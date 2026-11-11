Petrolul s-a ieftinit cu 24% în zece zile. De ce plătesc șoferii în continuare aproape 11 lei pe litrul de motorină

Cotația petrolului Brent a ajuns la 92 de dolari pe baril după ce la finalul lunii octombrie ajunsese la aproape 118 dolari. Scăderea, alimentată de detensionarea conflictului dintre Statele Unite și Iran, nu s-a reflectat însă în aceeași măsură în prețurile carburanților din România. Motorina standard costa în medie aproximativ 10,85 lei pe litru, cu doar cinci bani mai puțin decât la sfârșitul lunii octombrie.

Ieftinirea petrolului nu se vede și în prețul motorinei Foto: arhivă

Pe 30 octombrie, petrolul Brent se tranzacționa în jurul valorii de 117,64 dolari pe baril, pe fondul temerilor privind extinderea conflictului din Orientul Mijlociu și riscurile pentru transporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz. În zilele următoare, cotația a început să scadă.

Luni, 9 noiembrie, pierderea a fost de aproape 6%, iar marți dimineață contractul Brent cu livrare în ianuarie a coborât temporar la 89,40 dolari pe baril, potrivit unei analize realizate de Adevărul Financiar. Ulterior, prețul a revenit în jurul valorii de 91 de dolari. Față de maximul din 30 octombrie, scăderea este de aproximativ 24%. Pe 11 noiembrie era 92 de dolari pe baril.

Foto: Oilprice

Declinul a venit pe fondul schimbării așteptărilor privind conflictul cu Iranul. Donald Trump a declarat că este puțin probabil să ordone noi atacuri, iar piețele au redus o parte din prima de risc geopolitic inclusă în prețul petrolului. În același timp, temerile privind un excedent de ofertă și o cerere mai slabă au pus presiune asupra cotațiilor.

Motorina s-a ieftinit cu cinci bani pe litru

La benzinării, ajustarea a fost mult mai mică. Datele agregate de PretCarburant.ro arată că prețul mediu național al motorinei standard a coborât de la aproximativ 10,90 lei pe litru la sfârșitul lunii octombrie la 10,85 lei pe 11 noiembrie. Reducerea este de aproximativ 0,5%.

Benzina standard s-a ieftinit mai mult în aceeași perioadă. Potrivit aceleiași platforme, prețul mediu a scăzut cu aproximativ 23 de bani pe litru în șapte zile, până la circa 9,82 lei.

Astfel, deși petrolul s-a retras puternic de la maximul recent, motorina a rămas aproape de pragul de 11 lei pe litru.

De ce prețul petrolului nu se reflectă direct la pompă

Scăderea cotației Brent nu se traduce automat într-o reducere similară a prețului motorinei. Brent este un reper pentru țiței, în timp ce motorina este un produs rafinat, tranzacționat pe o piață proprie.

Pentru costul motorinei contează în special cotațiile produsului rafinat, reflectate în Europa de piața motorinei de tip low-sulphur gasoil. Acestea pot evolua diferit față de petrol, în funcție de cerere, stocuri, capacitățile de rafinare și costurile de transport.

Datele bursei ICE arătau că, la 9 noiembrie, contractul pentru motorina europeană cu livrare în noiembrie era cotat la 1.340 de dolari pe tonă, în scădere cu aproximativ 1,8% în acea zi. Evoluția arată că piața produsului rafinat a reacționat la ieftinirea petrolului, dar această cotație nu permite, singură, calcularea reducerii care ar trebui să apară la pompele din România.

Un alt factor este decalajul dintre momentul în care se ieftinește materia primă și cel în care modificarea ajunge în prețul carburantului vândut. Importatorii, rafinăriile și distribuitorii lucrează cu stocuri și contracte încheiate anterior, astfel că prețurile nu se schimbă instantaneu odată cu fiecare variație a barilului.

Taxele au o pondere importantă în prețul final

Prețul plătit de șoferi include nu doar costul petrolului, ci și cheltuielile de rafinare, transport și distribuție, marjele comerciale, acciza și TVA.

Acciza și TVA nu scad automat atunci când petrolul se ieftinește. Din acest motiv, o reducere a cotației internaționale nu se transmite în aceeași proporție în prețul de la pompă.

Contează și cursul leu-dolar, deoarece petrolul este tranzacționat în dolari. O depreciere a leului poate diminua efectul ieftinirii internaționale, în timp ce aprecierea monedei naționale îl poate amplifica.