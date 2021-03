Ciocnirea civilizaţiilor cu „francezul” Daniel Funeriu şi „belgianul” Dan Alexe. Timişoara, mica Vienă sau Kabulul din inima Europei

Daniel Funeriu, fostul ministru al Educaţie din cabinetul Boc, nu vede cu ochi buni invazia Timişoarei de către imigranţii care vor să ajungă în Europa occidentală. Funeriu, care are şi cetăţenie franceză, locuind la Strasbourg, s-a enervat după ce ziarul francez Libération a relatat despre iniţiativa asociaţiei timişorene Logs, care ajută refugiaţii să primească o masă caldă.



„Ziarul descreieraţilor stângişti din Franţa, ziarul apologeţilor "cancel culture", Libération, ne spune, laudativ, că Timişoara este o "oază pentru refugiaţii ilegali care forţează frontierele Serbiei, Ungariei şi României".

Nu, nu vreau ca Timişoara să fie o oază pentru imigranţi ilegali. Vreau ca frontierele României să fie impermeabile pentru imigranţi ilegali. Vreau ca România să primească, potrivit nevoilor, imigranţi bine selectaţi, oameni care vor o viaţă mai bună pentru ei şi familiile lor, oameni care vor să fie parte a comunităţii noastre culturale.

Timişoara are vocaţia culturii vestice, are vocaţia de a fi Viena din Balcani, nu are vocaţia de a fi Kabulul din inima Europei. Timişoara e locul în care maghiarii, românii, sârbii, evreii, nemţii, studenţii străini, toate confesiunile au locul lor în armonie. E o alegere pe care trebuie să o facem, şi trebuie să o facem urgent: Viena sau Kabul? Scriu "sau" pentru că realitatea arată că cele două sunt ca uleiul şi apa: nu se pot amesteca. Eu v-am spus alegerea mea. Care e alegerea voastră?

PS: intuind iminenţa problemei, în campania electorală i-am întrebat pe dl Robu şi dl Fritz cum au de gând să trateze chestiunea. Dl Robu nu a răspuns. Dl Fritz a sugerat, succint, că e o problemă centrală, nu are primarul a se amesteca în asemenea politici. Realitatea îi contrazice pe amândoi: dl. Robu a pierdut, dl. Fritz are acum de gestionat o problemă tot mai mare”, a scris Funeriu pe Facebook.

După câteva zile, a venit şi postarea scriitorului Dan Alexe, care locuieşte în Bellgia din anul 1988.



„Daniel P. Funeriu e tare supărat pe cotidianul francez Libération. Pentru un om care a studiat acolo, el are cuvinte foarte urâte despre “ziarul descreieraţilor stângişti din Franţa” pentru că într-un articol au scris frumos despre o asociaţie din Timişoara care dă de mâncare refugiaţilor ce reuşesc să treacă din Serbia, în drum spre Europa.

Funeriu n-o spune, dar articolul respectiv precizează că în toată România au fost depuse în 2020 doar 6.100 cereri de azil, o picătură microscopică pentru o ţară de 20 milioane locuitori. Asta nu-l împiedică pe Funeriu să fie supărat pe primăria din Timişoara şi să facă apel la spaima din măruntaiele oamenilor scriind: “Timişoara are vocaţia culturii vestice, are vocaţia de a fi Viena din Balcani, nu Kabulul din inima Europei”.

Se vede că Funeriu n-a prea fost la Viena. Viena e plină de afgani.

Poate a vrut să spună că doreşte “Varşovia din Balcani”. Doar acolo refugiaţii nu prea se duc, că le e frică să nu le apară în uşa cortului, nezâmbitor, jumătatea de gemeni Kaczynski.

Şi ce să mai zicem de aceea că Funeriu însuşi e mândru în biografie că a fost refugiat în Franţa...”, a răspuns Dan Alexe.



