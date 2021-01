Medicul pediatru Mihai Gafencu: E o stupizenie să mai fie închise şcolile. Cei mici nu răspândesc boala, e dovedit

Organizaţia „Salvaţi Copiii” a realizat un al doilea sondaj de opinie în rândul copiilor, părinţilor şi profesorilor cu privire la oportunitatea redeschiderii şcolilor. Cei mai mulţi dintre părinţi (78,4%) şi profesori (73,1%) consideră că elevii trebuie să revină cât mai curând în băncile şcoli, unde e nevoie de o regândire a programei şcolare şi de măsuri de educaţie remedială. În ceea ce-i priveşte pe copii, 56,8% dintre ei se declară în favoarea redeschiderii şcolilor, în vreme ce 23,5% preferă menţinerea formatului online (restul se declară nehotărâţi), potrivit sondajului derulat de Organizaţia Salvaţi Copiii pe parcursul lunii decembrie.

Părerile sunt împărţite în lumea medicală, unii susţin că nu este cazul ca elevii să revină în bănci, alţii spun că nu există motive ca şcolile să fie ţinute în continuare închise.

„Scopul activităţii Salvaţii Copiii este ascultarea copiilor. Copiii îşi doresc deschiderea şcolilor. Am arătat-o prin două studii mari. Unul desfăşurat în iulie şi al doilea în perioada vacanţei de iarnă. În amândouă, copiii, în proporţie covârşitoare, au arătat foarte clar că îşi doresc să se încheie această şcoală online. Tot din perspectiva lor, trebuie spus că există discrepanţe majore între categorii de populaţie. Ilegalitatea în şcoala online se manifestă şi mai pregnant, nedreptăţile şi injusteţea face ca unii copii să fie privaţi de procesul educaţional. Chiar de unul dintre drepturile lor. Riscăm ca procesul educaţional să ajungă de o superficialitate care să ne poate duce la rezultate şcolare submediocre”, a declarat medicul pediatru Mihai Gafencu, preşedintele Salvaţi Copiii - filiala Timişoara.

„Nu trebuie să fim deloc îngrijoraţi de deschiderea şcolilor”



Medicul Mihai Gafencu, de la Spitalul de Copii din Timişoara, susţine că toate cercetările realizate arată că cei mici nu transmit noul coronavirus SARS-Cov-2.

„Una din capcanele în care am căzut chiar personal, în luna septembrie, este cea a medicului, care spunea că vehiculul reprezentat de mobilităţile copilului pot să crească pericolul infecţiei în comunitate şi în colectivitatea reprezentată de vecini, prieteni, familie. S-a dovedit în studii că nu stau lucrurile aşa. Copilul poate fi vector de boală doar dacă nu respectă anumite condiţii”, a mai spus Gafencu.

Şi majoritatea profesorilor solicită deschiderea şcolilor, chiar dacă principala îngrijorare era în legătură cu contaminarea lor. Dacă programul de vaccinare din etapa a doua va cuprinde şi cadrele didactice, medicul Gafencu nu crede că mai există vreo temere a acestei categorii.

„Odată dovedit că cei mici, copilul de până la clasa a V-a, adică din ciclul primar, nu răspândeşte boala, tipurile de receptori în care se fixează spike-ul acestei tulpini de coronavirus este mai puţin numeros la copil, atunci concluzia finală trebuie să fie că şcolile la ciclul primar în mod absurd sunt închise, la ciclul gimnazial ar putea fi oricând deschise, iar prin vaccinarea care a început, profesorii vor intra în etapa a doua de vaccinare, dublat posibilitatea testării antigenice la simptomatici, care se poate extinde şi la copii, mă poate face să afirm că nu trebuie să fim deloc îngrijoraţi de deschiderea şcolilor. Desigur, respectând anumite norme, fără de care toate riscurile la care ne-am expus până acuma vor fi aceleaşi”, a mai spus Mihai Gafencu.

Printre normele pe care şcolile trebuie să le respecte se află dotarea corespunzătoare cu dezinfectanţi, distanţarea băncilor, prezenţa lucrurilor care izolează băncile între ei şi aerisirea claselor.

„În majoritatea ţărilor din Europa s-a anunţat deschiderea şcolilor. Germania sau Elveţia nu le-au avut închise aproape deloc. Sunt ţări în care nu există problematica asta deloc. Anglia are o situaţie particulară acum, la ei e dezastru din cauza acestei noi tulpini, dar care îşi face modificări ca să infecteze mai mulţi, însă omoară mai puţini. Ea vrea să trăiască. Toate tulpinile mutante o să trăiască în mai mulţi oameni. Anglia e speriată după primul val. Dar la noi e o stupizenie să mai fie închise”, a concluzionat Mihai Gafencu.

„E cazul să încetăm cu lamentările”

Acest articol din Pediatrics analizează situaţia observată în 11 districte şcolare din Carolina de Nord, districte ce însumează peste 100.000 elevi şi profesori. Au fost urmărite cazurile de COVID-19 apărute în comunitate şi respectiv în şcoli. Rezultatele pe scurt: Nu s-a observat niciun caz de transmitere de la copil la adult, pe o durata de nouă săptămâni (între 15 august şi 23 octombrie). Au fost 32 infecţii achiziţionate în şcoală şi 773 infecţii în comunitate, în afara şcolilor.

Explicaţia experţilor - respectarea strictă a măsurilor de igienă, purtarea măştii şi aerisirea sau ore în aer liber, in paralel cu testarea frecventă, au făcut ca şcolile să fie cel mai sigur loc într-o comunitate americană.

„Şcolile trebuie deschise! Pentru a nu inrăutăţi şi mai mult trauma unui an nefericit pentru copii, trebuie să căutăm soluţii pentru a putea deschide şcolile în siguranţă... E cazul să incetăm cu lamentări de tipul "nu e momentul acum", "in România e altfel decât în altă parte", "este frig/iarnă", etc. Copiii noştri merită să încercăm un moment de responsabilitate colectivă. Cu toţii. Altfel ne plângem inutil de audienţa unor personaje de tipul lui Cumpănaşu”, au transmis medicii de pe grupul Spitalul Virtual pentru Copii.

