„Fifty Shades of Grey“, în variantă românească. Filmul despre schimbul de parteneri sexuali între cupluri

„În şoaptă” se vrea o variantă autohtonă a faimosei drame romantico-erotice „Fifty Shade of Grey”. Filmul va introduce publicul în lumea swingului - a schimbul de parteneri sexuali între cupluri. Regizorul filmului este Narcis Constantinescu, cel care a lucrat şi la “Pisica verde” – un film ce va apărea în cinematografe în luna octombrie.

„Swingul e un subiect considerat tabu. L-am ales şi pentru că e un subiect vandabil. Este şi mult mai uşor de distribuit. Am făcut foarte multă cercetare pe această temă. Am descoperit că şi la nou sunt zeci de mii de oameni care fac chestia asta. Există grupuri speciale, am intrat în grupurile respetive pentru a ne face documentarea. În film prezăntăm atât partea pozitivă, cât şi partea negativă. Fiecare persoană îşi va putea pune o întrebare. Am discutat şi cu psihologi pe tema asta”, a spus Narcis Constantinescu.



"Am primit scenariul şi nu am putut să-l las din mână"

Scriitoarea Diana Farca, cea care este producătorul filmului, a fost încântată de scenariu, astfel că a acceptat să susţină proiectul.



„Înainte să citesc scenariul, poate că aş fi fost tentată să zic nu. Şi pentru că sunt bătută-n cap, habotnică sau că am o părere contra. Ci mi-a fost teamă că să nu avem poveste suficient de închegată încât să susţină tema. Nu voiam să fie o chestie care pică în derizoriu, adică sunt patru persoane care se întâlnesc, iar pentru că sexul vinde, noi facem un film pe tema asta. Dar am primit scenariul şi nu am putut să-l las din mână. Are o poveste foarte faină, care merge mult mai mult în profunzime, care e mai mult decât povestea unor cupluri care au o anumită doză de monotonie în relaţie şi se gândesc să facă schimb de parteneri. E o poveste foarte frumos legată pe baza idei de swing”, a spus Diana Farca.







"Nu ţintim către 18 plus"



„În şoaptă” nu este un film moralist, ci te lasă cu ideea că orice alegere ai face în viaţă privată, trebuie să ţi-o asumi apoi.

„Nu există alegeri corecte sau greşit. Fiecare om are un anumit spectru de valori. Filmul e menit să pună întrebarea: tu ce ai face?Atât!”, mai spune Diana Farca.



Deşi nu vor lipsi scenele de nuditate, filmul nu va fi recomandat doar celor peste 18 ani.





„Scenele de nuditate sunt mai mult de senzualitate. Totuşi, difuzăm filmul la cinema. Nu ţintim către 18 plus. E un erotism foarte bine pus în cadre”, a afirmat Narcis Constantinescu.

Filmul va rula în reţeaua Cinema City

Scenariu filmului a fost scris Alina Stavarache şi Raluca Sandu, iar în rolurile principale sunt Ionuţ Iova, Oana Ilincăi, ambii de la Teatrul Naţional din Timişoara, Răzvan Ciocoi şi Patricia Gavril, ambii actori independeţi.







„Au venit la casting inclusiv de la Bucureşti. Am ales în aşa fel încât să se formeze cea mai fană echipă pe platou. Cuplurile au o chimie mişto”, a adăugat Diana Farca.

Filmările la “În şoaptă” s-au încheiat deja iar echipa lucrează acum la post-producţie. Filmul va intra în cinematografele din reţeaua Cinema City din toată ţara la începutul anului 2020.





