona pentru China. Compania deschide o anchetă
zf.ro
image
Primul bloc de 4 etaje care va avea lift exterior. Proiectul costă 55.000 de euro
observatornews.ro
image
S-a aflat cauza morții femeii din Galați, care a decedat la doar 10 minute după ce a ajuns acasă. Așteptase 6 ore la UPU și primise o rețetă
cancan.ro
image
Curtea de Conturi acuză: 2.200.000 pensii greșit recalculate: Ministrul Muncii: Nu recunoaștem nimic!
newsweek.ro
image
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
prosport.ro
image
Ce se întâmplă cu anii de muncă ai unei persoane care moare înainte de pensionare. Cine poate primi pensie de urmaș
playtech.ro
image
Episodul cu care MM Stoica i-a pus capac lui Gigi Becali: ”Să nu mai calce impostorul ăsta la antrenament!”
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
FOTO I s-a spus că soția ”îl trage în jos”, iar ”Bărbatul Anului” a luat decizia fără să clipească: ”Nu m-am mai întors”
digisport.ro
image
Un bloc din Capitală va avea lift montat la exterior. Cât valorează investiția care îi ajută pe locatarii bătrâni
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa Doiniței Oancea. Actrița și-a construit locuința cu banii din televiziune. Ea a decorat-o după propriul gust, iar rezultatul e uluitor / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Ce bani de pensii primesc românii în decembrie. Ministrul Muncii anunță și decizia privind indexarea pensiilor
mediaflux.ro
image
Campioana care a dormit doi ani în Gara de Nord merge la „Chefi la cuțite”: „M-am infectat cu HIV, arătam ca un bărbat și mă chema «Luci»”
gsp.ro
image
Boala care l-a ucis pe Ștefan Bănică. Dramele care i-au măcinat viața
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Cine a câștigat Asia Express 2026. Ce echipă pleacă acasă cu premiul în valoare de 30.000 de euro
click.ro
image
Locul din România unde românii vor să ajungă de sărbători. Rezervările au ajuns deja la 80%
click.ro
image
Trucul la care apela o fostă spioană din Rusia pentru a cuceri orice bărbat. Cum îi făcea să nu o mai poată uita
click.ro
Ducesa de Argyll jucata de Claire Foy, Profimedia (1) jpg
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați
okmagazine.ro
Kate Middleton profimedia 1116277674 jpg
Un portret nou, o confesiune și un mesaj cu subînțeles! Kate surprinde din nou, la o zi după apariția cu fanfară a lui Harry și Meghan
okmagazine.ro
Verica în calitate de „Rex” (o regină din Epoca Fierului sau, din perspectiva romanilor, un „rege de sex feminin”)
Istoria invaziei romane în Britania, rescrisă: Cine a fost, de fapt, „regele” care i-a oferit lui Claudius pretextul cuceririi insulei?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cum arată apartamentul în care a locuit Trîmbițașu: „Câți așteptau să-ți vadă casa!” Imagini din locuința agentului imobiliar
image
Cine a câștigat Asia Express 2026. Ce echipă pleacă acasă cu premiul în valoare de 30.000 de euro

OK! Magazine

image
„S-a culcat cu toate vedetele de la Hollywood. De ambele sexe!” Scandaloasa viață a unei dive din Vechiul Hollywood