E forfota mare în capitala lubeniţei din Banat. S-a copt pepenele verde de la Gottlob: E mai dulce ca niciodată FOTO

Numai câmpul plin de lubeniţă îţi lasă cura apă. Nu degeaba e fructul pe care cei mai mulţi îl preferă pe timpul verii, mai ales în când temperaturile sunt caniculare. Majoritaea supermarketurile din Timişoara sunt acum pline cu lubeniţa de la Gottlob, la fel şi tarabele din opraş sau cele amenajate la marginea drumurilor.

Anul acesta, la Gottlob se cultivă aproximativ 150 de hectare de lubeniţă. Nicu Creţu lucrează împreună cu familia peste 7 hectare. De câţiva ani lucrează cu Mega Image, el fiind singurul lor furnizor în zona Banatului, spune agricultorul.

„Am început sezonul, culesul şi livrarea pepenului verde şi pepenului galben. Se anunţă un sezon bun chiar dacă temperaturile au fost foarte ridicate în luna iunie. Căldurile astea de 38-40 de grade Celsius blochează planta, lubeniţele mici nu se dezvoltă, dar le mai ajutăm cu apă. Atâta apă ca acum nu am dat în niciun alt an. Nu am văzut niciodată aşa crăpături în pământ, poţi să bagi degetele între. Mă mir cum de mai stă în picioare porumbul”, a declarat Nicu Creţu.

„Preţurile cresc la toate, nu ştiu ce o să fie”

S-au redus mult suprafeţele cultivate cu lubeniţă, iar unul din motive este costul de producţie, foarte ridicat.





„Ne influneţează fluctuaţiile preţurilor pe piaţa de energie. Preţul plantelor, îngrăşămintelor şi toate cele vor fi şi mai mari la anul. Noi lucrăm cu folie, furtuni de picurare, mase plastice care au nevoie de energie mare pentru producţie. Motorina se scumpeşte de la o zi la alta. Preţurile cresc la toate, nu ştiu ce o să fie. Până acum a fost bine, ne-am descurcat”, a mai spus Nicu Creţu.

Chiar dacă de la an la an scade producţia, calitatea fructului e din ce în ce mai bună.

„Constat că în ultimii ani scade suprafaţa culturii de lubeniţă, ceea ce nu ne bucură. Dar calitatea este în favoarea noastră. M-a sunat un producător să-mi spună că aşa lubeniţă dulce nu a mai avut de mult. Dar de abia acum ies cu ele pe piaţă. Căutăm să păstrăm tradiţia. Sunt câteva familii care se dezvoltă în fiecare an, au suprafeţe mari, tehnologie de ultimă generaţie. Mă bucur că nu se mai practică acele chimicale folosite de alţii. Când faci dop iese spumă. Avem lubeniţă de calitate, eco, se poate verifica”, a declarat Gheorghe Nastor, primarul Gottlobului.





Primarul se mândreşte cu toată activitatea agricolă de pe raza comunei.





„Avem de toate. Începând cu roşii, ardei, vinete, castraveţi, varză, conopidă...orice. Tot cursul anului produc. Nu există odihnă, sunt foarte multe solarii. Încep din ianuarie cu ridichi, apoi vinete, ardei etc. Avem pe raza comunei care are între 80 şi 100 de hectare de legume”, a mai spus primarul Gheorghe Nastor.

„Producătorul este la mâna intermediarilor”

Cristian Cerba este un alt mare producător de lubeniţă în Gottlob.





“Sezonul lubeniţei de la Gottlob începe puţin mai târziu datorită vremii nefavorabile, dar una peste alta se anunţă o producţie de foarte bună calitate. Şi în acest an lubeniţa de Gottlob va fi foarte bună, deşi se anunţă o producţie medie. Sperăm să fie un an agricol bun. A scăzut suprafaţa cultivată şi datoriă problemelor legate de desfacere. Unii nu au reuşit să intre în colaborare cu lanţurile de supermarketuri din zona de vest. Eu am o continutate cu Profi, avem o relaţie foarte bună ei. Lubeniţa de Gottlob se vinde mult mai bine decât cele aduse din altă parte. Pieţe ar fi suficiente dacă nu ar apărea intermediarii, care cam fac legea prin Timişoara. Producătorul este la mâna lui”, a spus Cristian Cerba, care lucrează zece hectare de lubeniţă.





Din nefericire, mult îndrăgitul festival al Lubeniţei de la Gottlob nu se va organiza nici în acest an. Autorităţile locale spun că nu îşi pot asuma evenimentul în condiţiile care legea spune că se poate face cu prezenţa a 2500 de persoane, cu condiţia ca toţi să fie vaccinaţi. Primarul Gheorghe Nastor a declarat că nu poate face controalele, ca atare nu a dorit să rişte nimic.





















