Un dosar penal deschis în București dezvăluie o situație greu de imaginat: o femeie și propriul fiu sunt suspectați că ar fi întreținut relații sexuale timp de trei ani. Polițiștii au făcut o percheziție la locuința lor, ambii fiind reținuți.

Sursă video: DGPMB

Ancheta îi vizează pe o femeie de 54 de ani și pe fiul acesteia, în vârstă de 34 de ani. Potrivit informațiilor strânse de polițiști, cei doi ar fi întreținut raporturi sexuale consimțite începând din 2023, motiv pentru care a fost deschis un dosar penal.

Marți, 10 noiembrie, polițiștii au descins la locuința celor doi, undeva în Sectorul 1 al Capitalei, unde au făcut percheziții şi au ridicat mai multe dovezi care ar putea contribui la clarificarea faptelor cercetate, a anunțat Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB).

Femeia și fiul ei au fost reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, față de amândoi a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, iar poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-ar fi petrecut faptele.

Dosarul este instrumentat de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Secției 2, sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Dacă acuzațiile se vor confirma, cei doi ar putea primi o pedeapsă cu închisoarea. În România, potrivit articolului 377 din Codul penal, incestul, adică raportul sexual consimțit între rude în linie directă, este considerat infracțiune şi se pedepsește cu închisoarea de la unu la cinci ani.