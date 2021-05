Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, la Timişoara: Am ajuns la peste 100.000 de persoane vaccinate pe zi în România

Primul centru de vaccinare drive thru din Timişoara a fost deschis, vineri, în parcarea mall-ului Shopping City. La eveniment a participat şi noul ministru al Sănătăţii, Ioana Mihăilă, care se află la primă vizită în teritoriu de la preluarea funcţiei.





“Timişoara nu a fost aleasă întâmplător ca loc al primei mele vizite. Timişoara a fost un exemplu de bune practici în ceea ce priveşte colaborarea între medicii specialişti şi medicii de familie, un exemplu de bune practici în ceea ce priveşte implicarea medicilor de familie în campania de vaccinare, aici s-a desfăşurat proiectul pilot la cabinetele medicilor de familie, care au vaccinat peste 1.000 de pacienţi, de asemenea prin proiectul Oxigen pentru Timişoara, prin care mulţi pacienţi au fost salvaţi în perioadele grele şi de vârf ale pandemiei. Au avut oportunitatea să fie trataţi acasă. Timişoara continuă să facă lucrurile bune printre primii. Tot acest efort merită recunoscut, susţinut şi multiplicat la nivel naţional”, a spus Ioana Mihăiă, în parcarea de la Shopping City Timişoara.

Ministrul a vorbit şi despre succesul campaniei de vaccinare din România.

“Dacă este să vorbim la nivel naţional, ieri au fost un pic peste 100.000 de persoane vaccinate, este un ritm spre care am dorit să ajungem şi am dorit să-l menţinem, chiar să-l depăşim. A fost atins prin eforturi combinate ale personalului medical, este rezultatul dorinţei voastre că veniţi să vă vaccinaţi şi sunt din ce în ce în ce mai multe posibilităţi de a ajunge la vaccinare. Că se poate face fără programare, că se poate face la drive thru, în foarte multe centre de vaccinare, sunt premizele care ne arată că ritmul de vaccinare poate fi crescut”, a adăugat Ioana Mihăilă.



“Timişoara a fost un oraş încercat, lovit de pandemie. De luni de zile ne luptăm şi am reuşit să ducem rata de infectare aproape de zona verde. Campania Pună umărul pentru Timişoara este foarte importantă, am făcut primul maraton al vaccinării, deschidem şi acest drive thrui, pentru că vrem ca fiecare timişorean să aibă acces la vaccinare. Avem nevoie de noi idei, de energie, de curaj”, a declarat primarul Dominic Fritz.





Centru de vaccinare drive thru de la Timişoara este deschis de luni până vineri, între orele 8.00-20.00. Sunt patru fluxuri, iar imunizarea se va face fără programare, cu serul produs de compania Pfizer. Autorităţile au decis ca centrul să funcţionee pe o perioadă de trei luni.

Doritorii sunt rugaţi să meargă cu maşini mici, cu maxim cinci locuri. În zona de triaj este nevoie să prezinte un document de identitate. E preferabil să se prezinte cu chestionarul de triaj completat, care se poate descărca de pe site-ul platformei naţionale de vaccinare: vaccinare-covid.gov.ro . Dacă nu, acesta poate fi completat şi la faţa locului. Pe tot parcursul triajului şi al procesului de vaccinare oamenii vor rămâne în maşină. După vaccinare, vor ocupa un loc în parcare în zona post-vaccinare. Adeverinţele de vaccinare vor fi înmânate direct la maşină.



