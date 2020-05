Ce rezultate dă noul tratament pentru COVID-19, aplicat de doctorul Musta şi extins la nivel naţional: „Aici este cheia“

Doctorul Virgil Musta anunţa, la sfârşitul lunii aprilie, că a stabilit o nouă schemă de tratament pentru pacienţii cu COVID-19, noua reţetă având inclus şi anticoagulant. Noul protocol de tratament îşi propunea să „atace” virusul înainte ca acesta să dezvolte forme grave. Virgil Musta mai declara că sunt şanse ca, aplicând noua schemă de tratament, boala să fie ţinută sub control, iar pacienţii să nu dezvolte forme severe.

La aproape trei săptămâni de la aplicarea noii scheme de tratament, doctorul Musta arată că noua reţetă, confirmată deja pe plan internaţional, dă roade. „Noi am introdus în protocolul nostru ca toţi pacienţii cu formă medie de COVID-19 şi formă uşoară la pacienţi cu factori de risc să se introducă terapia profilactică de anticoagulare, iar la cei care sunt în forme severe de boală s-a introdus terapia curativă pe nişte criterii medicale pe care le-am trecut în ghidul nostru terapeutic. De trei săptămâni, toţi pacienţii urmează tratament anticoagulant conform ghidului nostru therapeutic”, a explicat medicul Musta, potrivit căruia rezultatele se văd în numărul pacienţilor care au ajuns să aibă nevoie să fie intubaţi.

„Nu ştiu dacă am avut unul sau doi pacienţi intubaţi în toată această perioadă. Eu sigur nu am avut pe secţia mea. Aici este cheia. În momentul în care se declanşează acea cascadă de coagulare de multe ori este greu să mai faci ceva, se rostogoleşte bolovanul pornit. Ideea era să tratăm cât se poate de precoce. Am lucrat şi la ghidul naţional şi s-a acceptat acelaşi lucru: orice pacient simptomatic care se internează trebuie tratat cu anticoagulant. Eu m-am bazat pe studiile făcute în exterior, unde toată lumea spunea că are rezultate bune şi se recomanda acest lucru. Studiile au arătat că pacienţii care nu au beneficiat de aceste terapii prezentau tromboze la nivelul vaselor pulmonare şi a altor organe”, a mai declarat medicul Virgil Musta pentru „Adevărul”.



Doctorul Musta a mai declarat că „pacienţii care urmează tratamente anticoagulante pentru boala pe care o au, cum sunt cardiacii, trebuie să îşi ia în continuare tratamentul. „Orice alt tratament pe care pacienţii îl iau trebuie continuat pentru că acea boală trebuie să fie echilibrată. În momentul în care nu îşi iau tratamentul se dezechilibrează şi riscul este mai mare în cazul infecţiei cu coroanvirus”, a punctat medicul de la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Timişoara, unde au fost vindecaţi 420 de pacienţi.