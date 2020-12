Medicul Virgil Musta, înainte de a lua prima doză de vaccin anti-SARS-Cov-2: Majoritate a efectelor secundare sunt la nivelul braţului, acolo unde se injectează

În 27 decembrie 2020 începe campania de vaccinare împotriva coronavirusului SARS-Cov-2 şi în România. Primii care vor benefica de ser sunt medicii din prima linie. Printre ei se află şi cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infecţioase Victor Babeş din Timişoara. Este locul de unde luptă împotriva virusului şi dr. Virgil Musta, şeful secţiei COVID, devenit cunoscut şi la nivel naţional în ultimele luni.





Dr. Virgil Musta a acceptat să povestească pentru cititorii Adevărul ce se va întâmpla în perioada următoare.

ADEVĂRUL: Iată că aşteptarea a luat sfârşit, vaccinul a sosit în România. La ce vă gândiţi în aceste clipe?

Dr. Virgil Musta: E un vaccin mult aşteptat de către noi, pentru că e singura noastră şansă să ţinem pandemia sub control. Am văzut că în ultimul timp numărul de cazuri a crescut atât de mult încât sistemul de sănătate a fost pus într-o presiune fantastică. Au murit foarte mulţi oameni. Vaccinul reprezintă o speranţă pentru toţi cei aflaţi în categorie de risc, cât şi a noastră, a cadrelor medicale. Avem speranţa că putem să stăpânim mai bine acest război pe care-l ducem cu virusul. Iată că în întreaga Europa s-a stabilit ca în aceeaşi zi să se înceapă vaccinarea.

- Totul e pregătit deja la Spitalul Victor Babeş din Timişoara?

Noi suntem pregătiţi. Duminică, la ora 8.00, începe vaccinarea personalului medical. Am primit 450 de doze, ceea ce înseamnă în jur de 80 la sută din personal. Câteva persoane nu doresc, ceilalţi care nu fac vaccinarea sunt în perioada de incubaţie a unor boli - unii chiar după COVID, alţii au contraindicaţii majore pentru această vaccinare. Noi, văzând zilnic cu ce ne confruntăm, nu putem să rămânem indiferenţi şi să spunem că nu ne vaccinăm.

- Este un vaccin realizat foarte repede, după o tehnologie nouă. Povestiţi-ne un pic despre el.

Tehnologia asta a mai fost folosită pentru terapie, dar nu în vaccinare. Este un vaccin care foloseşte un ARN mesager ca să poată transmite informaţia genetică şi care acţionează asupra porţiunii S a virusului, proteina cu care virusul se fixează de receptorii celulelor gazdă, astfel reuşind anihilarea acestui virus. Ca principiu, vaccinarea este metoda cea mai eficientă de a preveni boala. În decursul istoriei s-a reuşit eradicarea unor boli prin vaccinare sau diminuarea numărului de cazuri, cum este de exemplu poliomelita.

- Unii oameni se tem, totuşi, de acest vaccin, pentru nu a trecut prea mult timp pentru studii. Ce le spuneţi lor?

E adevărat că au fost studii de scurtă durată, însă tehnologia la ora actuală ne permite să creăm foarte repede, să parcurgem foarte repede anumite stadii de dezvoltare ale unor medicamente sau vaccin, cu la fel de mare performanţă a produsului. Acest vaccin nu are efecte adverse mult mai mari sau mai rele decât marea majoritate a vaccinurilor. Marea majoritate a efectelor sunt la nivelul braţului, acolo unde se injectează, poate apărea o durere, roşeaţă, care în decurs de câteva zile dispare. Mai pot apărea efecte legate de greaţă, astenie, oboseală, ameţeală. Foarte rar au fost depistate efecte mai severe. Dar nici nu se ştie exact dacă aceste efecte s-au datorat vaccinului propriu-zis sau al unei alte comorbidităţi ale respectivului pacient. Am convingerea că va fi bine şi militez pentru vaccinare. Pe de altă parte, vaccinul nu este obligatoriu. Sunt de acord că nimic nu trebuie să fie obligatoriu. Oamenii trebuie să vadă beneficul pe care-l pot avea în urma vaccinării, iar dacă merită atunci să se vaccineze. Acest vaccin are un profil bun de siguranţă. În plus, există riscul ca cei care nu se vaccinează, pentru că e o acţiune la nivel internaţional, să nu se mai poată deplasa dintr-o parte în alta fără un buletin de vaccinare.

- Unul dintre minusurile acestui vaccin este că trebuie ţinut în condiţii speciale, la temperaturi foarte joase. Suntem pregătiţi?

Condiţiile speciale se referă la condiţii de îngheţ, la minus 80 de grade Celsius. Dar avem echipamente, să ştiţi că nu e singurul produs care se refrigerează la temperatura aceasta. Fiecare pas în această vaccinare este procedurală, de la cum se transportă, cum se împarte, până la cum se administrează, astfel încât să se evite greşelile.

- În acest moment, în farmacii nu se găseşte vaccin antigripal, deşi se fac campanie pentru vaccinare. Există riscul să ne confruntăm cu aceleaşi probleme şi cu acest vaccin?

Aici e un cerc vicios. La începutul anului se fac nişte previziuni legate de vaccinarea antigripală. Acest lucru se va întâmpla şi cu acest vaccin. Acum se face o cartografiere a celor care doresc să se vaccineze. La nivelul locurilor de muncă, de exemplu, la nivelul persoanelor care îngrijesc vârstnici etc. În funcţie de această cartografiere, se face comanda pentru numărul de doze. Pentru că România nu are fabrică de vaccin, există doar două la nivelul Europei, care produc aceste vaccinuri. Dacă avem o evaluare de 30 la sută din populaţie care doreşte să se vaccineze, se face comanda pentru acest număr de oameni. Dacă intervine ceva, o să există o problemă. Pentru că nu se mai poate aduce. De aceea este bine să ne gândim de acuma. Eu cred că trebuie să mergem pe recomandările specialiştilor.

- Acum vaccinul este gratuit. Aşa va rămâne mereu?

Nu ştiu. E o problemă de sănătate publică şi deocamdată este gratis, pentru că este interesul tuturor să scăpăm de această pandemie, să limităm numărul de cazuri. E posibil să intre în programul naţional de vaccinare şi atunci să fie gratuit pentru toată lumea. Ar putea să existe aceeaşi regulă ca la vaccinul antigripal; gratuit se dau doar dozele pentru cei cu bătrâni, copii, persoane cu comorbidităţi. Ceilalţi, dacă doresc să se vaccineze, trebuie să cumpere vaccinul. Este mult mai uşor să previi decât să tratezi. Un vaccin pentru o gripă costă o sută şi ceva de lei, dacă ai un caz de internare vorbim de zeci de mii de lei, iar dacă e vorba de terapie intensivă, atunci de sute de mii de lei.

- Unii spun că şi după vaccin oamenii trebuie să poarte mască, să respecte aceste noi reguli din pandemie. Ce se va schimba în viaţa noastră după vaccinare?

Trebuie, în primul rând, să intrăm în normalitate. O tot spun de câteva luni, această normalitate va fi alta decât cea cu care ne-am obişnuit. Acest lucru vedem în ţările care s-au mai confruntat cu astfel de situaţii. De exemplu, ţările asiatice, Japonia, Coreea, China. Aceşti oameni sunt obişnuiţi să poarte masca, dar sunt obişnuiţi şi la o igienă care stă la baza sănătăţii. Şi noi va trebui să ne obişnuim, să ne schimbăm modul de viaţă. Trebuie să milităm pentru o viaţă sănătoasă. Să scădem poluarea, să ne hrănim corespunzător, de calitate, să facem mişcare şi sport, pentru că e esenţial pentru sănătate, să avem o igienă a întregului tegument. Punctual, în anumite condiţii să purtăm mască, de a respecta şi alte reguli de igienă. Un alt element foarte important este verificarea anuală a stării de sănătate. Sunt ţări în care dacă nu îţi faci controlul anual, plăteşti mai mulţi bani la asigurări. Se consideră că depistarea în stadiu incipient a unei boli presupune şi costuri mai reduse, decât dacă o descoperi în stare avansată.

Vă mai recomandăm: