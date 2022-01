Mesajele primite de o consilieră USR de la timişorenii care îndură frigul în case: „Mi-e ruşine şi groază!“

Ana Munteanu, consilier USR la Timişoara, susţine că primeşte zilnic zeci de mesaje de genul: „Nu vă pasă de bolnavii din spitale!”, „Nu vă pasă de copiii din grădiniţe şi şcoli!”,„Nu vă pasă că dormim în frig!”, „Ce vă pasă vouă, că sigur aveţi centrală?!”

„Le citesc cu inima strânsă şi cu un gol în stomac. Adevărul este că mi-e ruşine şi groază! Ce altceva, omeneşte vorbind, credeţi că pot să simt când văd prin ce trece în aceste zile Timişoara?! Dar, daca era o soluţie simplă credeţi că nu era deja implementată? Credeţi că ne e simplu să ieşim din casă cu capul drept ştiind în ce situaţie sunt puşi timişorenii? Credeţi că soluţiile întârzie să apară pentru că ne plac înjurăturile? Sau credeţi că gândul spitalelor, al şcolilor şi al dormitoarelor în frig - ne lasă indiferenţi?!”, a scris Ana Munteanu, pe Facebook.

Consiliera USR a admis că unii dintre colegii săi de partid din administraţia Timişoarei, „neavând imaginea completă a situaţiei, au greşit crezând că soluţiile sunt ceva mai simple”. „Au fost şi momente în care deciziile luate nu au fost perfecte şi nici dialogul cu restul partidelor politice nu a fost mereu într-un ton tocmai constructiv”, mai spune Ana Munteanu.

Ea a mai arătat că facturile la gaz sunt atât de mari încât Primăria Timişoara nu poate suporta costurile fără o intervenţie a Guvernului.

„E crunt adevărul ăsta, dar dacă n-o să primim ajutor de la Guvern e imposibil să trecem peste iarna asta altfel decât în frig. Ştiind toate astea... de ce preferă cei de la Bucureşti să facă mişto de Timişoara şi să acuze Primăria de incompetenţă, în loc să ne ajute? Pentru că asta e politica. Declaraţii în stânga şi-n dreapta, că oricum poporul supărat are nevoie de un ţap ispăşitor”, a mai transmis consiliera USR.

Ana Munteanu a fost suspendată un an din USR PLUS, fără a-şi pierde mandatul de consilier local, după ce a mers cu jandarmii într-un restaurant din Timişoara pentru a demonstra că în restaurant nu sunt respectate măsurile impuse de autorităţi din cauza pandemiei. Ulterior, s-a descoperit că în restaurant se aflau la momentul descinderii „flămânzi sub acoperire” trimişi acolo într-o operaţiune USR de demascare a celor care nu respectă regulile pandemiei.





